Petro Gražulio ir Birutės kovoje dėl dukros – naujas netikėtas posūkis

Jos išsakytas mintis pakomentavo ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė.
Prakalbo apie alimentus
„Tai va. Vienas gauna 20 000, kitas – 1000. Aš alimentus mokėt? Vaiko teisės sako, kad neatėmė, aš sakau – per teismus neisiu. Gražiuoju atiduos – išvažiuosim. Bloguoju aš nekovosiu. Jau alimentukus su Petreliu tariasi. Nu baisu. Atsisakau eiti per teismus, tai kitaip duodi pinigus. Aš jų, visų pirma, NETURIU. Pats indeksavimo skolas susimokėk. Be šimto eurų neišgyvensi?“ – socialiniame tinkle rašė Birutė.
Sureagavo institucija
Naujienų portalas tv3.lt dėl komentaro kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Gintarę Noliūtę.
„Dažniausiai besiskiriančios poros ar skyrium gyvenantys tėvai nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos, jo išlaikymo, skyrium gyvenančio vieno iš tėvų dalyvavimo vaiko priežiūroje ir auklėjime bei bendravimo su vaiku tvarkos. Padedant vaiko teisių gynėjams, pasitelkus mediatorių, psichologą ar kitus specialistus, daugumą tokių nesutarimų pavyksta išspręsti taikiai.
Vaiko išlaikymas yra abiejų tėvų pareiga ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena. Tėvai gali susitarti dėl vaiko išlaikymo dydžio ir jo mokėjimo tvarkos. Jeigu susitarti nepavyksta, dėl išlaikymo priteisimo gali būti kreipiamasi į teismą.
Svarbu pažymėti, kad vaiko teisių gynėjai nenustato ir neskiria vaiko išlaikymo dydžio. Išlaikymo klausimas sprendžiamas tėvų susitarimu arba, tėvams nesusitarus, teisme.
Vaiko teisių gynėjai reaguoja į kiekvieną gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą ir, gavę informacijos, kad vaikui ar šeimai gali būti reikalinga pagalba, vertina konkrečią situaciją. Nustačius pagalbos poreikį, inicijuojama ir organizuojama vaikui ir šeimai reikalinga pagalba, o esant būtinybei imamasi priemonių užtikrinti vaiko saugumą.
Tais atvejais, kai tėvams nepavyksta susitarti dėl vaiko auginimo ir auklėjimo klausimų, vaiko teisių gynėjai gali konsultuoti tėvus, organizuoti pokalbius, padėti ieškoti taikių sprendimų, taip pat nukreipti šeimą pas psichologus ar kitus reikalingus specialistus. Jeigu tėvams nepavyksta susitarti, jie gali kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos ar išlaikymo nustatymo. Galutinį sprendimą tokiais klausimais priima teismas, vertindamas konkrečios situacijos aplinkybes ir vadovaudamasis geriausiais vaiko interesais.
Primename, kad vaikui svarbus ryšys su abiem tėvais. Todėl, sprendžiant tarpusavio nesutarimus, svarbu stengtis išlaikyti pagarbius santykius ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų užtikrinti vaiko saugumą, emocinę gerovę ir galimybę palaikyti ryšį su abiem tėvais. Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – atsiųstame komentarė teigė Gintarė Noliūtė.
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