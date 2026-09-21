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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nerimstant skandalui išnagrinėjo Petro Gražulio ir Birutės veidus: jie išduoda kur kas daugiau nei žodžiai

2026-09-21 19:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 19:00
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Pastarosiomis dienomis nemažai dėmesio sulaukia žinia apie tai, kad iš Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė jos auginamą dukrą Moniką ir perdavė ją tėvui Petrui Gražuliui. B. Navickaitė teigė, kad dar prieš kelerius metus prašė pagalbos ir įspėjo apie galimas pasekmes, tačiau, jos teigimu, į jos žodžius nebuvo atsižvelgta. Tuo metu P. Gražulis patvirtino, kad šiuo metu dukra yra kartu su juo.

Pastarosiomis dienomis nemažai dėmesio sulaukia žinia apie tai, kad iš Birutės Navickaitės Vaiko teisių apsaugos darbuotojai paėmė jos auginamą dukrą Moniką ir perdavė ją tėvui Petrui Gražuliui. B. Navickaitė teigė, kad dar prieš kelerius metus prašė pagalbos ir įspėjo apie galimas pasekmes, tačiau, jos teigimu, į jos žodžius nebuvo atsižvelgta. Tuo metu P. Gražulis patvirtino, kad šiuo metu dukra yra kartu su juo.

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„Buvo tikimasi, kad dukrą bus galima palikti mamai, tačiau Vaiko teisių tarnyba kategoriškai pasakė – jeigu paliksiu Birutei ir jei aš nepaimsiu, vaikas bus atiduotas globėjams. Todėl be abejonės pasiėmiau dukrą pats, bendrausime ir gyvensime kartu“, – portalui tv3.lt teigė P. Gražulis ir pridūrė, kad telefonu kalbėjosi su Birute, kuri dėl situacijos jaučiasi ypač blogai.

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Ši situacija dar kartą atkreipė dėmesį į P. Gražulį ir B. Navickaitę. Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į veidoskaitininką, knygų autorių Armandą Kažerską, kuris išanalizavo abiejų veidus ir papasakojo, ką, jo teigimu, jų bruožai gali atskleisti apie asmenybę.

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Veidoskaita nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.

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FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

P. Gražulio veide – ne tik lyderio bruožai

Analizuodamas P. Gražulio veidą, veidoskaitininkas jame įžvelgė lyderio, vadovo ir tarpininko bruožų derinį. Anot jo, politikas išsiskiria dideliu emociniu intensyvumu, ekspresyvumu ir konservatyvumu.

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„Jeigu jis neturėtų lyderystės ir emocinio parako, jis būtų iš tikrųjų ramus, ganėtinai kantrus, konservatyvus, stabilus vadovas“, – teigia jis.

Pašnekovas taip pat pabrėžia, kad P. Gražulis turi gerą žmonių pajautimą, geba suprasti skirtingus pašnekovus, o prireikus – ir manipuliuoti. Jo teigimu, politiko energingumas nėra vien išorinis bruožas – jį nuolat varo vidinis impulsas ir užsidegimas.

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„Jis daugiau yra žmogus, kuris perdeginėja, negu uždūsta pats savyje“, – sako jis.

Kalbėdamas apie P. Gražulio amžių ir išvaizdą, jis pastebi, kad politikas išlieka gyvybingas ir aktyvus. Vis dėlto, jo teigimu, nuolatinė konfrontacija dėl savo įsitikinimų politikui kainuoja nemažai vidinės įtampos.

„Jis tikrai nepramogauja, nesimėgauja gyvenimu, bet jį varo jo impulsas, jo užsidegimas“, – pastebi A. Kažerskas ir priduria, kad ši energija ir ekspresyvumas yra viena ryškiausių P. Gražulio savybių.

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Politiko tėvystės pusė

Aptardamas politiką iš tėvystės ir asmeninių santykių perspektyvos, pašnekovas atkreipė dėmesį į jo impulsyvumą, gyvybingumą ir stiprią energiją. A. Kažersko teigimu, šios savybės gali atsispindėti ir P. Gražulio santykiuose bei požiūryje į šeimą.

