Ministras Katelynas: žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui

Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftiatu, veikla.
Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovai.
„Valstybės saugumo departamento duomenimis, ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra“, – trečiadienį po posėdžio sakė M. Katelynas.
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