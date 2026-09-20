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Dukrai atsidūrus pas Gražulį – Navickaitė išklojo, kaip gyvens toliau: „Darom, kas planuota“

2026-09-20 11:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 11:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš Petro Gražulio vaiką auginusios Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė dukrą ir perdavė ją tėvui. Visgi panašu, kad dėl tokios situacijos moteris ašarų lieti neketina. 

Iš Petro Gražulio vaiką auginusios Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė dukrą ir perdavė ją tėvui. Visgi panašu, kad dėl tokios situacijos moteris ašarų lieti neketina. 

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97

Sekmadienį socialiniame tinkle pasirodė naujas B. Navickaitės įrašas. 

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis

Birutė Navickaitė prabilo atvirai

Jame moteris tiesiai šviesiai pasakė, kad dėl to, kas nutiko, iš proto eiti neketina. 

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Kaip matyti jos paviešintame kadre, Birutės namuose prasideda remonto darbai. 

„Gyvenimas nesustojo. Darom, kas planuota. Kadangi vakar suvažiavo ilgai lauktos, reikalingos medžiagos, tai tvarkom.

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Aš čia neklyksiu ir iš proto neisiu. Ir mano ašarų negaus“, – rašė B. Navickaitė.

Naujienų portalui tv3.lt P. Gražulis penktadienį komentavo, kad šiuo metu dukra Monika yra kartu su juo. 

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„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – teigė P. Gražulis.

Petras taip pat atskleidė, kad po ilgo laiko kalbėjosi telefonu su Birute. Vyras neslėpė, kad moteris dėl šios situacijos jaučiasi itin blogai. 

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„Sakiau būti atsakingai, gerai dirbti, o vėliau žiūrėsime, galbūt kreipsimės į Vaiko teisių tarnybą. Raminau ją, kad psichologiškai nesužlugtų ir nepradėtų gerti. Ji jaučiai blogai, žinoma, kaip kiekviena mama gailisi dėl susiklosčiusios situacijos.

Sako, kad vaikas buvo saugioje aplinkoje, bet tarnyba mamai vaiko neduoda – sprendimas buvo arba atiduoti svetimiems žmonėms, arba pasiimti man, todėl aš pasiėmiau“, – pabrėžė jis.

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P. Gražulis teigė, kad yra pasiruošęs dukrą auginti pats. 

„Užauginau keturis vaikus, čia jau penkta, didelė ir protinga mergaitė. Rasiu auklę arba dvi pakaitomis, su viena jau susitariau, ji pažįsta vaiką, ją myli. Ta auklė turi darbą, bet kalbėjome, kad galės dirbti nuotoliniu būdu. Visas problemas reikėjo išspręsti per vieną dieną“, – pridūrė P. Gražulis.

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nu
nu
2026-09-20 13:58
ir gerai kad petrelis fainas tevelis...
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-//-
-//-
2026-09-20 13:18
Jis nori balotiruotis i Lazdiju Mera! Dabar jis galvoja, kad jis Monika augins vienas, tai balsuos puse pasaulio! Aferystas ir tiek! Is pilvo neateme, tai is ranku ateme 8 metu. Jis liepe darytis aborta, jis nenorejo sitos dukrytes! Dabar - KARMA! Niekas uz ji me balsuos! Jam nerasta proto tiek , kad jis vadovautu. Tik sukauti ir rektu….
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@@@“
@@@“
2026-09-20 12:03
Saunuole Birute! Dabar tevas tegul augina 8 metus! Jam gerai, kai nereikia nei pampersu keisti, nei naktimis keltis, kai dantukai dyksta ar suserga!
O, tu apsiramink, atsigauk ir pirmyn… esi jauna ir grazi, Dar tau gyvenimas priesakyje! Bendrauk su Monika per Skipa, bus viskas okay! Sekmes!
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