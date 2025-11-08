Ilgai su vyru nebesimylinti žmona daugiau tylėti nebegali: „Net nebeatsimenu, kada tai darėme“

Moteriai atvirai prisipažinus apie bėdas santuokoje dėl lytinio gyvenimo, Coleen pasidalijo savo patarimais, kaip elgtis tokioje situacijoje, rašo mirror.co.uk.
„Jis padarys bet ką, kad išvengtų sekso“
„Mano vyras niekada nebenori mylėtis ir praėjo tiek laiko nuo paskutinio karto, kad aš net nebeatsimenu, kada tai darėme.
Intymumas pradėjo prastėti laukiantis jaunausio vaiko dėl sunkaus nėštumo, o paskui po traumuojančio gimdymo. Mes nesimylėjome dėl visų sveikatos problemų ir rūpinimosi naujagimiu, o vėliau tai tiesiog tęsėsi.
Jis padarys bet ką, kad išvengtų sekso su manimi – eis išgerti su draugais, liks darbe ilgiau arba žiūrės nesąmones per televizorių tol, kol aš užmigsiu.
Vieną vakarą pratrūkau ir visos emocijos išsiliejo. Jis prisipažino, kad jam neberūpi seksas, bet nepasakė kodėl, teigdamas, kad pats nežino priežasties, ir sakydamas, kad aš darau iš to per didelę problemą.
Nuo to ginčo mes beveik nebebendraujame, o mano mintys ūžia, prisigalvoju visokiausių priežasčių, kodėl jis nebenori sekso – gal tai neištikimybė, o gal tiesiog nebetraukiu jo?
Tai mane varo iš proto ir aš jaučiuosi nemylima ir vieniša šioje santuokoje. Jis labai uždaras žmogus, todėl neįmanoma priversti jį būti atviru su manimi, bet aš žinau, kad jis kažką slepia. Prašau padėti“, – dalijosi moteris.
Ekspertės patarimas
Coleen atsakė: „Tu turi tęsti pokalbį šia tema, nes, manau, jis tikrai turi priežasčių – jis tiesiog nenori jų pripažinti.
Paaiškink jam, kad net jei jis bijo, kad tai tave žeis, jis privalo atvirai pasakyti tiesą, nes tu nesiruoši tęsti santuokos be intymumo ir be galimybės apie tai kalbėtis. Tiesiog būk pasiruošusi, kad tau gali nepatikti tai, ką jis pasakys.
Atrodo, tarsi jis verčia tave priimti sprendimą, kad jam pačiam nereikėtų to daryti. Galbūt jis tikisi, kad jei tu pakankamai pavargsi nuo jo dinginėjimo ir vengimo, tu pati nutrauksi santykius ir jam nereikės jaustis kaltam, nes tai padarysi tu. Aš tikiuosi, kad taip nėra, bet į tai verta atkreipti dėmesį.
Kai esi tokioje situacijoje, labai lengva klausti: „Gal tai aš? Gal aš per daug reikalauju?“ Bet tai ne tu – tai tai, kaip jis priverčia tave jaustis.
Jis manipuliuoja tavimi ir jei jis ir toliau ignoruos tave ir sakys, kad tu darai iš to problemą, teks rimtai pagalvoti apie tolimesnius tavo pačios žingsnius, kad ir kaip skaudu būtų.“
