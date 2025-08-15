Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Įspėja visus, turinčius namų kvapus su lazdelėmis: kiti apie tai net nežino

2025-08-15 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 15:30

Kvapnios žvakės, difuzoriai, smilkalai – daugelio namų jaukumo atributas. Tačiau ar jie gali kenkti mūsų sveikatai?

Namų kvapų pavojai (nuotr. Shutterstock.com)

Kvapnios žvakės, difuzoriai, smilkalai – daugelio namų jaukumo atributas. Tačiau ar jie gali kenkti mūsų sveikatai?

REKLAMA
1

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė įspėja, kad kai kuriems žmonėms net ir malonus aromatas gali baigtis alergija, kosuliu ar migrena.

Sveikatos pablogėjimų – nedaug, bet rizika egzistuoja

Pasak vaistininkės, reikšmingų sveikatos sutrikimų dėl namų kvapų ar kvapnių žvakių naudojimo pasitaiko retai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Namų kvapus naudojant saikingai, jautresnius kvėpavimo takus turintys žmonės gali jausti gerklės ar nosies dirginimą, atsirasti čiaudulys.

REKLAMA
REKLAMA

Sunkiau tiems, kurie serga astma, LOPL ar kitomis plaučių ligomis – jiems gali pasireikšti dusulys ar stiprus kosulys“, – sako V. Bečelytė.

REKLAMA

Anot jos, dauguma žmonių atpažįsta pirmuosius dirginimo simptomus ir kvapiklių paprasčiausiai atsisako arba ieško natūralių alternatyvų.

Kas slepiasi žvakių ir difuzorių sudėtyje

Pasak vaistininkės, namų kvapiklis nelygus namų kvapikliui, nes jų būna labai įvairių. Nors kai kurie ir yra visiškai saugūs, dalis jų sudėtyje turi cheminių medžiagų, galinčių pakenkti sveikatai.

REKLAMA
REKLAMA

Kvapniuose namų produktuose gali būti:

  • eteriniai aliejai;
  • augalų ekstraktai;
  • ftalatai;
  • parabenai;
  • alkoholis;
  • įvairios kitos sintetinės medžiagos.

„Skaičiuojama, kad šiandien kvepalų pasaulyje egzistuoja daugiau nei 3000 dirbtinių kvapiklių, o vienoje priemonėje gali būti net kelios dešimtys“, – atkreipia dėmesį V. Bečelytė.

Kaip namų kvapai veikia organizmą

Įkvėpus aromatinių produktų aerozolio ar kvapios parafino žvakės dūmų, smulkios dalelės ar dujos patenka į kvėpavimo takus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai gali sukelti:

  • nosies dirginimą, užgulimą ar slogą;
  • gerklės dirginimą, kosulį;
  • akių niežėjimą ar ašarojimą;
  • kraujospūdžio ir širdies ritmo pokyčius;
  • galvos skausmą;
  • uždegimines reakcijas.

Oro tarša ir ilgalaikės pasekmės

Jei kvapikliai naudojami dažnai, o patalpos nevėdinamos, pasekmės gali būti rimtesnės: migrena, alerginės reakcijos, hormonų pusiausvyros sutrikimai, odos problemos, tokios kaip dermatitas.

REKLAMA

„Būtina gerai išvėdinti patalpas, kad ore susikaupusios dalelės pasišalintų“, – pataria V. Bečelytė.

Lietuvoje galioja ES nuostatais grįsti reglamentai, ribojantys pavojingų cheminių medžiagų kiekius namų kvapikliuose.

Kvapų pramonėje taip pat plačiai taikomos Tarptautinės kvapų medžiagų asociacijos (IFRA) rekomendacijos, kurios nustato didžiausią leidžiamą tam tikrų kvapiųjų medžiagų kiekį.

REKLAMA

Kaip atpažinti galimai kenksmingą produktą:

  • pasidomėti sudėtimi;
  • rinktis natūralius eterinius aliejus;
  • vietoje aerozolio rinktis vandens lašelius purškiantį kvapiklį.

Net ir natūralūs kvapai gali erzinti jautrių kvėpavimo takų savininkus, tačiau sveikiems žmonėms rekomenduojama rinktis kuo natūralesnius aromatus.

„Dar geriau – pasigaminti juos patiems iš džiovintų žolelių ar gėlių ekstraktų“, – sako vaistininkė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų