Navickaitė parodė, kokių asmeninių žinučių dėl dukros sulaukė iš Gražulio: „Baisu“

Socialiniuose tinkluose B. Navickaitė paviešino naują įrašą, kuriame parodė asmeninius susirašinėjimus su P. Gražuliu.
Paviešino susirašinėjimą
„Tai va. Vienas gauna 20000, kitas 1000. Aš alimentus mokėt. Vaiko teisės sako, kad neatėmė, aš sakau per teismus neisiu. Gražiuoju atiduos – išvažiuosim. Bloguoju aš nekovosiu. Jau alimentukai su Petreliu tartasi. Nu baisu.
Atsisakau eit per teismus, tai kitaip duodi pinigus. Aš jų, visų pirma, NETURIU. Pats indeksavimo skolas susimokėk“, – rašė B. Navickaitė.
Paviešintuose susirašinėjimuose galima matyti P. Gražulio žinutes, kuriose vyras teigia, kad nuo šiol pati B. Navickaitės turės mokėti alimentus vaiko išlaikymui:
Primename, kad kiek anksčiau Birutė teigė dėl dukros toliau nekovosianti.
„Aš nekovosiu. Neturiu tinkamų sąlygų būti su vaiku saugi. Nejudinsiu nė piršto dėl tokių vaiko auginimo sąlygų, nes nuolat esam siundomos tarnybų. Kas siūlote kovoti – siūlau nebesiūlyt. Užaugs, pati atvažiuos. Tiek čia belikę augti, apsisuksim ir 16. Atvejo vadybos aš neapsiimsiu – aš žinau, kuo man tai kvepia.
Terorizmu, namų šmirinėjimu, toliau darymu gėdos su savo kreipimaisis visose įstaigose. Aš esu laisvas žmogus. Ir aš nebūsiu kalinys dėl to, kad pagimdžiau Gražulio vaiką. Iš pilvo neišplėšė – atėmė iš rankų. Tėvai, pamiršk, kad aš eisiu per teismus, nes Tavo svajonė, kurią viešai deklaruoji, niekada neišsipildys. Ją grąžint į šitą mokyklą – NEGALIMA“, – rašė B. Navickaitė.
Naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis penktadienį komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo.
„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.
Petras taip pat atskleidė, kad šiandien po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai.
„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.
Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.
P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats.
„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.
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