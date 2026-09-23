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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pažvelgus į Petro Gražulio veidą ekspertas iš karto suprato 1 dalyką: „Jis yra per daug...“

2026-09-23 11:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-23 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastaruoju metu politikas Petras Gražulis vėl atsidūrė viešojoje erdvėje – šįkart daugiausia dėmesio sulaukė istorija dėl jo dukros Monikos. Po to, kai Vaiko teisių apsaugos darbuotojai mergaitę paėmė iš Birutės Navickaitės ir perdavė P. Gražuliui, jis patvirtino, kad dukra šiuo metu gyvena kartu su juo. Apie susiklosčiusią situaciją viešai pasisakė ir pati B. Navickaitė, teigusi, kad į institucijas kreipėsi dar anksčiau.

Pastaruoju metu politikas Petras Gražulis vėl atsidūrė viešojoje erdvėje – šįkart daugiausia dėmesio sulaukė istorija dėl jo dukros Monikos. Po to, kai Vaiko teisių apsaugos darbuotojai mergaitę paėmė iš Birutės Navickaitės ir perdavė P. Gražuliui, jis patvirtino, kad dukra šiuo metu gyvena kartu su juo. Apie susiklosčiusią situaciją viešai pasisakė ir pati B. Navickaitė, teigusi, kad į institucijas kreipėsi dar anksčiau.

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Ši istorija dar kartą atkreipė dėmesį į P. Gražulį ir jo asmenybę. Naujienų portalui tv3.lt veidoskaitininkas, knygų autorius Armandas Kažerskas išanalizavo P. Gražulio veidą ir papasakojo, ką, jo teigimu, išskirtiniai bruožai gali atskleisti apie jo charakterį bei bendravimą.

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Veidoskaita nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.

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P. Gražulio veidas išdavė kai ką netikėto

Analizuodamas P. Gražulio veidą, veidoskaitininkas jame įžvelgė lyderio, vadovo ir tarpininko bruožų derinį. Anot jo, politikas išsiskiria dideliu emociniu intensyvumu, ekspresyvumu ir konservatyvumu.

„Jeigu jis neturėtų lyderystės ir emocinio parako, jis būtų iš tikrųjų ramus, ganėtinai kantrus, konservatyvus, stabilus vadovas“, – teigė jis.

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Pašnekovas taip pat pabrėžė, kad P. Gražulis turi gerą žmonių pajautimą, geba suprasti skirtingus pašnekovus, o prireikus – ir manipuliuoti. Jo teigimu, politiko energingumas nėra vien išorinis bruožas – jį nuolat varo vidinis impulsas ir užsidegimas.

„Jis daugiau yra žmogus, kuris perdeginėja, negu uždūsta pats savyje“, – sakė jis.

Kalbėdamas apie P. Gražulio amžių ir išvaizdą, jis pastebėjo, kad politikas išlieka gyvybingas ir aktyvus. Vis dėlto, jo teigimu, nuolatinė konfrontacija dėl savo įsitikinimų politikui kainuoja nemažai vidinės įtampos.

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„Jis tikrai nepramogauja, nesimėgauja gyvenimu, bet jį varo jo impulsas, jo užsidegimas“, – pastebėjo A. Kažerskas ir pridūrė, kad ši energija ir ekspresyvumas yra viena ryškiausių P. Gražulio savybių.

Politiko tėvystės pusė

Aptardamas politiką iš tėvystės ir asmeninių santykių perspektyvos, pašnekovas atkreipė dėmesį į jo impulsyvumą, gyvybingumą ir stiprią energiją. A. Kažersko teigimu, šios savybės gali atsispindėti ir P. Gražulio santykiuose bei požiūryje į šeimą.

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„Jeigu moterys mažiau kreiptų dėmesį į jo išdaigas, jis būtų neblogas tėvas“, – teigia jis.

Vis dėlto, A. Kažersko manymu, dėl itin ekspresyvaus ir laisvo charakterio politikui galėtų būti sudėtingiau save apriboti vienos šeimos ir santykių rėmuose.

„Jeigu kalbėtume apie ištikimybę, apie monogamiškumą, apie atsidavimą tik vienai moteriai, vienai šeimai, jis uždustų. Jis yra per daug energingas, per daug ekspresyvus“, – sako A. Kažerskas.

Kita vertus, kalbėdamas apie gebėjimą pasirūpinti šeima, pašnekovas P. Gražulį apibūdino kaip išradingą ir turintį pakankamai resursų. „Jis nepėsčias vyras, jis galėtų, jeigu norėtų, ne vieną moterį aprūpinti“.

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2026-09-23 12:36
Baikite nesamones rasineti apie Petra Grazuli! Tas zmogus yra egoistas, save tik mylintis ir trokstantis visu lyderiu buti. Jis eitu ir i Prezidentus, nors nieko nesuprantantis kas yra Valstybes - Prezidentas! I Euro- jis papuole visai atsitiktinai- kaime balsuoja uz “ vienisus tevus “ . Visur neapykanta, smeizimas ant kitu ir pulti ant Birutes.
Turetu nors siek tiek i inteligencijos, pagarbos sau ir Birutei ir dukrai ir kitiems, gyvenimas galejo buti visai teigiamas. Liudna, kai tokie personal isrenkami Valstybe Valdyti, kai patys savo seimos nesusitvarko!!!!
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NA!
NA!
2026-09-23 11:58
Didesnio kliedesio neteko skaityti. Šitą kažką vadina geru lyderiu ir vadovu juokinga. Ar čia biaurulis tą nesamonę užsąkė. Supranta žmones, taigi jis artistas, prisitaikėlis. Tai kodėl, kad jau toks supratingas vaiko motinos nesupranta ? Esu vyras, bet man tokie vyrai šlykštūs.
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