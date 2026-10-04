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TV3 naujienos > Gyvenimas

Islandijoje gyvenęs Mantas vis dingdavo ir naktimis šaukdavosi pagalbos: šeima nebežino, ką daryti

2026-10-04 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-10-04 13:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rūpestis dėl artimojo kartais priverčia imtis drastiškų veiksmų. Suvokusi, kad kovoje su alkoholizmu pati nieko nebeišgalės padaryti, didelė ir vieninga šeima ryžosi klastai – prisiviliojo iš užsienio grįžusį vyrą į sodybą ir iškvietė „TV Pagalbą“.

Rūpestis dėl artimojo kartais priverčia imtis drastiškų veiksmų. Suvokusi, kad kovoje su alkoholizmu pati nieko nebeišgalės padaryti, didelė ir vieninga šeima ryžosi klastai – prisiviliojo iš užsienio grįžusį vyrą į sodybą ir iškvietė „TV Pagalbą“.

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Padėti šeimai atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.

Šeimos nerimas nebuvo laužtas iš piršto: mama ir sesuo net skrido į Islandiją, kad parsivežtų dingstantį bei naktimis pagalbos besišaukiantį Mantą namo. Tačiau sugrįžimas į Lietuvą problemos neišsprendė – vaikinas ir toliau skendo priklausomybėje.

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Negali ištrūkti iš priklausomybės gniaužtų

Atvykusiai „TV Pagalbos“ komandai Mantas pateikė siurprizą – lauke sutiktas vyras rankose laikė žoliapjovę, tačiau nuo jo sklido aiškus alkoholio kvapas. Motina neslėpė ašarų ir atviravo, kad priklausomybė griauna itin darbštaus ir gero būdo sūnaus gyvenimą.

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„Mes jau, žinokite, buvome ir Islandijoje nuskridę, mes bandėme jam padėti. Nu, bet alkoholis viską daro... Jis, žinokite, yra tikrai geros dūšios žmogus, bet pats su gėrimu nesusitvarko“, – graudinosi motina.

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Skaudžiausia šeimai stebėti, kaip žalingas įpročio liūnas griauna ne tik paties Manto sveikatą, bet ir santykius su aštuonerių metų dukra bei mylimąja Monika, kuri kartu skaičiuoja vos pusmetį.

„Visi broliai kaip broliai, šventės išgeria, viskas gerai ir dirba... O jis – nežinau, ar jis psichologinių kokių turi problemų, neišsipasakoja, nepasako nieko“, – atviravo mama.

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Paslėpė alkoholį automobilyje

Pats Mantas iš pradžių neigė turintis paslėpto alkoholio ir tikino, kad geba kontroliuoti situaciją. Pamatęs atvykusius gelbėtojus, vyras tikino:

„Kaip aš noriu, taip gyvenu. Koks skirtumas“, – tačiau išgirdęs artimųjų nuogąstavimus jis pats pradėjo graudintis.

Mylimoji Monika neslėpė, kad vyro pažadai jau ne kartą virto nusivylimu, o kantrybė pamažu baigia išsekti.

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„Iš dalies ir negaliu padėti, nes čia profesionalų darbas turi būti. Ne kartą kilo minčių nutraukti santykius“, – prisipažino ji.

Nors Mantas prieštaravo turintis bet kokių velnio lašų atsargų, neatskleistos priežastys ir keistas elgesys privertė patikrinti jo automobilį. Vyro merginai parodžius slaptavietę, automobilyje buvo surasta nebaigta gerti alkoholio tara. Subliūškus melui, Mantas emocingai atidavė gėrimą gelbėtojams ir pripažino, kad pats iš šio uždaro rato neištrūks. 

Ar „TV Pagalbos“ komandai pavyks padėti Mantui įveikti priklausomybę? Atsakymą sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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