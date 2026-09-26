Prasidės pilnaties spąstų pikas: skubiai įspėja šiuos 6 Zodiako ženklus

Vaiva Budraitytė, astrologė ir būrėja, pasidalijo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pilnaties savaitės apžvalga.
Pilnaties metu jausis padidėjusi įtampa
Ši pilnatis, pasak pašnekovės, Lietuvos gyventojams gali būti sudėtingesnė. Ji pasakojo, kad pirmiausia apie tai liudys padidėjusi įtampa.
Kitas aspektas – savaitės metu gali lydėti nemaloniosios palydovės – padažnėjusios peršalimo ar gripo ligos.
„Konfliktų tikimybė didėja dėl dabartinės Marso pozicijos. Taip pat gali būti sunku susikaupti“, – pasakojo ji.
Nepaisant to, Marsas susijęs ne tik su karingumu, tačiau taip pat su aktyvumu. Dėl to įtampą, susikaupusias neigiamas emocijas itin palanku išleisti per sportą, fizinę veiklą.
„Kas dirba fizinį darbą, jiems bus gera savaitė, o protinio darbo atstovams bus šiek tiek liūdna“, – pasakojo ji.
1 diena – tikras išbandymų metas
Vieną iš pilnaties dienų pašnekovė išskyrė kaip išskirtinai sunkią. Anot jos, rugsėjo 28 diena, pirmadienis, gali būti neįprastai sunki.
Tą dieną V. Budraitytė pažymėjo, kaip aukščiausią įtampos tašką, dėl kurio gali būti sunku susikaupti, lengva susipykti.
„Tą dieną geriau per daug nieko nedaryti, nes čia bus Marso planetos pikas. Geriau būti atsargesniems, sėdėti kaip pelėms po šluota ir nieko neveikti“, – patarė ji.
Taip pat pašnekovė pažymėjo, kad šią dieną nuotaika gali būti prasta – kol vieni išgyvens įtampą ir suirzimą, kiti gali būti liūdnesni nei įprastai.
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