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Paaiškėjo, kodėl Vaiko teisių gynėjai iš Birutės Navickaitės paėmė dukrą: „Tokie atvejai...“

2026-09-18 10:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 10:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Politiko Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukros Monikos istorija sulaukė institucijų dėmesio – mergaitė šiuo metu nėra su mama. Moteris neslėpė, kad susiklosčiusios aplinkybės jai nesuvokiamos, o apie jas prabilo ir Europos Parlamento narys. Į tai sureagavo ir vaiko teisių apsaugos specialistai.

Petras Gražulis ir Birutė Navickaitė (nuotr. BNS ir tv3.lt)
GALERIJA (14)

Politiko Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukros Monikos istorija sulaukė institucijų dėmesio – mergaitė šiuo metu nėra su mama. Moteris neslėpė, kad susiklosčiusios aplinkybės jai nesuvokiamos, o apie jas prabilo ir Europos Parlamento narys. Į tai sureagavo ir vaiko teisių apsaugos specialistai.

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Vakar naujienų portalui tv3.lt B. Navickaitė pasakojo, kad iš jos vaikas buvo atimtas be pagrindo ir nežino, kada vėl galės pamatyti Moniką.

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Sulaukė institucijų dėmesio

Apie itin nemalonią situaciją pasakodama Birutė neslėpė, kad, jos teigimu, dukra buvo paimta be pagrindo.

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Moteris tikino norėjusi pavakaroti su drauge, todėl pasamdė patikimą žmogų, kuris pasirūpintų jos dukra.

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„Palikau Monikutę pas žmogų, kad pažiūrėtų ją, ir atvažiavo policija – iš blaivių namų išvilko. Dar jis prižiūrėjo savo kūdikį, jo niekas nepaėmė, nes viskas gerai, o mano Moniką išvilko. Aš tokio atvejo nesu nei mačiusi, nei girdėjusi. Jie turėjo atvažiuoti su Vaikų teisėmis ir pasižiūrėti, kad viskas gerai... Dar naktį atvažiavo, pasiėmė. Kaip galima taip paimti vaiką? Aš už priežiūrą žmogui sumokėjau pinigus ir likau be vaiko“, – kalbėjo ji.

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Birutė Navickaitė (nuotr. stop kadras)

Tęsdama pasakojimą, Birutė teigė nesuprantanti, kodėl dukra jai iki šiol negrąžinama: „Vaiko teisės sako, kad tėvas atvažiuos dukrytės paimti. Klausiu, kodėl man jos negrąžina? Aš nieko nepadariau prieš savo vaiką, aš net pasamdžiau žmogų, kad jis pažiūrėtų dukrą... Man kaip tik ne kartą Vaiko teisės yra sakiusios: jeigu aš noriu išgerti alučio ar kažką – pasamdyk žmogų, kad pažiūrėtų. Vaiką žiūrėjo visai kituose namuose, nei aš buvau.“

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Baigdama pokalbį Birutė pridūrė, kad iki šiol laukia žinių apie dukrą ir nežino, kada galės ją vėl pamatyti.

„Duok Dieve, kad dar rytoj mane pasiektų žinios apie dukrą... Rytoj – penktadienis, paskui savaitgalis, o jo metu tikrai niekas nieko nedarys... Kada Monika grįš namo? Nebent tėvas tikrai paims ją auginti, nežinau. Nesuprantu, koks buvo pagrindas ją paimti?“

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Apie situaciją prakalbo ir politikas

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Petru Gražuliu, kuris pakomentavo susidariusią situaciją. Politikas teigė, kad šiuo metu yra Varšuvos oro uoste, o naktį turėtų grįžti į Vilnių.

Iš pat ryto jis ketina vykti į Palangą ir išsiaiškinti susidariusios situacijos aplinkybes.

„Man pateikė tokią versiją, kad ji buvo išgėrusi, laiką leido su kompanija, bet vaiką buvo palikusi žmonėms, kurie nevartojo alkoholio. Vaiko teisės man daug neaiškino, tik tiek, kad Monikutė pirmadienį ir antradienį nėjo į mokyklą. Panašu, kad viskas susidėjo į vieną ir Monikutę paėmė iš Birutės. Jeigu Vaiko teisės apsispręs, kad vaikas turi gyventi su manimi, išspręsiu šį klausimą“, – kalbėjo jis.

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Deginamos LGBT knygos (nuotr. Roberto Riabovo)

Sureagavo Vaiko teisių gynėjai

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

Situaciją komentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Meškienė: „Tokie atvejai kaip galimas netinkamas elgesys su vaiku, neatliepiami vaiko poreikiai ar galimas smurtas prieš vaiką yra laikomi galimais vaiko teisių pažeidimais. Vis dėlto kiekviena situacija yra individuali, todėl vaiko teisių gynėjams kiekvienu atveju svarbu įvertinti visas aplinkybes, siekiant išsiaiškinti, kaip užtikrinami vaiko interesai. 

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Gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vaiko teisių gynėjai vyksta į vaiko buvimo vietą ir vertina situaciją – kas rūpinasi vaiku, ar jo gyvenamoji aplinka atitinka poreikius, ar užtikrinamas jo saugumas, išklauso vaiko, jei jis pagal savo amžių gali ją išreikšti, tėvų nuomones dėl šeimoje susiklosčiusios situacijos. 

Ne išimtis ir šis atvejis. Gavę informaciją apie galimai pažeidžiamas vaiko teises vaiko teisių gynėjai nedelsdami reagavo – vyko į šeimos gyvenamąją vietą, aiškinosi pranešimo aplinkybes, siekė pabendrauti su vaiku ir jo mama. Telefonu pabendravo su vaiko tėvu.

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Atsižvelgiant į tuo metu buvusias aplinkybes ir siekiant užtikrinti vaiko saugumą bei būtiniausius jo poreikius, vaikui buvo užtikrinta saugi aplinka.

Vaiko teisių gynėjai šiuo metu vertina situaciją ir visas aplinkybes, galėjusias turėti įtakos vaiko saugumui bei gerovei. Vertinant situaciją pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus, jo fizinį ir emocinį saugumą bei gebėjimą užtikrinti būtiniausius jo poreikius. Vaiko gerovė ir saugumas tokiose situacijose yra prioritetas. Esant poreikiui, šeimai bus inicijuota reikalinga pagalba, kurią teiktų Palangos miesto socialinių paslaugų centras.

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Kartu svarbu priminti, kad tėvams tenka pareiga tinkamai rūpintis savo vaikais, užtikrinti jų saugumą, priežiūrą, ugdymą ir kitus būtinus poreikius. Kilus sunkumams ar negalint tinkamai pasirūpinti vaiku, svarbu laiku kreiptis pagalbos į specialistus ir bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais bei socialiniais partneriais. Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.“

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gal tarnybos baigs tuos cirkus dėk paaiš
gal tarnybos baigs tuos cirkus dėk paaiš
2026-09-18 10:47
Paaiškėjo, kad niekas nepaaiškėjo...
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Xcb
Xcb
2026-09-18 12:13
Jei palyktu pas draugus ir vel butu blogai. Cia pasamde ir sumokejo, bet nakties metu plesti is tu namu , na absurdas! Dar norejau 1 vaiko, turiu tik 1 . Ne ne ne nebegimdysiu!
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