Kasos uždegimą Daliai išdavė vos 1 simptomas: skubiai įspėja visus nenumoti ranka

Nepaisant iššūkių, moteris neprarado vilties, o ankstyva diagnozė ir medikų profesionalumas padėjo laiku imtis veiksmų. Šiandien Dalia džiaugiasi, kad jau beveik metus yra remisijoje ir yra tikras įkvėpimas kitiems, susiduriantiems su panašiais išbandymais.
Pirmieji ligos simptomai
Paklausta apie pirmuosius sunkios ligos požymius, moteris sako, kad pirmiausia jai beprotiškai pradėjo skaudėti nugarą.
„Man labai ėmė skaudėti nugarą ir niekaip nesupratau, kodėl. Pradžioje galvojau, kad pavargstu ar būnu netaisyklingoje pozicijoje, todėl ją ir skauda“, – prisimena pirmuosius simptomus ji.
Vis dėlto praėjusių metų kovą Dalia pajuto, kad nugaros skausmas vis labiau intensyvėja – naktimis netgi teko gerti vaistus nuo skausmo.
„Vėliau ryte ir dieną niekaip negalėjau atsigauti, todėl išsikviečiau greitąją. Kaip tik tądien turėjau draugijos susirinkimą ir galvojau: „Neištversiu iki vakaro.“ Mane nuvežė su greitąja, suleido vaistų nuo skausmo“, – detales prisimena moteris.
Ligoninės priimamajame ji pragulėjo apie tris valandas, tačiau per daug nesureikšmino situacijos, manydama, kad skausmas praeis savaime.
„Pasirodo, kad ne taip jau čia paprasta – man kasos uždegimas. Turėjau dvi savaites badauti – nei maisto, nei vandens. Per tą laikotarpį numečiau devynis kilogramus“, – sako ji.
Išgirdo skausmingą diagnozę
Dalia pasakoja, kad pirmą kartą krūties vėžiu susirgo 2008 metais, o kitų metų sausio 8 d. buvo operuota. Deja, po 16 metų – 2024-aisiais – jai vėl buvo diagnozuotas vėžys, tačiau jau kitokios formos.
„Vėžys buvo tulžies pūslės latakuose. Pradžioje rado darinuką, galvojau: „Gal ir nieko, viskas čia susitvarkys“, tačiau išsikviečiau greitąją ir išvykau, nes buvo stiprus kasos uždegimas“, – prisimena pašnekovė.
Moteris džiaugiasi, kad pateko į priimamąjį, nes jaunas gydytojas, vos palietęs pilvą, iškart pasakė: „Oi, čia pankreatitas“. Ji jau nujautė, kad kažkas negerai, o gydytojas patvirtino, jog diagnozuotas stiprus kasos uždegimas.
„Vėliau mane paguldė į palatą. Kaip mama sakydavo: „Gimiau po laiminga žvaigžde.“ Toliau viskas klostėsi gerai – po gydytojų konsiliumo man pasakė, kad galima operuoti. Jei tai būtų tik tulžies pūslė, tai „nieko tokio, tuoj išimsime akmenuką ir viskas“, – atskleidžia ji.
Pasak Dalios, jos gydytojas chirurgas paprašė palaukti ir išsamiau išanalizuoti sveikatos istoriją, nes jam kilo papildomų klausimų.
„Darė įvairius tyrimus, tomografiją. Laukiau operacijos, tačiau man pasakė, kad dar neoperuos ir siųs tolimesniems tyrimams. Per širdį vėl perėjo skausmas – galvojau, kad dabar neišsisuksiu“, – teigia moteris.
Galiausiai gydytojai nustatė, kad Dalios tulžies pūslės latakuose aptiktas piktybinis darinys. Ji buvo įtraukta į retų ligų sąrašą ir išgirdo diagnozę – antros stadijos tulžies latakų vėžys.
„Mane operavo nuostabus, jaunas chirurgas Tomas Vanagas. Kol kas esu remisijoje – praėjusių metų gegužę jis mane operavo. Tuoj bus metai, kai esu po operacijos ir remisijoje“, – dalijasi ji.
Atskleidė, kaip šiuo metu jaučiasi
Dalia atvirauja, kad šiuo metu jaučiasi gerai, yra pakylėta ir kupina optimizmo – tyrimai geri, o sveikata vis gerėja.
„Negaliu pasiduoti. Didelį palaikymą turiu iš šeimos, iš vaikų – jie džiaugiasi, kad nenuleidžiu rankų“, – šypsosi moteris.
Vis dėlto Dalia susiduria su plaukų slinkimo problema. Ji pasakoja, kad daugelis netiki, jog per koronaviruso pandemiją, po skiepų, jai nuslinko visi plaukai.
„Jau dvejus su puse metų vaikštau su peruku, bet visi galvoja, kad tai dėl vėžio. Aš nesistengiu kiekvienam įrodinėti ir aiškinti, kaip nutiko – gal kada nors plaukai atsigaus“, – sako moteris.
Ji viliasi, kad plaukai ataugs, tačiau svarbiausia, kad šeima džiaugiasi jos gerėjančia savijauta. Anūkai laimingi, matydami sveikstančią močiutę, o sūnus vis kartoja, kaip didžiuojasi jos optimizmu ir stiprybe.
Be to, Dalia ypatingai saugo savo kasą – yra jautri, negali valgyti bet ko, kruopščiai renkasi maistą ir laikosi gydytojų rekomendacijų. Ji taip pat stengiasi kuo daugiau judėti.
Siunčia patarimą
Dalia pabrėžia, kad nors nugaros skausmas gali atrodyti nereikšmingas, būtina pasitikrinti.
„Reikia tikrintis, stebėti save. Gerai, kad man užėjo priepuolis, nes visi nenorime skubėti pas gydytoją, laukti eilėse. Tačiau kai skausmas stiprus, geriau išsikviesti medikus – specialistai tikrai pasirūpins“, – sako ji.
Moteris džiaugiasi, kad net ir būdama brandaus amžiaus sulaukia nuoširdaus jaunų gydytojų dėmesio ir rūpesčio.
„Siūlyčiau vyresnėms moterims tikrintis sveikatą, būti optimistėms ir nepasiduoti ligai“, – pataria pašnekovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!