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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukrai atsidūrus pas globėjus – paaiškėjo mergaitės likimas

2026-09-18 13:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 13:18
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Ketvirtadienio vakarą pasirodė žinia, kad Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukra buvo perduota globėjams. Apie tai išgirdęs politikas iš Strasbūro iškart grįžo į Lietuvą ir susitiko su Vaiko teisių tarnyba. Paaiškėjo, kad dukra galiausiai buvo perduota jam. 

Ketvirtadienio vakarą pasirodė žinia, kad Petro Gražulio ir Birutės Navickaitės dukra buvo perduota globėjams. Apie tai išgirdęs politikas iš Strasbūro iškart grįžo į Lietuvą ir susitiko su Vaiko teisių tarnyba. Paaiškėjo, kad dukra galiausiai buvo perduota jam. 

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Naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo. 

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„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis

Petras Gražulis atskleidė, kas vyksta

Petras taip pat atskleidė, kad ką tik po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai. 

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„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.

Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.

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P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats. 

„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.

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Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie itin nemalonią situaciją pasakodama Birutė neslėpė, kad, jos teigimu, dukra buvo paimta be pagrindo. Moteris tikino norėjusi pavakaroti su drauge, todėl pasamdė patikimą žmogų, kuris pasirūpintų jos dukra.

„Palikau Monikutę pas žmogų, kad pažiūrėtų ją, ir atvažiavo policija – iš blaivių namų išvilko. Dar jis prižiūrėjo savo kūdikį, jo niekas nepaėmė, nes viskas gerai, o mano Moniką išvilko. Aš tokio atvejo nesu nei mačiusi, nei girdėjusi. Jie turėjo atvažiuoti su Vaikų teisėmis ir pasižiūrėti, kad viskas gerai... Dar naktį atvažiavo, pasiėmė. Kaip galima taip paimti vaiką? Aš už priežiūrą žmogui sumokėjau pinigus ir likau be vaiko“, – kalbėjo ji.

Birutė teigė nesuprantanti, kodėl dukra jai negrąžinama: „Vaiko teisės sako, kad tėvas atvažiuos dukrytės paimti. Klausiu, kodėl man jos negrąžina? Aš nieko nepadariau prieš savo vaiką, aš net pasamdžiau žmogų, kad jis pažiūrėtų dukrą... Man kaip tik ne kartą Vaiko teisės yra sakiusios: jeigu aš noriu išgerti alučio ar kažką – pasamdyk žmogų, kad pažiūrėtų. Vaiką žiūrėjo visai kituose namuose, nei aš buvau.“

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Nežinau...
Nežinau...
2026-09-18 14:02
Mūsų tėvai,kaimynai rengdavo kaimo darbų nuobaigas su naminiu alum.Ir nieko ,užaugom padoriais ,negeriantys ir dirbantys žmonės.Gal dabar viskas perdėta.Prie vaikų negalima,vaikus barti negalima,tai tie vaikai turėtų būti angelai.O ką gyvenime mes matom-atvirkščiai.
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nesuvokiama
nesuvokiama
2026-09-18 14:23
nesuvokiama sveiku protu ,tai negi mama negali vakaroti su draugais , tuo labiau palikta su suaugusio zmogaus priežiūra o kaip darbas negi irgi vaiko nepaliksi svetimo prieziūrai ,cia kazkas ne taip arba neparasoma tiesa ,arba vaiko pagrobimas
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Pasalietis
Pasalietis
2026-09-18 15:07
Labai gaila jauna grazi moteris, isgyvena sunkia psichologine krize kuri prasidejo nepasiteisinus jos gyvenimo lukesciams, ir stiprus paluzta, negalima kaltinti, jai dar viskas pries akis, dukryte uzaugs pas teva, saugioje aplinkoje, visi Petro suauge vaikai, gerai isaukleti dori zmones, tokiu vaiku galima tik pavydeti, tai ir mazaja atzala pasirupins, kol mama atsities ir bus pajegi spresti gyvenimo sunkumus be alkoholio...
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