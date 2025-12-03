Garsiai Lietuvos visuomenininkei patyrus infarktą – skubi žinia: išgelbėkite savo gyvybę laiku

Tąkart kalbėdama su naujienų portalu tv3.lt B. Vizgirdienė teigė, kad planavo savo šventes praleisti su vaikais Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), tačiau netikėtai kelią pastojo gyvybei pavojinga būklė.
„Planavau skristi šiemet pas vaikus, praleisti kartu su jais šv. Kūčias, ir netikėtai sulaukiau infarkto. Praėjusią savaitę gulėjau ligoninėje, manęs gydytojai nepaleido ir pasakė, kad nebus jokio skridimo lėktuvu. Tad trenkė dar vienas žaibas, pasidarė labai sunku“, – pasakojo pašnekovė, prisimindama visai neseniai patirtą vyro netektį.
Nors dabar B. Vizgirdienė teigė, kad jaučiasi gerai, o savo dienas leidžia namuose, naujienų portalas tv3.lt dalijasi ženklais, kurie gali išduoti prasidėjusį infarktą.
Infarktą išduodantys ženklai
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie tai, kokie ženklai išduoda infarktą, pasakojo Vilniaus centro poliklinikos šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
„Miokardo infarktas yra laikinas širdies raumens kraujotakos sustojimas su negrįžtamu raumens pažeidimu, kuris bus ne mažesnis negu 5 milimetrai,“ – sakė gydytojas. Būtent šis negrįžtamumas ir atskiria infarktą nuo kitų širdies ligų.
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, infarktas laikomas įvykusiu, kai širdies raumens pažeidimas viršija 5 mm dydį. Kitaip tariant, tai kraujagyslių užsikimšimo pasekmė, dėl kurios tam tikra širdies dalis negauna deguonies ir maistinių medžiagų ir ląstelės toje vietoje žūsta.
Gydytojas I. Aleksa išvardijo dažniausiai pasireiškiančius infarkto simptomus:
- Stiprus, spaudžiantis skausmas krūtinėje, dažniausiai už krūtinkaulio, galintis plisti į kairę ranką, petį, kaklą, žandikaulį ar net pilvą;
- Šaltas prakaitavimas;
- Aštri mirties baimė;
- Simptomų trukmė dažnai viršija 5 minutes.
Jis pridūrė, kad svarbu atskirti – krūtinės anginos priepuoliai, kurie gali trukti trumpiau, vis dar yra grįžtamos būklės, tuo metu miokardo infarktas – jau negrįžtamas pažeidimas.
Pasak specialisto, simptomai dažniausiai pasireiškia panašiai tiek vyrams, tiek moterims, tačiau moterims skausmas dažniau jaučiamas epigastriumo (po krūtinkauliu) srityje. Tai gali būti susiję su tuo, kad moterims dažniau pasitaiko apatinės širdies dalies infarktai.
Ekspertas pasakoja ir apie priežastis, kurios gali lemti infarktą žmogui:
- Padidėjęs cholesterolis, ypač mažo tankio lipoproteinų;
- Arterinė hipertenzija;
- Rūkymas;
- Nutukimas;
- Cukrinis diabetas ir nekontroliuojamas gliukozės kiekis kraujyje;
- Stresas;
- Gretutinės ligos.
Infarkto prevencija ir gyvensenos įtaka
Kadangi Lietuva yra laikoma endemine zona dėl aukšto sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis, ypač svarbi yra prevencinė patikra, tikina I. Aleksa:
- Nuo 40 iki 60 metų visiems asmenims taikoma profilaktinė programa;
- Tiriamas bendras cholesterolis, lipidų frakcijos (DTL, MTL, trigliceridai), gliukozė, inkstų funkcijos rodikliai;
- Prireikus skiriami statinai cholesterolio kiekiui mažinti.
„Netinkama mityba, fizinio aktyvumo stoka, rūkymas, alkoholio vartojimas žymiai padidina riziką susirgti.
Sveika gyvensena, priešingai, padeda sumažinti tikimybę susirgti tiek infarktu, tiek kitomis širdies ligomis“, – komentavo jis.
Simptomų atpažinimas ir savalaikis reagavimas gali išgelbėti gyvybę. Anot gydytojo, jeigu skausmas krūtinėje nepraeina per 5-10 minučių, būtina kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą. Per pirmąsias 6 valandas nuo simptomų pradžios galima taikyti efektyviausias gydymo procedūras.
