Birutė Navickaitė atskleidė, kas nutiko lemtingą vakarą: „Kol mes sėdėjome ir dainavome, man gaisrinė laužė langus“

Kas nutiko lemtigajį vakarą, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Renata Šakalytė-Jakovleva ir Edgaras Navickas.
B. Navickaitė pasakojo, kad P. Gražulis mergaitės gyvenime – itin retas svečias. Anot moters, pirmą kartą su vaiku vyras pasimatė mergaitei būnant jau 7 mėnesių.
„Ne visi vyrai nori būti tėvais. Aš ir nesitikėjau, kad jis man padės auginti leliuką, kad jis čiučiuos, pampersus keis. Neturėjau net tokių minčių“, – sakė B. Navickaitė.
Nuolat pasikartojantis institucijų puolimas
Moteris tikino, kad susilaukus vaiko su P. Gražuliu, vyras ne tik aktyviai nesirūpino atžala, bet ir nuolat ją terorizuoja pasitelkdamas institucijas bei bandydamas įrodyti, kad ji – bloga mama, nesirūpinanti dukra.
„Tai, kas atsitiko, nėra vienkartinis atvejis. Tai nėra tik šitas atvejis, yra labai daug atvejų. Tai yra vienas labai, labai ilgas atvejis, trunkantis keletą metų“, – pasakojo B. Navickaitė.
Moteris tikino, kad nesijaučia rami žinodama, jog dukra šiuo metu auga tėvo priežiūroje. Laidos viešnia sakė, kad dukrai būnant pas globėją ji jautėsi ramesnė – tokiu būdu galėjo bent pamatyti savo vaiką.
„Man nebuvo draudžiama su ja bendrauti, nors tiek – aš galėjau su ja kalbėti telefonu“, – sakė B. Navickaitė.
Kas nutiko lemtingą vakarą?
Moteris atskleidė, kas vyko tą vakarą, po kurio gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Nuvežusi dukrą prižiūrėti draugės vyrui, ji nė negalėjo pagalvoti, kas jų laukia.
„Aš ją išleidau nakvoti tenai. (...) Jos ryte atsikėlė, išėjo į mokyklą, man buvo sukviestos tarnybos, buvo pranešta policijai, buvo pranešta Vaiko teisėms. (...) Aš pamačiau, kad man skambina kažkoks nežinomas numeris, savo telefone paspaudžiau „netrukdyti“.
Mes sugalvojome su (drauge – tv3.lt red. past.) nusipirkti alaus. Kad vyksta paieška, sužinojau jau nežinau kada. Man jau buvo išlaužti langai gaisrinės, iškviesti ekipažai. Kol mes sėdėjome ir dainavome, man gaisrinė laužė langus“, – sakė moteris.
B. Navickaitei buvo paskelbta paieška. Anot moters, ją inicijavo vaiko mokyklos darbuotojai. Tokio pobūdžio elgesys ir institucijų pjudymas – dažnas reiškinys moters kasdienybėje auginant bendrą jos ir P. Gražulio vaiką.
Į „TV Pagalbos“ studiją atvyko ir komandos teisininkė Agnė Gredeckaitė. Ji tikino, kad B. Navickaitės istorija kelia daug klausimų apie institucijų veiklą ir jų darbo pobūdį. A. Gredeckaitė skatino moterį nenuleisti rankų ir, pasitelkus pagalbą, bandyti susigrąžinti dukrą, nes kitaip gali grėsti pats blogiausias scenarijus.
„Jeigu nieko nedarys, tikėtina, kad praras motinystės teises į vaiką – blogiausiu atveju. Bus priteistas išlaikymas, bus teismo nustatyta bendravimo tvarka, po to – nuolatinė bendravimo tvarka. Taip bus paversta „savaitgaline mama“, – aiškino teisininkė.
Ar pavyks moteriai susigrąžinti dukrą, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.