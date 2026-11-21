Laidoje „Sveikatos DNR“ Baltijos Amerikos klinikos gydytojas akušeris-ginekologas Rolandas Žiobakas pasidalijo įžvalgomis apie tai, kokia iš tiesų yra reali situacija Lietuvoje ir pasaulyje, bei paaiškino, kodėl demografiniai rodikliai kelia vis didesnį nerimą.
Ką sako nevaisingumo rodikliai?
Gydytojas atkreipė dėmesį, kad norint suprasti tikrąjį mastą, būtina remtis oficialiais skaičiais ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) apibendrintais duomenimis.
„Pasaulyje, išsivysčiusiose šalyse, nevaisingumas maždaug sudaro apie 17,8 procento visos populiacijos. Tai yra kas šešta pora. Mokslininkai yra paskaičiavę, kiek procedūrų rekomenduojama atlikti, kad šalies demografinė situacija nepasikeistų – suminis gimstamumo rodiklis turėtų būti ne mažesnis kaip 2,1, tam, kad gyventojų skaičius nemažėtų“, – aiškino R. Žiobakas.
Anot jo, realybė yra visiškai kitokia. Lietuvoje suminis gimstamumo rodiklis pastaraisiais metais siekia vos apie 1,26. Sociologų ir mokslininkų prognozės rodo, kad jau 2050 metais net trijuose ketvirtadaliuose (75 proc.) pasaulio šalių gyventojų skaičiaus tendencija bus mažėjanti.
Pagalbinio apvaisinimo bumo Lietuvoje nėra
Kalbėdamas apie pagalbinio apvaisinimo procedūras Lietuvoje, ginekologas pastebėjo, kad jokio išskirtinumo statistika nerodo, nors valstybės kompensavimas prasidėjo dar 2017 metų pavasarį.
„Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis, optimalus skaičius pagalbinio apvaisinimo procedūrų milijonui gyventojų galėtų būti apie 1500. Lietuvoje milijonui gyventojų tenka maždaug 800 procedūrų. Reziumė tokia, kad mes iš tikrųjų atsiliekame netgi nuo rekomenduojamo optimalaus skaičiaus. Žiūrint į skaičius, per pastaruosius kelerius metus jie laikosi gana stabiliai – apie 2,5 tūkst. procedūrų visai Lietuvai“, – pasakojo gydytojas.
R. Žiobakas iškėlė ir kitą šiuolaikinio žmogaus problemą – natūralaus bendravimo mažėjimą, kas netiesiogiai veikia ir reprodukcinę sveikatą. Anot jo, žmonės tampa izoliuotesni, mažiau bendrauja, dėl to turi mažiau lytinių santykių, mažiau intymumo.
„Jauni žmonės savo bendravimą labiau realizuoja per socialinius tinklus, platformas, skaitmenizuotą erdvę, o tokio tiesioginio bendravimo yra mažiau. Lytinis potraukis akivaizdžiai mažėja, ypač iš vyrų pusės ir tai labai susiję su jaunų vyrų pagrindinio hormono testosterono lygio mažėjimu“, – pabrėžė ginekologas.
Specialistas apibendrino, kad vaisingumas yra kompleksinė sveikatos dalis, reikalaujanti sąmoningo požiūrio, todėl laukti ir atidėlioti šeimos pagausėjimo paskutinei akimirkai tikrai nevertėtų.
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