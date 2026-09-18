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Paaiškėjo Lady Gagos pirmagimio vardas: reikšmė – jaudinanti

2026-09-18 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lady Gaga neseniai buvo pastebėta vaikštinėjanti Kalifornijoje su naujagimiu ant rankų. Svetainės „Page Six“ gautose nuotraukose 40-metė Gaga užfiksuota su prie kūno priglaustu naujagimiu, o šalia jos ėjo 42 metų sužadėtinis Michaelas Polansky.

Lady Gaga SCANPIX
GALERIJA (9)

Lady Gaga neseniai buvo pastebėta vaikštinėjanti Kalifornijoje su naujagimiu ant rankų. Svetainės „Page Six“ gautose nuotraukose 40-metė Gaga užfiksuota su prie kūno priglaustu naujagimiu, o šalia jos ėjo 42 metų sužadėtinis Michaelas Polansky.

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Dabar paaiškėjo kūdikio vardas, gimimo laikas, vieta bei ypatinga šio unikalaus vardo reikšmė.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lady Gaga

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Gimimo liudijimo detalės

Remiantis portalo TMZ gautu gimimo liudijimu, Lady Gagos dukra pavadinta Rose Bean Polansky. Ji gimė birželio 9 d. 23.19 val. „Cedars-Sinai“ medicinos centre Los Andžele.

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Apie tai, ką reiškia dainininkės dukros vardas, šaltinis atskleidė žurnalui „PEOPLE“: jį įkvėpė daina „La Vie En Rose“, kurią Gaga garsiai atliko filme „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born).

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Gaga taip pat turi didelę tatuiruotę ant stuburo – vieną rožę ant ilgo stiebo su užrašu „la vie en rose“.

O štai antroji kūdikio vardo dalis (Bean), manoma, gali būti duoklė Carlui Beanui, kuris, kaip teigiama, įkvėpė Gaga dainą „Born This Way“.

Užuominos apie šeimos pagausėjimą

Gerbėjai mano, kad buvo ženklų, jog dainininkė su M. Polansky laukiasi pirmojo vaiko. Vienas iš jų – praėjusiais metais duotuose interviu ji ne kartą išreiškė norą artimiausiu metu tapti mama.

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Pokalbių šou vedėjui Stephenui Colbertui ji sakė: „Norėčiau nuveikti daug ką. Visos galimybės atviros. Bet labiausiai noriu būti mama. Tikiuosi, kad tai bus kitas mano pagrindinis vaidmuo.“

Panašiomis mintimis Gaga dalijosi ir su „The New York Times“:

„Džiaugiuosi, kad būsiu mama. Ankščiau dėl to turėjau daug nerimo“, – prisipažino ji. – „Svarbiausia man – neversti savo vaikų gyventi gyvenimo, kurio jie patys nesirenka. Taigi, kuo daugiau erdvės galime jiems suteikti patiems save atrasti, tuo labiau tikiu.“

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Pusiau slaptas gyvenimo būdas

Atsiradusius gandus pakurstė ir tai, kad dainininkė pastaruoju metu vengė viešumos...

Ji nedalyvavo šių metų „Met Gala“ renginyje, o vienas paskutiniųjų jos viešų pasirodymų buvo balandžio mėnesį vykusioje filmo „Velnias dėvi Prada 2“ (The Devil Wears Prada 2) premjeroje Niujorke. Gegužės mėnesį ji dar pastebėta „The Grove“ prekybos centre Los Andžele, praneša „Page Six“.

Manoma, kad ji tiesiog mėgaujasi ramesniu gyvenimu. Kaip leidiniui teigė šaltinis: „Ji tikrai neturėjo privataus gyvenimo nuo tada, kai jai buvo maždaug 22 metai. Pasibaigus gastrolėms ji leidžia laiką ramiai.“

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