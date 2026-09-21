Dukrą praradusi Birutė Navickaitė išklojo, ką jai išrėžė Petras Gražulis: „Niekas nesistengė...“

Naujienų portalui tv3.lt Birutė Navickaitė atvirai prakalbo apie susidariusią situaciją ir atskleidė, ką ketina daryti toliau.
Dukra – pas tėtį
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Birute, moteris neslėpė nežinios dėl dukros ateities ir teigė kol kas neturinti aiškaus atsakymo, kada Monika galėtų sugrįžti namo. Anot jos, iš pradžių buvo kalbama apie dukros viešnagę pas tėtį savaitgalį, tačiau vėliau situacija pasikeitė.
„Kaip suprantu, ko gero, jie atidavė Moniką visam laikui. Tėtis pasakė dukrai, kad ji niekada negrįš namo, tą sužinojau iš dukros. Jos kuprinė, knygos – viskas pas mane. Niekas nesistengė jos parvežti, nors man penktadienį jis sakė, kad paima savaitgaliui, o paskui bus matyt. Su manimi ji atsisakė eiti į mokyklą tik pirmadienį ir trečiadienį“, – kalbėjo ji.
Paklausta, ar dukra anksčiau palaikė ryšį su tėčiu P. Gražuliu, Birutė teigė, kad kurį laiką dukrai tėtis net neskambino.
„Prieš tai jis pusmetį kokį jai neskambino net. Vasarą ją buvo paėmęs jos brolis, tai sakė, kad matėsi su tėčiu. Pabuvo pas jį kelias dienas“, – teigė Birutė.
Pašnekovė taip pat pabrėžė, kad, jos teigimu, dukra iš jos buvo atimta neteisėtai, tačiau šiuo metu moteris neslepė abejojanti, ar verta pradėti teisinę kovą dėl vaiko:
„Aš neleisiu nė vieno savo cento, neparduosiu buto ir nekišiu advokatams. Nemanau, kad turiu galimybių laimėti. Jie paėmė ją neteisėtai. Ir Vaiko teisės pylė apklausoje į vienus vartus, kas svarbu – pertraukė ir ėjo kalbėti, kas palanku prieš mane.“
Pašnekovė taip pat grįžo į ankstesnius metus ir prisiminė, kad pagalbos dėl susidariusios situacijos, jos teigimu, prašė dar prieš 4-5 metus.
„Aš prieš kokius 4-5 metus prašiau atskirti jį nuo mūsų, sakiau: „Neteksiu vaiko.“ Jos sėdėjo posėdyje, šypsojosi, žiūrėjo į mane kaip į durną ir sakė: „Jis tėtis, jis juk tėtis.“ Tokia realybė. Niekas nenorėjo girdėti, ką sakau. Niekas nekreipė dėmesio, kai sakydavau viena ar kita. O įvyko viskas, ką sakiau“, – pasakojo moteris.
Naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis penktadienį komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo.
„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.
Petras taip pat atskleidė, kad po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai.
„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.
Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.
P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats.
„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.
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Deja, jis ta pasieke , bet salygu tevas neturi! Jis privalo buti salia dukros iki pilnametystes tada! O dabar samdys kitas svetimas bobas,,, is nuotoliu priziures.
Petrai, padarei nepataisoma klaida. Ji - zmogus, o ne suniukas, kad paklus I tavo” mokymus “ ! Atimti is mamos dukra, kaip nuzudyti pacia motina- Birute! Tu pasiekei,,,,,