Paklausus, ar dažnas alkoholio vartojimas yra nuodėmė, kunigas atsakymo nevyniojo: „Jeigu...“

Naujienų portalui tv3.lt apie alkoholio vartojimą, jo ribas ir nuodėmę pasakoja kunigas Juozas Janulis.
Pati taurė alkoholio – ne nuodėmė?
Pasak kunigo, pats alkoholio pavartojimas savaime nėra laikomas nuodėme. Vis dėlto svarbu atsižvelgti į aplinkybes, žmogaus amžių, vartojimo dažnumą ir tai, kokias pasekmes toks elgesys sukelia.
„Jeigu kalbame apie vaiką ar nėščią moterį, tuomet aišku, kad tai yra negerai ir tampa nuodėme. O jeigu žmogus, sakykime, išgėrė tik šampano per Naujuosius metus, tai jis nenusikalto“, – sako J. Janulis.
Kunigas pabrėžia, kad svarbus aspektas yra žala sveikatai. Jo teigimu, žmogus neturėtų sąmoningai kenkti nei savo, nei kito žmogaus sveikatai. Todėl tam tikrose situacijose alkoholio vartojimas jau gali būti vertinamas kitaip.
„Alkoholio vartojimas tampa nuodėme, kai juo kenkiama sveikatai. Kenkti savo ar kito žmogaus sveikatai yra draudžiama“, – teigia kunigas.
Ypatingas dėmesys – nepilnamečiams ir nėščiosioms
J. Janulis taip pat išskiria nepilnamečius. Jo teigimu, alkoholis jiems gali kenkti sveikatai, todėl suaugusieji, kurie skatina nepilnamečius vartoti alkoholį, taip pat prisiima atsakomybę už tokį elgesį.
„Pavyzdžiui, žinome, kad alkoholis kenkia nepilnamečių sveikatai. Kas kitus nepilnamečius skatina gerti, nusikalsta. Kas pats, būdamas nepilnametis, geria, taip pat nusikalsta“, – sako jis.
Kunigas kalba ir apie nėštumą. Pasak jo, šiuo atveju alkoholio vartojimo pasekmės gali būti susijusios ne tik su pačios moters, bet ir su būsimo vaiko sveikata. Todėl, pašnekovo teigimu, tokioje situacijoje atsiranda papildoma moralinė atsakomybė.
Jis taip pat teigia, kad atsakomybė už būsimo vaiko sveikatą, jo požiūriu, nėra vien moters klausimas. Anot kunigo, kad planuojant šeimą abu partneriai turėtų galvoti apie savo elgesį ir būsimo vaiko sveikatą.
„Jeigu jie neseniai apsivedė ir planuoja susilaukti vaikų, abu turėtų susilaikyti nuo alkoholio, kad galėtų susilaukti sveikų vaikų. Jeigu vartoja alkoholį, jie jau nusikalsta prieš vaiką, nes kenkia jo sveikatai. Tokiu atveju tai tampa ir nuodėme“, – sako jis.
Dažnas vartojimas – jau įspėjantis ženklas
Kalbėdamas apie dažną alkoholio vartojimą, kunigas pabrėžia, kad problema gali prasidėti dar iki žmogui visiškai prarandant kontrolę. Jo teigimu, reguliarus alkoholio vartojimas pats savaime turėtų būti vertinamas kaip signalas, kad žmogus gali artėti prie priklausomybės.
Kunigo manymu, nebūtina kiekvieną kartą prisigerti, kad alkoholio vartojimas jau taptų problema. Jis išskiria būtent pasikartojantį vartojimą ir teigia, kad tai gali būti pirmasis ženklas, jog žmogus ima klimpti į alkoholizmą.
„Dažnas vartojimas jau yra signalas. Gal dar ne alkoholikas, bet jeigu tu dažnai vartoji alkoholį, reiškia, tu jau klimsti į alkoholizmą. Aiškus ženklas“, – sako jis.
Tiesa, J. Janulis pabrėžia skirtumą tarp progomis išgeriamos taurės ir reguliaraus alkoholio vartojimo. Jo teigimu, vienkartinis alkoholio pavartojimas per šventę nėra tas pats, kas įprotis gerti kiekvieną dieną ar kelis kartus per savaitę.
„Jeigu žmogus per Naujuosius metus išgėrė šampano, taip pat per vestuves ar krikštynas, tai nieko. Bet jeigu žmogus alkoholį vartoja kasdien arba dažnai per savaitę, tai jau yra nusikaltimas, nes tokiu būdu jis priima alkoholizmą“, – teigia J. Janulis.
Pasekmės paliečia ne tik patį žmogų
Pasak kunigo, alkoholio vartojimo pasekmės gali neapsiriboti vien paties žmogaus sveikata. Jeigu dėl alkoholio kenčia šeimos gyvenimas, santykiai su sutuoktiniu ar vaikais, tai taip pat tampa moralinės atsakomybės klausimu.
„Nusideda prieš vaikus ir, sakykim, prieš žmoną gali vyras nusidėti vyras, taip pat žmona prieš vyrą gali nusikalsti“, – sako kunigas.
J. Janulio teigimu, problema ypač išryškėja tada, kai alkoholio vartojimas tampa reguliarus ir ima daryti įtaką žmogaus sveikatai bei jo šeimai. Tokiu atveju, anot jo, pasekmes jaučia ne vien pats geriantis žmogus.
„Kasdien arba kelis kartus per savaitę vartoti alkoholį jau yra nusikaltimas. Jeigu dėl to susirgsi, bus blogai ne tik tau, bet ir tavo šeimai – bus bėda ir vaikams, visiems“, – teigia J. Janulis.
Kunigas taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną situaciją – asmeninį įsipareigojimą nevartoti alkoholio. Jeigu žmogus yra davęs tokį įžadą, tačiau vėliau jo nesilaiko, pasak J. Janulio, tai jau būtų įžado sulaužymas.
Taigi, pasak J. Janulio, Katalikų Bažnyčios požiūriu pati taurė alkoholio savaime nėra laikoma nuodėme. Vertinant alkoholio vartojimą svarbios aplinkybės – ar žmogus kenkia savo ar kito sveikatai, ar alkoholio vartojimas tampa dažnas, ar dėl jo kenčia šeima, taip pat ar nėra kitų aplinkybių, dėl kurių toks elgesys tampa morališkai problemiškas.
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