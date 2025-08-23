Išbandęs dienos pietus 3 Lietuvos vietose žodžių į vatą nevyniojo: tai mato visi, bet garsiai nesako

Prisipažinsiu, šį savaitgalį planavau palikti jus be apžvalgos, nes noru rašyti apie tai, kas blogai, paskutiniu metu nedegu.
Bet dažniausiai taip nutinka, jei kažką suplanuoji, tai kartais gaunasi atvirkščiai ir šį kartą jūsų dideliam liūdesiui jūsų be apžvalgos nepaliksiu.
Tad šioje apžvalgoje pabandysiu atrasti atsakymą į pirmame sakinyje jums užduotą klausimą.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Dienos pietų meniu pasirinkimas
Pradėkime nuo dienos pietų valgytų restorane „Pas Prancišką“.
Prie maitinimo įstaigos statuso nesikabinėsiu, dabar kas nori tas gali vadintis restoranu, kaip ir įmonės vadovas save dokumentuose įvardinti imperatoriumi.
Pakalbėkime apie maistą.
Dienos pietums iš siūlomų variantų pasirinkome po burokėlių sriubą ir kiaulienos guliašą.
Komplekto kaina – 7 €.
Panašiai daugelyje maitinimo įstaigų komplektas, į kurį įeina sriuba ir pagrindinis patiekalas, kainos svyruoja nuo 7 € iki 9 €.
Burokėlių sriuba
Burokėlių sriuba iš serijos – valgoma, bet toli nuo tos versijos, kurią būtų galima suvalgius pagirti. Ir juolab, jai toli iki tos, kurią apibendrindami sakome – gaminta lyg namie.
Kiaulienos guliašas
Kiaulienos guliašo pakrapijo į lėkštes taip lyg bandydami iš vienos porcijos padaryti dvi.
Tie kas yra dirbę virtuvėje žino, kaip yra išsisukama iš padėties, kai reikia iš vienos porcijos padaryti dvi. Sriubą skiedžia, o troškiniu arba kaip šiuo atveju kiaulienos guliašu pataško per visą lėkštę.
Tad trumpai – restorane „Pas Prancišką“ už pietus sumokėję po 7 € išėjome alkani.
Tiesa, p. Pranciškau, pažvelkite į lėkštes ir pasakykite, ką bendro jūsų maitinimo įstaiga turi su restoranu?
Jei nesupratote klausimo, skaitykite tekstą toliau, ten rasite jums ir kitiems nesigaudantiems aiškų paaiškinimą.
Sekantiems dienos pietums kviečiu persikelti iš Kauno į Klaipėdą.
Baras „Laura“
Čia jau dienos sriuba ir kiaulienos kepsnys su sūriu vienam kainavo – 7,80 €.
Šv. kopūstų sriuba su frikadelėmis
Šv. kopūstų sriuba apie nieką. Toks jausmas, kad sriubos sultinys nebuvo verdamas, o jame tik buvo numirkyti keli mėsos gabaliukai.
Liūdna sriuba su dar liūdnesniu tęsiniu…
Kiaulienos nugarinės kepsnys su sūriu
Virėjai, tiksliau tikri virėjai, supras, apie ką aš toliau rašysiu.
Man gėda už tas moteris, kurios dirba baro „Laura“ virtuvėje, gėda už baro savininkus.
Jūs likę tuose gūdžiuose 90-uose, ir jokio noro keistis. Kur fantazija, kur noras patiekti kažkaip kitaip?Negi noras kurti jums svetimas?
Pasakysite – tai dienos pietūs, ko čia kabinėjiesi? O kabinėjuosi dėl to, kad turiu su kuo lyginti, ir tam, kad jūs suprastumėte, apie ką aš, teks man jums patiekti šiek tiek vaizdinės medžiagos, kaip turėtų, mano nuomone, būti patiekiami dienos pietūs svečiams.
Tam kviečiu visus persikelti šiek tiek už Klaipėdos į kavinę „Žaliasis slėnis XL cepelinai“, taip taip p. Pranciškau, gerai perskaitėte – kavinę, ne restoraną.
Noriu atkreipti visų dėmesį, kad čia dienos pietūs – sriuba kartu su pagrindiniu patiekalu 7,5 €, net 30 centų pigiau nei prieš tai minėtame bare „Laura“.
Frikadelių sriuba
Kardinaliai kitokio skonio sriuba. Sodresnis sultinys, tirštesnė.
Makaronai su midijomis ir krevetėmis
Minėdamas, kad baras „Laura“ užstrigę 90-uose, aš turėjau galvoje, kad kiti jau šviesmečiais nubėgę į priekį ir dienos pietums sugeba patiekti kažką ne tik įdomiau, bet ir skaniau.
Midijos, krevetės – dienos pietums…
Užkeptas vištienos kepsnys
Kepsnį gaminant dienos pietums galima užkepti ne vien sūriu, bet po juo padėti dar ir pomidorų, o ir su patiekimu lėkštėje galima štai taip padirbėti.
Kiaulienos šnicelis
Grill dešrelės
O grill dešrelės ir kiaulienos šnicelis savo porcijų dydžiu turėtų atsakyti į klausimą – ko tikisi dienos pietų valgyti važiuodami klientai.
Teisingas atsakymas – skaniai ir sočiai pavalgyti nori kiekvienas dirbantis žmogus, nes lengvai perkasti gali ir namie, sėdėdamas prie televizoriaus.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Kai kokia maitinimo įstaiga užsidaro, bankrutuoja, aš niekada dėl to nepergyvenu, nes šiame versle išlieka stipriausieji.
Kitaip sakant, tie, kurie gamina su meile.
Net neabejoju, jei pirmos dvi tekste minėtos maitinimo įstaigos nekeis požiūrio į svečių maitinimą, o ir toliau išliks tame 90-jų lygyje, jie kasdienį svečių maitinimą iškeis į gedulingų pietų tiekimą ir keptos duonos prie alaus kepimą.
Klientas su kiekvienais metais darosi vis išrankesnis, ir kartais pakanka vieno tokio apsilankymo, kad apie sugrįžimą ten, kur neskaniai pavalgei, pamirštum ilgam…
Video apžvalga:
- „Pas Pranciškų“
Jonavos g. 62, Kaunas
- Baras „Laura“
Laukininkų g. 17a, Klaipėda
- „Žaliasis slėnis XL cepelinai“
Jungtinė g. 2, Aukštkiemiai, 92359 Klaipėdos r.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!