Paaiškėjus Gražulio ir Navickaitės dukros likimui – Birutė pratrūko

Naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo.
„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.
Sureagavo Birutė Navickaitė
Į tokį Vaiko teisių tarnybos sprendimą sureagavo ir B. Navickaitė, pasisakiusi socialiniame tinkle.
„Atidavė tėvui vaiką manęs net neapklausę, tos Vaikų teisės. Klausiu, kodėl atidavėt be mano apklausos, tai nė nereagavo į klausimą. Sako su tėvu dukra saugi dabar. Sakiau: o su manim nesaugi? Neatsako. Pila į vienus vartus, nebendradarbiauja. Pasijutau maždaug „eik n*“ lygyje“, – rašė B. Navickaitė.
Primename, kad naujienų portalui tv3.lt Petras taip pat atskleidė, kad šiandien po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai.
„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.
Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.
P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats.
„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.
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