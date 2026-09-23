Pažvelgus į Petro Gražulio veidą ekspertas iš karto suprato 1 dalyką: „Jis yra per daug...“

Ši istorija dar kartą atkreipė dėmesį į P. Gražulį ir jo asmenybę. Naujienų portalui tv3.lt veidoskaitininkas, knygų autorius Armandas Kažerskas išanalizavo P. Gražulio veidą ir papasakojo, ką, jo teigimu, išskirtiniai bruožai gali atskleisti apie jo charakterį bei bendravimą.
Veidoskaita nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.
P. Gražulio veidas išdavė kai ką netikėto
Analizuodamas P. Gražulio veidą, veidoskaitininkas jame įžvelgė lyderio, vadovo ir tarpininko bruožų derinį. Anot jo, politikas išsiskiria dideliu emociniu intensyvumu, ekspresyvumu ir konservatyvumu.
„Jeigu jis neturėtų lyderystės ir emocinio parako, jis būtų iš tikrųjų ramus, ganėtinai kantrus, konservatyvus, stabilus vadovas“, – teigė jis.
Pašnekovas taip pat pabrėžė, kad P. Gražulis turi gerą žmonių pajautimą, geba suprasti skirtingus pašnekovus, o prireikus – ir manipuliuoti. Jo teigimu, politiko energingumas nėra vien išorinis bruožas – jį nuolat varo vidinis impulsas ir užsidegimas.
„Jis daugiau yra žmogus, kuris perdeginėja, negu uždūsta pats savyje“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie P. Gražulio amžių ir išvaizdą, jis pastebėjo, kad politikas išlieka gyvybingas ir aktyvus. Vis dėlto, jo teigimu, nuolatinė konfrontacija dėl savo įsitikinimų politikui kainuoja nemažai vidinės įtampos.
„Jis tikrai nepramogauja, nesimėgauja gyvenimu, bet jį varo jo impulsas, jo užsidegimas“, – pastebėjo A. Kažerskas ir pridūrė, kad ši energija ir ekspresyvumas yra viena ryškiausių P. Gražulio savybių.
Politiko tėvystės pusė
Aptardamas politiką iš tėvystės ir asmeninių santykių perspektyvos, pašnekovas atkreipė dėmesį į jo impulsyvumą, gyvybingumą ir stiprią energiją. A. Kažersko teigimu, šios savybės gali atsispindėti ir P. Gražulio santykiuose bei požiūryje į šeimą.
„Jeigu moterys mažiau kreiptų dėmesį į jo išdaigas, jis būtų neblogas tėvas“, – teigia jis.
Vis dėlto, A. Kažersko manymu, dėl itin ekspresyvaus ir laisvo charakterio politikui galėtų būti sudėtingiau save apriboti vienos šeimos ir santykių rėmuose.
„Jeigu kalbėtume apie ištikimybę, apie monogamiškumą, apie atsidavimą tik vienai moteriai, vienai šeimai, jis uždustų. Jis yra per daug energingas, per daug ekspresyvus“, – sako A. Kažerskas.
Kita vertus, kalbėdamas apie gebėjimą pasirūpinti šeima, pašnekovas P. Gražulį apibūdino kaip išradingą ir turintį pakankamai resursų. „Jis nepėsčias vyras, jis galėtų, jeigu norėtų, ne vieną moterį aprūpinti“.
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Turetu nors siek tiek i inteligencijos, pagarbos sau ir Birutei ir dukrai ir kitiems, gyvenimas galejo buti visai teigiamas. Liudna, kai tokie personal isrenkami Valstybe Valdyti, kai patys savo seimos nesusitvarko!!!!