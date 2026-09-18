Paaiškėjo Lady Gagos pirmagimio vardas: reikšmė – jaudinanti

Dabar paaiškėjo kūdikio vardas, gimimo laikas, vieta bei ypatinga šio unikalaus vardo reikšmė.
Gimimo liudijimo detalės
Remiantis portalo TMZ gautu gimimo liudijimu, Lady Gagos dukra pavadinta Rose Bean Polansky. Ji gimė birželio 9 d. 23.19 val. „Cedars-Sinai“ medicinos centre Los Andžele.
Apie tai, ką reiškia dainininkės dukros vardas, šaltinis atskleidė žurnalui „PEOPLE“: jį įkvėpė daina „La Vie En Rose“, kurią Gaga garsiai atliko filme „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born).
Gaga taip pat turi didelę tatuiruotę ant stuburo – vieną rožę ant ilgo stiebo su užrašu „la vie en rose“.
O štai antroji kūdikio vardo dalis (Bean), manoma, gali būti duoklė Carlui Beanui, kuris, kaip teigiama, įkvėpė Gaga dainą „Born This Way“.
Užuominos apie šeimos pagausėjimą
Gerbėjai mano, kad buvo ženklų, jog dainininkė su M. Polansky laukiasi pirmojo vaiko. Vienas iš jų – praėjusiais metais duotuose interviu ji ne kartą išreiškė norą artimiausiu metu tapti mama.
Pokalbių šou vedėjui Stephenui Colbertui ji sakė: „Norėčiau nuveikti daug ką. Visos galimybės atviros. Bet labiausiai noriu būti mama. Tikiuosi, kad tai bus kitas mano pagrindinis vaidmuo.“
Panašiomis mintimis Gaga dalijosi ir su „The New York Times“:
„Džiaugiuosi, kad būsiu mama. Ankščiau dėl to turėjau daug nerimo“, – prisipažino ji. – „Svarbiausia man – neversti savo vaikų gyventi gyvenimo, kurio jie patys nesirenka. Taigi, kuo daugiau erdvės galime jiems suteikti patiems save atrasti, tuo labiau tikiu.“
Pusiau slaptas gyvenimo būdas
Atsiradusius gandus pakurstė ir tai, kad dainininkė pastaruoju metu vengė viešumos...
Ji nedalyvavo šių metų „Met Gala“ renginyje, o vienas paskutiniųjų jos viešų pasirodymų buvo balandžio mėnesį vykusioje filmo „Velnias dėvi Prada 2“ (The Devil Wears Prada 2) premjeroje Niujorke. Gegužės mėnesį ji dar pastebėta „The Grove“ prekybos centre Los Andžele, praneša „Page Six“.
Manoma, kad ji tiesiog mėgaujasi ramesniu gyvenimu. Kaip leidiniui teigė šaltinis: „Ji tikrai neturėjo privataus gyvenimo nuo tada, kai jai buvo maždaug 22 metai. Pasibaigus gastrolėms ji leidžia laiką ramiai.“
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