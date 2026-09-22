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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dukros netekusios Birutės Navickaitės veide ekspertas įžvelgė ilgai slėptą tiesą: štai ko ji nepasakė žodžiais

2026-09-22 10:46 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-22 10:46
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Pastarosiomis dienomis visuomenės dėmesio centre atsidūrė gerai žinomo politiko Petro Gražulio ir jo dukrą Moniką auginusios Birutės Navickaitės istorija. Vaiko teisių apsaugos darbuotojams paėmus mergaitę iš mamos, ji buvo perduota P. Gražuliui, kuris patvirtino, kad šiuo metu dukra gyvena kartu su juo. Tuo metu B. Navickaitė viešai pasakojo apie netikėtai pasikeitusią situaciją, teigė nesuprantanti, kodėl dukra jai negrąžinama, ir prisiminė, kad dėl sudėtingų aplinkybių pagalbos esą prašė dar prieš kelerius metus.

Pastarosiomis dienomis visuomenės dėmesio centre atsidūrė gerai žinomo politiko Petro Gražulio ir jo dukrą Moniką auginusios Birutės Navickaitės istorija. Vaiko teisių apsaugos darbuotojams paėmus mergaitę iš mamos, ji buvo perduota P. Gražuliui, kuris patvirtino, kad šiuo metu dukra gyvena kartu su juo. Tuo metu B. Navickaitė viešai pasakojo apie netikėtai pasikeitusią situaciją, teigė nesuprantanti, kodėl dukra jai negrąžinama, ir prisiminė, kad dėl sudėtingų aplinkybių pagalbos esą prašė dar prieš kelerius metus.

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Moteris taip pat naujienų portalui tv3.lt atvirai prabilo apie tai, ką išgyvena po dukros netekties, ir teigė šiuo metu neketinanti leistis į ilgą teisinę kovą. B. Navickaitės istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio, o šįkart į ją pažvelgta kiek kitu kampu.

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Naujienų portalui tv3.lt veidoskaitininkas, knygų autorius Armandas Kažerskas anksčiau išanalizavo B. Navickaitės veido bruožus ir papasakojo, ką, jo teigimu, jie gali atskleisti apie moters charakterį, bendravimą ir asmenybę.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

Veidoskaita nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.

B. Navickaitės asmenybėje išsiskiria 1 savybė

Veidoskaitininkas pirmiausia atkreipė dėmesį į B. Navickaitės charakterį. Anot jo, vienas ryškesnių moters bruožų – smalsumas, polinkis ieškoti prasmės, gyventi idėjomis ir vadovautis aukštesnėmis vertybėmis.

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„Svarbiausias variklis yra smalsumas ir idėja. Ji yra smalsi, nuoširdi, tikinti idėjomis, aukštesnėmis vertybėmis. Jai galbūt ne visada lengviausia su praktiškumu ir buvimu labai konservatyvioje, nuolatinėje aplinkoje.

Ji iš esmės ganėtinai valdinga, bendraujanti daugiau nuo dūšios, per pamokymą, per savo patirtį ir ganėtinai tinkanti edukacijai“, – pasakojo jis.

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A. Kažersko teigimu, B. Navickaitė galėjo pasirinkti ir kitokį gyvenimo kelią, jei jos aplinkybės būtų susiklosčiusios kitaip. Jis svarsto, kad moteris galėjo save realizuoti kūrybinėje veikloje ar net tapti mokytoja.

Pašnekovas taip pat pastebėjo, kad jos gyvenimo patirtys galėjo turėti įtakos tam, kaip ji šiandien žvelgia į pasaulį ir savo pasirinkimus.

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„Jeigu jos kontekstas būtų buvęs kitoks, ji galėjo tapti kokių nors įdomių, netgi kūrybinių užsiėmimų mokytoja ar panašiai. Jos daugiau toks tipažas. Tačiau jos gyvenimo kontekstas buvo visai kitoks.

Matosi, kad jos išgyvenimai yra skaudesni. Dėl to tikėtina, kad ji įsikibo į kažkokią to meto idėją, pagal kurią ir bandė gyventi“, – teigė veidoskaitininkas.

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Atskleidė netikėtą santykių pusę

Kalbėdamas apie moters santykius, A. Kažerskas taip pat išskyrė jos poreikį turėti šalia žmogų, kuris suteiktų daugiau stabilumo ir atramos.

Jo teigimu, B. Navickaitė pati yra labiau linkusi į idėjas, pokyčius ir saviraišką, todėl santykiuose jai galėtų būti svarbus žmogus, padedantis išlaikyti pusiausvyrą.

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„Būnant su ja arčiau, matyt, reikėtų susitaikyti su tuo, kad ji yra gana valdinga, turi tvirtus savo įsitikinimus, kurie ne visada sutampa su praktiniais dalykais.

Jos gyvenimo kelyje turbūt reikėtų žmogaus, kuris būtų atrama ir padėtų išlaikyti ryšį su žeme, kol ji galėtų įgyvendinti savo įdomias, gal net inovatyvias idėjas“, – sakė jis.

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nu
nu
2026-09-22 12:44
kaip tu subines ,zinai kas ten ka prgerinejo
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