„Jeigu moterys mažiau kreiptų dėmesį į jo išdaigas, jis būtų neblogas tėvas“, – teigia jis.

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Vis dėlto, A. Kažersko manymu, dėl itin ekspresyvaus ir laisvo charakterio politikui galėtų būti sudėtingiau save apriboti vienos šeimos ir santykių rėmuose.

„Jeigu kalbėtume apie ištikimybę, apie monogamiškumą, apie atsidavimą tik vienai moteriai, vienai šeimai, jis uždustų. Jis yra per daug energingas, per daug ekspresyvus“, – sako A. Kažerskas.

Kita vertus, kalbėdamas apie gebėjimą pasirūpinti šeima, pašnekovas P. Gražulį apibūdino kaip išradingą ir turintį pakankamai resursų. „Jis nepėsčias vyras, jis galėtų, jeigu norėtų, ne vieną moterį aprūpinti“.

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FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis

Smalsumas – B. Navickaitės varomoji jėga

Veidoskaitininkas pirmiausia atkreipia dėmesį į B. Navickaitės charakterį. Anot jo, vienas ryškesnių moters bruožų – smalsumas, polinkis ieškoti prasmės, gyventi idėjomis ir vadovautis aukštesnėmis vertybėmis.

„Svarbiausias variklis yra smalsumas ir idėja. Ji yra smalsi, nuoširdi, tikinti idėjomis, aukštesnėmis vertybėmis. Jai galbūt ne visada lengviausia su praktiškumu ir buvimu labai konservatyvioje, nuolatinėje aplinkoje.

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Ji iš esmės ganėtinai valdinga, bendraujanti daugiau nuo dūšios, per pamokymą, per savo patirtį ir ganėtinai tinkanti edukacijai“, – pasakoja jis.

A. Kažersko teigimu, B. Navickaitė galėjo pasirinkti ir kitokį gyvenimo kelią, jei jos aplinkybės būtų susiklosčiusios kitaip. Jis svarsto, kad moteris galėjo save realizuoti kūrybinėje veikloje ar net tapti mokytoja.

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Pašnekovas taip pat pastebi, kad jos gyvenimo patirtys galėjo turėti įtakos tam, kaip ji šiandien žvelgia į pasaulį ir savo pasirinkimus.

„Jeigu jos kontekstas būtų buvęs kitoks, ji galėjo tapti kokių nors įdomių, netgi kūrybinių užsiėmimų mokytoja ar panašiai. Jos daugiau toks tipažas. Tačiau jos gyvenimo kontekstas buvo visai kitoks.

Matosi, kad jos išgyvenimai yra skaudesni. Dėl to tikėtina, kad ji įsikibo į kažkokią to meto idėją, pagal kurią ir bandė gyventi“, – teigia veidoskaitininkas.

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Atkreipė dėmesį į 1 detalę santykiuose

Kalbėdamas apie moters santykius, A. Kažerskas taip pat išskyrė jos poreikį turėti šalia žmogų, kuris suteiktų daugiau stabilumo ir atramos.

Jo teigimu, B. Navickaitė pati yra labiau linkusi į idėjas, pokyčius ir saviraišką, todėl santykiuose jai galėtų būti svarbus žmogus, padedantis išlaikyti pusiausvyrą.

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„Būnant su ja arčiau, matyt, reikėtų susitaikyti su tuo, kad ji yra gana valdinga, turi tvirtus savo įsitikinimus, kurie ne visada sutampa su praktiniais dalykais.

Jos gyvenimo kelyje turbūt reikėtų žmogaus, kuris būtų atrama ir padėtų išlaikyti ryšį su žeme, kol ji galėtų įgyvendinti savo įdomias, gal net inovatyvias idėjas“, – sako jis.

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Dublin-Kaunas
Dublin-Kaunas
2026-09-21 20:09
O man matosi, kad moteris yra graziu bruozu, graziu akiu, o tas asilas, akis isvertes, durnelis kazkoks. Atiduokit vaika mamai.
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