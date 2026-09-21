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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Petro Gražulio ir Birutės kovoje dėl dukros – naujas netikėtas posūkis

2026-09-21 15:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 15:02
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Iš Petro Gražulio vaiką auginusios Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė dukrą ir perdavė ją tėvui. Netrukus moteris socialiniame tinkle prakalbo ir apie alimentus.

Iš Petro Gražulio vaiką auginusios Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė dukrą ir perdavė ją tėvui. Netrukus moteris socialiniame tinkle prakalbo ir apie alimentus.

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Jos išsakytas mintis pakomentavo ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

Prakalbo apie alimentus

„Tai va. Vienas gauna 20 000, kitas – 1000. Aš alimentus mokėt? Vaiko teisės sako, kad neatėmė, aš sakau – per teismus neisiu. Gražiuoju atiduos – išvažiuosim. Bloguoju aš nekovosiu. Jau alimentukus su Petreliu tariasi. Nu baisu. Atsisakau eiti per teismus, tai kitaip duodi pinigus. Aš jų, visų pirma, NETURIU. Pats indeksavimo skolas susimokėk. Be šimto eurų neišgyvensi?“ – socialiniame tinkle rašė Birutė.

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Sureagavo institucija 

Naujienų portalas tv3.lt dėl komentaro kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Gintarę Noliūtę.

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„Dažniausiai besiskiriančios poros ar skyrium gyvenantys tėvai nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos, jo išlaikymo, skyrium gyvenančio vieno iš tėvų dalyvavimo vaiko priežiūroje ir auklėjime bei bendravimo su vaiku tvarkos. Padedant vaiko teisių gynėjams, pasitelkus mediatorių, psichologą ar kitus specialistus, daugumą tokių nesutarimų pavyksta išspręsti taikiai.

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Vaiko išlaikymas yra abiejų tėvų pareiga ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena. Tėvai gali susitarti dėl vaiko išlaikymo dydžio ir jo mokėjimo tvarkos. Jeigu susitarti nepavyksta, dėl išlaikymo priteisimo gali būti kreipiamasi į teismą.

Svarbu pažymėti, kad vaiko teisių gynėjai nenustato ir neskiria vaiko išlaikymo dydžio. Išlaikymo klausimas sprendžiamas tėvų susitarimu arba, tėvams nesusitarus, teisme.

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Vaiko teisių gynėjai reaguoja į kiekvieną gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą ir, gavę informacijos, kad vaikui ar šeimai gali būti reikalinga pagalba, vertina konkrečią situaciją. Nustačius pagalbos poreikį, inicijuojama ir organizuojama vaikui ir šeimai reikalinga pagalba, o esant būtinybei imamasi priemonių užtikrinti vaiko saugumą.

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Tais atvejais, kai tėvams nepavyksta susitarti dėl vaiko auginimo ir auklėjimo klausimų, vaiko teisių gynėjai gali konsultuoti tėvus, organizuoti pokalbius, padėti ieškoti taikių sprendimų, taip pat nukreipti šeimą pas psichologus ar kitus reikalingus specialistus. Jeigu tėvams nepavyksta susitarti, jie gali kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos ar išlaikymo nustatymo. Galutinį sprendimą tokiais klausimais priima teismas, vertindamas konkrečios situacijos aplinkybes ir vadovaudamasis geriausiais vaiko interesais.

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Primename, kad vaikui svarbus ryšys su abiem tėvais. Todėl, sprendžiant tarpusavio nesutarimus, svarbu stengtis išlaikyti pagarbius santykius ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų užtikrinti vaiko saugumą, emocinę gerovę ir galimybę palaikyti ryšį su abiem tėvais. Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – atsiųstame komentarė teigė Gintarė Noliūtė.

 

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Staska
Staska
2026-09-21 15:32
Dabar Pyzdetrui, silkių pardavėja, pradės grąžinti depozitą.
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Dvasios ubagas
Dvasios ubagas
2026-09-21 16:14
Tautos atstovas Briuselyje.
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Užtai
Užtai
2026-09-21 17:21
Kad "senės" labai sunkiom sąlygom vaikus augino savo laiku, kai visko trūko ir prekių ir priemonių ir net maisto, bet moralės netrūko, "merga su vaiku" būt buvo baisi gėda, o dabar viskas atvirkščiai...( Teatleidžia man senobinės leksikos priešininkai).
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