Išgirdusi, ką teko patirti Birutei Navickaitei, Renata Šakalytė neslėpė emocijų: „Suprantu, ką reiškia...“

Moteris prabilo ir apie tai, ką išgyvena Birutė, būdama atribota nuo savo vaiko.
Atviras moters pokalbis
„Ką tik turėjome labai nuoširdų, atvirą, pasakyčiau, jautrų pokalbį su Birute. Išties esame labai labai dėkingi, kad ji atvažiavo pas mus ir, kaip aš sakau, atvėrė viską. Tai, Birute? Labai, labai dėkoju už tą pasitikėjimą ir pasakymą dalykų, kaip yra iš tiesų.
Kaip mama jaučiasi, kas šiuo metu vyksta jos viduje ir kaip yra sunku. Pati, kaip mama, iš tiesų suprantu, ką reiškia būti atribotam nuo savo vaikų. Tai kviečiu žiūrėti mūsų pokalbį. Manau, kad jūs tikrai turite tai išgirsti. Ačiū, Birute“, – kalbėjo Renata.
„Ačiū jums“, – jai atsakė Birutė.
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