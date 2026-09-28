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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Mėnulio energija smogs su trenksmu: 2 Zodiako ženklų laukia sėkmės proveržis

2026-09-28 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 18:10
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Į dangų pakilęs „Derliaus“ mėnulis astrologų akimis žymi ypatingą metų laiką – pereinamąjį etapą, kai metas atsigręžti į tai, kas nuveikta, ir pasiruošti naujam sezonui. Šiemet pilnatis sutapo su laikotarpiu, kai vasara užleidžia vietą rudeniui, todėl astrologai šį laiką sieja su pokyčiais, naujais sprendimais ir asmeniniais lūžiais.

Į dangų pakilęs „Derliaus“ mėnulis astrologų akimis žymi ypatingą metų laiką – pereinamąjį etapą, kai metas atsigręžti į tai, kas nuveikta, ir pasiruošti naujam sezonui. Šiemet pilnatis sutapo su laikotarpiu, kai vasara užleidžia vietą rudeniui, todėl astrologai šį laiką sieja su pokyčiais, naujais sprendimais ir asmeniniais lūžiais.

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Astrologė Debbie Frank teigia, kad šio Mėnulio energiją vienaip ar kitaip pajus visi Zodiako ženklai. Vis dėlto vienam ženklui ji gali būti ypač stipri, o dar kitas ženklas taip pat išsiskirs iš kitų. Tad ko artimiausiomis dienomis tikėtis Zodiako ženklams?

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Mėnulis stipriausiai paveiks du Zodiako ženklus

Astrologė teigia, kad šįkart Saulė yra Svarstyklių ženkle, o Mėnulis šviečia Avino ženkle. Būtent dėl šios padėties Avinams ir Svarstyklėms gali būti jaučiamas stipresnis pokytis nei kitiems Zodiako ženklams, rašoma mirror.co.uk.

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„Šiaurės pusrutulyje užbaigiame vasarą ir žengiame į paskutinį 2026 m. ketvirtį. Saulė yra bendraujančiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis drąsiai švyti priekyje esančiame Avine. Nukreipiame dėmesį nuo saulės ir pasineriame į „mėnulio šviesą“, – sako astrologė.

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Anot jos, pilnatis gali tapti savotišku postūmiu naujam etapui: „Ši pilnatis suteikia mums papildomos vakaro šviesos ir atveria kelią rudens ir žiemos planams. Galime suderinti savo naujus ketinimus su kosmosu ir pradėti naują dangiškąjį sezoną“.

Avinas

Mėnulis šįkart ypač stipriai apšviečia jūsų ženklą, o papildomą impulsą suteikia Neptūno įtaka.

Astrologė ragina šį laiką išnaudoti svajonėms, naujiems planams ir meilės bei nuotykių paieškoms.

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