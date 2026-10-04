Iš Naglio Šulijos – žinia 3 Zodiako ženklams: apie tokią sėkmę svajojote ilgai

Šią savaitę Saulė toliau keliaus Svarstyklių Zodiako ženklu ir skatins mus elgtis apgalvotai, atsižvelgti į nuomones bei aplinkybes ir nepamiršti estetikos – viskas turi būti dar ir gražu bei stilinga.
Nakties šviesulys Mėnulis šią savaitę artės prie savo Jaunaties, kuri įvyks šeštadienį vakarop, dėl to laikas palankus ką svarbesnio užbaigti. Naujoms pradžioms jis bus palankesnis kitą savaitę, kai vėl ims pilnėti.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus ir visa ko, kas gražu valdovė Venera šią savaitę bus greta ir jų veikimas persipins – dalykinis gyvenimas bus neatsiejamas nuo gražių ir net aistringų dalykųg, o tai, kas gražu ir aistringa susipins su tuo, kas įžvalgu ir dalykiškai naudinga. Taip pat tai laikas, kai žodis tampa labai įtaigus ir vaizdingas.
Ir nereikėtų pamiršti, kad atskirai paimtas Merkurijus Skorpiono ženkle yra labai įžvalgus ir kritiškas, todėl galima sakyti klaidų nedaro - su visomis pasekmėmis dalykiniam gyvenimui, o atskirai paimta Venera Skorpiono ženkle, kad ir retrogradinėje fazėje, - išties aistringa ir vardan šio tikslo linkusi pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios tik jai atrodys tinkamos.
Kariūnas Marsas keliaus Liūto Zodiako ženklu pirmyn. Būdamas čionai, jis nėra ypatingai karingas, visgi laikosi minties, kad vienas geras smūgis – tai humanizmo akcija, skirta tam, kad auka nesikankintų. Dėl to ne, mūšių laukuose niekas nieko nesigailės, aktyvumas čionai augs, didės ir stiprės. Žinoma, nestigs ir noro bei pastangų pasirodyti kažkaip ypatingai įspūdingai, dėl to žiniasklaidos kanalai tikrai turės ką pademonstruoti. Taigi, stebim…
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