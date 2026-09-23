Nuostabi žinia: Ieva Juozapaitytė-Varnienė ir Dainotas Varnas susilaukė dvynukų

Poros išplatintame vaizdo įraše pirmą kartą parodyti abu berniukai bei paviešinti jų vardai.
Sulaukė šeimos pagausėjimo
Šia žinia Ieva sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
„Su mylimiausiu žmogumi sukūrėme du mums mylimiausius žmones.
Teodoras ir Leonardas – mūsų sūnūs.
Jau penkis mėnesius mūsų gyvenimas – kitoks.
Didesnis. Pilnesnis. Gražesnis“, – rašė Dainotas Varnas.
Susituokė slapta
Primename, kad vasario mėnesį Vilniuje susituokė dainininkai Ieva Barbora Juozapaitytė ir Dainotas Varnas. Ceremonija buvo jauki ir privati, dalyvavo tik šeimų nariai.
„Mus, kaip porą, visada magiškai lydėjo ir tebelydi skaičius 21. Todėl neatsitiktinai pasirinkome vestuvių datą – vasario 21-ąją. Mums visada atrodė, kad tie, kurie tuokiasi šaltuoju metų laiku, ko gero, tikrai labai nori būti kartu. Tai ir mes nusprendėme įsirašyti į šią kategoriją“, – sakė laimingi jaunavedžiai.
Dainininkai tuo metu prisipažino, kad medaus mėnesio artimiausiu metu neplanuoja.
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