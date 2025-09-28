Gripo simptomus jautęs 20-metis staiga susmuko ir mirė: šeima negali patikėti

20-ies metų Joshas studijavo Lankasterio universitete ir anksčiau sėkmingai įveikė Hodžkino limfomą. Nepaisant sėkmingo gydymo ir pozityvaus požiūrio, jam išsivystė reta ir agresyvi leukemija.
Praėjus dviem savaitėms nuo pirmųjų simptomų pasireiškimo, birželio 26 d. jis mirė dėl sepsio, kurį sukėlė bakterinė infekcija. Šeima prisimena jį kaip nuostabų, protingą jaunuolį, kurio atminimui vykdoma labdaringa iniciatyva, rašoma mirror.co.uk.
Ankstesnė kova su vėžiu
Joshui Hodžkino limfoma buvo diagnozuota 2023 m., jo pirmųjų metų universitete metu. Jo teta Rebecca Hughes prisiminė:
„Jis buvo visiškai sveikas, jokių simptomų. Tada ant kaklo atsirado auglys. Jo mama nuvežė jį pas šeimos gydytoją ir po tyrimų jam buvo diagnozuota Hodžkino limfoma.
Jis buvo gydomas chemoterapija ir protonų spindulių terapija. Jis iš tikrųjų pasveiko dar nepasibaigus gydymui 2024 m. gegužę ir mes buvome tiesiog pakylėti.“
Joshas reguliariai lankėsi profilaktiniuose patikrinimuose ir mėgavosi vasara su draugais, lankė muzikos festivalius ir gyveno aktyvų gyvenimą.
Staigi liga ir komplikacijos
Vis dėlto šių metų birželį jo sveikata smarkiai pablogėjo. Jis buvo skubiai paguldytas į ligoninę dėl gripui būdingų simptomų ir krūtinės skausmo. Rebecca pasakojo:
„Jis negalėjo tiksliai pasakyti, kas negerai. Jam skaudėjo krūtinę. Jis buvo iš karto nuvežtas į priimamąjį, kur jį gydė nuo plaučių uždegimo ir sepsio.“
Vėliau jam buvo diagnozuota gydymo sukelta ūminė mieloidinė leukemija – reta, agresyvi leukemijos forma, kurią gali sukelti ankstesnis vėžio gydymas, pavyzdžiui, chemoterapija ar spindulinė terapija.
Šeimos atsiminimai
R. Hughes atskleidė šeimos emocinius išgyvenimus: „Tai buvo absoliučiai sukrečianti patirtis. Esame tokia artima šeima, o Joshas buvo pirmasis anūkas, pirmasis mažasis sūnėnas ir mes jį be galo branginome ir dievinome. Tai buvo didžiulis smūgis mums visiems.“
Joshui atminti šeima surinko lėšų organizacijai „Young Lives vs Cancer“ dalyvaudama devynių valandų pėsčiųjų žygyje iš Vigano į Sautportą. Moteris taip pat dalijosi, koks buvo jos sūnėnas:
„Visi taip sako apie save, bet jis buvo gražus, nuostabus jaunuolis, tikrai intelektualus. Jis baigė mokyklą gerais pažymiais.
Joshas nebuvo didelis socialinių tinklų gerbėjas, jis mėgo muziką ir universitete lankė šachmatų klubą. Tai leido mums sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir padėjo mums pastarosiomis savaitėmis tęsti veiklą.“
Joshui sausį būtų sukakę 21-eri ir šeima tikisi pažymėti šią datą ypatingu būdu, tęsdama jo atminimo iniciatyvas.
Kraujo vėžio simptomai
Hodžkino limfoma yra reta kraujo vėžio forma, kuri išsivysto limfinėje sistemoje – kraujagyslių ir liaukų tinkle, išsidėsčiusiame po visą kūną.
Dažniausiai ja serga 20-40 metų žmonės. Vienas pagrindinių simptomų – neskausmingas patinimas kaklo, pažastų ar kirkšnių srityje.
NHS specialistai atkreipia dėmesį, kad jei kaklo, pažastų ar kirkšnių srityse jaučiamas ilgalaikis patinimas, ypač neskausmingas, būtina kreiptis į šeimos gydytoją.
Taip pat svarbu neignoruoti kitų simptomų – nuovargio, svorio svyravimų, dažnų infekcijų ar nepaaiškinamų odos problemų.
Jei pastebite bet kurį iš simptomų – nelaukite ir kreipkitės į gydytoją. Ankstyva diagnozė gali išgelbėti gyvybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!