TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Išdavė, kada nustoja augti moterų krūtys: nustebins ne vieną

2025-09-06 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 19:20

Mūsų kūnai nuolat keičiasi, tačiau vienas klausimas, dažnai kylantis paauglėms ir jaunoms moterims, – kada krūtys nustoja augti?

Liemenėlė (nuotr. shutterstock.com)

0

Ekspertai sako, kad nors krūtys gali keistis per visą gyvenimą – didėti ar mažėti dėl svorio pokyčių, hormonų ar nėštumo – jų natūralus augimas įprastai sustoja sulaukus tam tikro amžiaus, rašoma unilad.com.

Krūtų vystymosi etapai

Siekiant sužinoti, kada krūtys baigia augti, svarbu žinoti jų brendimo etapus. „Cadogan Clinic“ išskiria penkis pagrindinius krūtų vystymosi etapus:

  1. Etapas iki paauglystės – krūtys plokščios, nėra matomų brendimo požymių.
  2. Pirmasis vystymosi etapas – prasideda augimas, įprastai tarp 8–13 metų. Spenelių vietoje atsiranda maži iškilimai.
  3. Augimas tęsiasi – krūtys kelis metus toliau didėja, areolės tamsėja ir platėja.
  4. Antrinis vystymosi etapas – vėlesnėje paauglystėje speneliai ir areolė išryškėja.
  5. Subrendusios krūtys – paskutinis etapas, kai krūtys įgauna suaugusios moters krūtinės formą ir dydį.

 

Kada krūtys nustoja augti?

Pasak klinikos, galutinė branda paprastai pasiekiama paauglystės pabaigoje arba apie dvidešimtuosius metus.

Sulaukus šio amžiaus, krūtų dydis dažniausiai išlieka pastovus, nors gyvenimo eigoje jį gali paveikti svorio pokyčiai, hormonų svyravimai, nėštumas ar mityba.

Svarbu pabrėžti, kad kiekvienas organizmas skirtingas – kai kurioms merginoms krūtys nustoja augti anksčiau, o kitoms jų augimas gali tęstis ilgiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

