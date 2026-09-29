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Išgirdusi, ką teko patirti Birutei Navickaitei, Renata Šakalytė neslėpė emocijų: „Suprantu, ką reiškia...“

2026-09-29 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 10:25
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Į laidą „TV Pagalba“ atvyko Europos Parlamento nario Petro Gražulio buvusi mylimoji, jų bendro vaiko mama – Birutė Navickaitė. Dar prieš laidos parodymą televizijoje su Birute pabendravusi laidos vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva neslėpė, kad pokalbis buvo itin atviras ir jautrus.

Į laidą „TV Pagalba“ atvyko Europos Parlamento nario Petro Gražulio buvusi mylimoji, jų bendro vaiko mama – Birutė Navickaitė. Dar prieš laidos parodymą televizijoje su Birute pabendravusi laidos vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva neslėpė, kad pokalbis buvo itin atviras ir jautrus.

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Moteris prabilo ir apie tai, ką išgyvena Birutė, būdama atribota nuo savo vaiko.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

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Atviras moters pokalbis

„Ką tik turėjome labai nuoširdų, atvirą, pasakyčiau, jautrų pokalbį su Birute. Išties esame labai labai dėkingi, kad ji atvažiavo pas mus ir, kaip aš sakau, atvėrė viską. Tai, Birute? Labai, labai dėkoju už tą pasitikėjimą ir pasakymą dalykų, kaip yra iš tiesų.

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Kaip mama jaučiasi, kas šiuo metu vyksta jos viduje ir kaip yra sunku. Pati, kaip mama, iš tiesų suprantu, ką reiškia būti atribotam nuo savo vaikų. Tai kviečiu žiūrėti mūsų pokalbį. Manau, kad jūs tikrai turite tai išgirsti. Ačiū, Birute“, – kalbėjo Renata.

„Ačiū jums“, – jai atsakė Birutė.

Vaizdo įrašas – straipsnio viršuje.

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

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