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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vaiko teisių tarnybai perėmus dukrą – Petro Gražulio reakcija

2026-09-18 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Politiko Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukros Monikos situacija sulaukė institucijų dėmesio – mergaitė šiuo metu nėra su mama. Moteris neslėpė, kad ši situacija jai nesuvokiama, o netrukus apie tai prabilo ir Europos Parlamento narys.

Politiko Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukros Monikos situacija sulaukė institucijų dėmesio – mergaitė šiuo metu nėra su mama. Moteris neslėpė, kad ši situacija jai nesuvokiama, o netrukus apie tai prabilo ir Europos Parlamento narys.

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Apie šią situaciją naujienų portalui tv3.lt papasakojo B. Navickaitė.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis

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Sulaukė institucijų dėmesio

Apie itin nemalonią situaciją pasakodama Birutė neslėpė, kad, jos teigimu, dukra buvo paimta be pagrindo.

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Moteris tikino norėjusi pavakaroti su drauge, todėl pasamdė patikimą žmogų, kuris pasirūpintų jos dukra.

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„Palikau Monikutę pas žmogų, kad pažiūrėtų ją, ir atvažiavo policija – iš blaivių namų išvilko. Dar jis prižiūrėjo savo kūdikį, jo niekas nepaėmė, nes viskas gerai, o mano Moniką išvilko. Aš tokio atvejo nesu nei mačiusi, nei girdėjusi. Jie turėjo atvažiuoti su Vaikų teisėmis ir pasižiūrėti, kad viskas gerai... Dar naktį atvažiavo, pasiėmė. Kaip galima taip paimti vaiką? Aš už priežiūrą žmogui sumokėjau pinigus ir likau be vaiko“, – kalbėjo ji.

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Tęsdama pasakojimą, Birutė teigė nesuprantanti, kodėl dukra jai iki šiol negrąžinama: „Vaiko teisės sako, kad tėvas atvažiuos dukrytės paimti. Klausiu, kodėl man jos negrąžina? Aš nieko nepadariau prieš savo vaiką, aš net pasamdžiau žmogų, kad jis pažiūrėtų dukrą... Man kaip tik ne kartą Vaiko teisės yra sakiusios: jeigu aš noriu išgerti alučio ar kažką – pasamdyk žmogų, kad pažiūrėtų. Vaiką žiūrėjo visai kituose namuose, nei aš buvau.“

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Baigdama pokalbį Birutė pridūrė, kad iki šiol laukia žinių apie dukrą ir nežino, kada galės ją vėl pamatyti.

„Duok Dieve, kad dar rytoj mane pasiektų žinios apie dukrą... Rytoj – penktadienis, paskui savaitgalis, o jo metu tikrai niekas nieko nedarys... Kada Monika grįš namo? Nebent tėvas tikrai paims ją auginti, nežinau. Nesuprantu, koks buvo pagrindas ją paimti?“

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Apie situaciją prakalbo ir politikas

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Petru Gražuliu, kuris pakomentavo susidariusią situaciją. Politikas teigė, kad šiuo metu yra Varšuvos oro uoste, o naktį turėtų grįžti į Vilnių.

Iš pat ryto jis ketina vykti į Palangą ir išsiaiškinti susidariusios situacijos aplinkybes.

„Man pateikė tokią versiją, kad ji buvo išgėrusi, laiką leido su kompanija, bet vaiką buvo palikusi žmonėms, kurie nevartojo alkoholio. Vaiko teisės man daug neaiškino, tik tiek, kad Monikutė pirmadienį ir antradienį nėjo į mokyklą. Panašu, kad viskas susidėjo į vieną ir Monikutę paėmė iš Birutės. Jeigu Vaiko teisės apsispręs, kad vaikas turi gyventi su manimi, išspręsiu šį klausimą“, – kalbėjo jis.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Gavę Klaipėdos apskrities vyresniosios patarėjos Agnės Meškienės atsakymą, publikaciją papildysime.

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Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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gera skomentars,netampykit vaiko,prietra
gera skomentars,netampykit vaiko,prietra
2026-09-18 12:01
Pasirodo vaiką nuo mamos atplėši-ir problemos išsisprendžia. Pirmu reikalu čia reikia aiškintis dėl patyčių mokykloje.Bet mokytojai atsako -pas mus patyčių nėra. Situacijoj labiausiai kenčia vaikas- su tėvu būti nenori, į mokyklą eiti baisu, galiausiai ir mamą atėmė. Įsivaizduokite kokią psichologinę traumą turi patirti vaikas.


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@@@@@@@
@@@@@@@
2026-09-18 10:26
Niekaip nesuprantu , visur skaitau, bet atsakimo negaunu!
Vadinasi Petriukas pasamdes kaska , kad sektu Birute, nes bira pinigeliau nuo Grazulio. Taip ir paskambino ir apjuodino ir tt. Birute gali gerti ir 10 buteliu, nes be masinos, ir vaikas saugioje vietoje!
Sita dalyka reikia siusti i EU institucijomis. Kiek nervu, kiek streso Birutei ir Monikutei nakties metu! Petra reikia pakabinti “ uz 2 apvaliu, ir 1 nulepusio pusilgio “””
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Kypsas
Kypsas
2026-09-18 10:58
Gal Kudabiene padėtų ŠU VIŠOMIS TRIMIŠ KAMEROMIŠ!??!
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