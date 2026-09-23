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TV3 naujienos > Žmonės

Nuostabi žinia: Ieva Juozapaitytė-Varnienė ir Dainotas Varnas susilaukė dvynukų

2026-09-23 18:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 18:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėjai Dainotas Varnas ir Ieva Juozapaitytė-Varnienė socialiniuose tinkluose atskleidė džiugią naujieną – prieš penkis mėnesius jie susilaukė dvynukų.

Dainotas Varnas ir Ieva Juozapaitytė (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (7)

Atlikėjai Dainotas Varnas ir Ieva Juozapaitytė-Varnienė socialiniuose tinkluose atskleidė džiugią naujieną – prieš penkis mėnesius jie susilaukė dvynukų.

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Poros išplatintame vaizdo įraše pirmą kartą parodyti abu berniukai bei paviešinti jų vardai.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ievos Barboros Juozapaitytės ir Dainoto Varno vestuvės (nuotr. M. Vitėno)

Sulaukė šeimos pagausėjimo

Šia žinia Ieva sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

„Su mylimiausiu žmogumi sukūrėme du mums mylimiausius žmones.

Teodoras ir Leonardas – mūsų sūnūs.

Jau penkis mėnesius mūsų gyvenimas – kitoks.

Didesnis. Pilnesnis. Gražesnis“, – rašė Dainotas Varnas.

Susituokė slapta

Primename, kad vasario mėnesį Vilniuje susituokė dainininkai Ieva Barbora Juozapaitytė ir Dainotas Varnas. Ceremonija buvo jauki ir privati, dalyvavo tik šeimų nariai.

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„Mus, kaip porą, visada magiškai lydėjo ir tebelydi skaičius 21. Todėl neatsitiktinai pasirinkome vestuvių datą – vasario 21-ąją. Mums visada atrodė, kad tie, kurie tuokiasi šaltuoju metų laiku, ko gero, tikrai labai nori būti kartu. Tai ir mes nusprendėme įsirašyti į šią kategoriją“, – sakė laimingi jaunavedžiai.

Dainininkai tuo metu prisipažino, kad medaus mėnesio artimiausiu metu neplanuoja.

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2026-09-23 19:37
Nuostabu, dideli Jums sveikinimai! Lietuviška graži šeima, o kokie gražūs mažylių vardai! Nuoširdžiai linkim džiaugsmo, meilės, laimės ir stiprybės bei kantrybės. O mažiukams - aukit stiprūs, sveiki ir duokit tėveliams miego...
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Sveikinimai
Sveikinimai
2026-09-23 19:07
Kaip puiku, iškart du. Vadinasi, gimdo lietuvės ir lietuviai :P
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Dalė
Dalė
2026-09-23 20:21
Sveikinimai tėveliams! Lb gražūs vardai, tokie vyriški, o jūms mažiai, aukit sveikučiai, didučiai, o tėveliams duokit trupūtį pamiegot..
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