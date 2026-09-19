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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dukros netekusi Navickaitė išklojo, kaip elgsis toliau – kreipėsi ir į Gražulį: „Tėvai, pamiršk...“

2026-09-19 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienio vakarą pasirodė žinia, kad Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukra buvo perduota globėjams. Apie tai išgirdęs politikas iš Strasbūro iškart grįžo į Lietuvą ir susitiko su Vaiko teisių tarnyba. Paaiškėjo, kad dukra buvo perduota jam. Galiausiai Birutė atskleidė, kaip ketina elgtis toliau. 

Ketvirtadienio vakarą pasirodė žinia, kad Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukra buvo perduota globėjams. Apie tai išgirdęs politikas iš Strasbūro iškart grįžo į Lietuvą ir susitiko su Vaiko teisių tarnyba. Paaiškėjo, kad dukra buvo perduota jam. Galiausiai Birutė atskleidė, kaip ketina elgtis toliau. 

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Socialiniuose tinkluose B. Navickaitė paviešino naują įrašą, kuriame atvirai pripažino neketinanti toliau kovoti dėl dukros. 

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FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis

Birutė Navickaitė prabilo atvirai

„Aš nekovosiu. Neturiu tinkamų sąlygų būti su vaiku saugi. Nejudinsiu nė piršto dėl tokių vaiko auginimo sąlygų, nes nuolat esam siundomos tarnybų. Kas siūlote kovoti – siūlau nebesiūlyt. Užaugs, pati atvažiuos. Tiek čia belikę augti, apsisuksim ir 16. Atvejo vadybos aš neapsiimsiu – aš žinau, kuo man tai kvepia.

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Terorizmu, namų šmirinėjimu, toliau darymu gėdos su savo kreipimaisis visose įstaigose. Aš esu laisvas žmogus. Ir aš nebūsiu kalinys dėl to, kad pagimdžiau Gražulio vaiką. Iš pilvo neišplėšė – atėmė iš rankų. Tėvai, pamiršk, kad aš eisiu per teismus, nes Tavo svajonė, kurią viešai deklaruoji, niekada neišsipildys. Ją grąžint į šitą mokyklą – NEGALIMA“, – rašė B. Navickaitė.

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Primename, kad naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis penktadienį komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo. 

„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.

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Petras taip pat atskleidė, kad šiandien po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai. 

„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.

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Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.

P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats. 

„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.

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Mama
Mama
2026-09-19 11:10
Pasakykit kas geriau: ar, kad vaikas gyvena su mama ar, kad yra "ale vaikų teisių saugotojų" tampomas po globėjus???? Vaikas atplėšiamas nuo motinos, išvežamas iš jam artimos aplinkos į nežinią, pas svetimus jam žmones. Ar pagalvoja "vaikų saugotojai -gynėjai" kas darosi to vaiko širdutėje??????? Manau, kad ne.
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???!???
???!???
2026-09-19 11:21
Jei Petrelis mastytu galva, o ne apacia….. isivesciau Jas abi I Briuseli! Tu gyventum su Monika ir isnuomotum buta Birutei. Ji ten isidarbintu. Matytusi tavo dukra su bioologine mama, kuri viena jau uzaugino iki 8 metu. Mergaitei reikalinga nuosava mama! Galvok!!
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@@@
@@@
2026-09-19 11:07
Pats Petras Grazulis yra kalciausias. Ka norejai ta ir padarei! Visur buvo samdoma ir sekama! Suaugus dukra sito nestleis, tevai! Atsimink ji 8 metu! Ji viska supranta ir viska mato. Saunuole Birute, tegul augina, supras nes kitu 4 jis neaugino, o jo pirmoji zmona! O gal cia Karma ! Ji niekada nepamirs taves Birutele, nestresuok, teisingai pasielgei, nes vistiek atimtu. Cia kaip Garliavos Deimante… Petrelis pasieke savo!
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