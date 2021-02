Efektyvūs būdai, kaip papildyti vitamino D atsargas organizme

Visos jaunos mamos žino, kad visų pirma yra būtina užtikrinti tinkamą vitamino D dozę, nes šis vitaminas padeda pasisavinti kalcį ir fosforą. O kalcis ir fosforas yra būtini sveikai kaulų ir dantų struktūrai. Jei mes negauname pakankamai vitamino D, organizmas nepasisavina kalcio, tad jo atsargas pradeda naudoti iš kaulų. Su laiku kaulai tampa trapūs, pažeidžiami, greičiau lūžta, o vaikams išsivysto rachitas.

Mokslininkai jau išsiaiškino, kad vitaminas D yra svarbus ne tik normaliai kaulų būsenai palaikyti: žinome šio vitamino svarbą mažinant riziką susirgti krūties, kiaušidžių, žarnyno vėžiu, ištirtas šio vitamino sumažėjimo neigiamas poveikis sergant peršalimo ligomis – kitaip sakant, tai yra vienas svarbiausių vitaminų imuninės sistemos, raumenų funkcijos, kvėpavimo takų, kraujagyslių, endokrininės, nervų sistemos darbui. Jį galima vadinti džiaugsmo vitaminu, nes padeda išvengti nuotaikų kaitos ir depresijos.

Gydytojai sako, kad vitamino D trūksta keturiems iš penkių į gydytojus besikreipiančių žmonių. Vitaminą D žmogaus organizmas gali pasigaminti arba gauti su maistu. Bėda ta, kad šis vitaminas gaminasi tik būnant saulėje, o dėl Lietuvos geografinės padėties tokia galimybė yra tik vasaros mėnesiais ir tik tuo atveju, jei pakankamai laiko leidžiate saulėje. Vitamino D atsargas galime šiek tiek padidinti vartodami riebią žuvį, ikrus, jūros gėrybes, kiaušinius, tačiau su maistu gauname tik iki 20 proc. reikalingos dienos normos. Todėl būtina vartoti maisto papildus su vitaminu D.

Būtinas vitaminų derinimas

Neretai žmonės vitaminus vartoja neteisingai, ypač derindami skirtingus vitaminus, nes nežino, kaip veikia derinys. Pasitaiko atvejų, kai vitaminai vieni su kitais „konkuruoja“, pavyzdžiui, kalcis mažina geležies pasisavinimą, todėl vartojant abu šiuos preparatus, reikėtų daryti bent kelių valandų pertrauką.

Kai kuriais atvejais vitaminų derinys yra naudingas, vitaminai papildo vienas kitą. Pavyzdžiui, vitaminas E apsaugo A vitaminą nuo oksidacijos žarnyne ir audiniuose. Todėl šiuos abu preparatus vertėtų vartoti kartu – trūkstant vitamino E, nebus įsisavinamas ir reikiamas vitamino A kiekis.

Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau atlieka tyrimų, kurie parodo vitaminų tarpusavio sąveikos svarbą. Kaip minėta, vitaminas D užtikrina kalcio ir fosforo pasisavinimą žarnyne, taigi, jis tik padeda kitiems vitaminams atlikti savo funkcijas. Kita vertus, vitaminas D kaupiasi organizme, todėl galima jo perdozuoti.

Vitamino D perteklius didina kalcio koncentraciją kraujyje, kuris, užuot nukeliavęs į kaulus, nusėda ant kraujagyslių sienelių, o tai gali sukelti aterosklerozę. Taip pat padidėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis bei patirti infarktą arba insultą. Taigi, vartojant vitaminą D ir siekiant išvengti kraujagyslių kalcifikacijos, rekomenduojama kartu vartoti vitaminą K.

Pagrindinė vitamino K funkcija organizme - reguliuoti kraujo krešėjimą. Vitaminas K taip pat stabdo kraujavimą, skatina žaizdų gijimą, dalyvauja organizmo regeneracijos procesuose, didina atsparumą infekcijoms, dalyvauja cukraus kiekio kraujyje reguliavimo procesuose. Jis būtinas normaliai inkstų veiklai, be to, apsaugo kraujagysles nuo aterosklerozės, sumažindamas širdies, Alzheimerio ligų bei prostatos vėžio riziką. Vitaminas K pasižymi itin stipriu antioksidaciniu poveikiu. Be to, jis yra labai svarbus mūsų odai - palaiko natūralią odos barjerinę funkciją, todėl prisideda prie visų odos apsaugos ir gijimo procesų.

Vitaminas K turi dvi formas: K1 (filochinonai), kurio gausu žaliose lapinėse daržovėse), ir K2 (melachinonas), randamas fermentuotuose maisto produktuose. Mokslininkai nustatė, kad vitaminas K2 vaidina labai svarbų vaidmenį mūsų organizme - prisideda prie smegenų veiklos gerinimo, suteikia daugiau energijos, mažina oksidacinį stresą, gerina medžiagų apykaitą, mažina inkstų akmenų susidarymo riziką. Vis dėlto pagrindinė šio vitamino paskirtis — reguliuoti kalcio kiekį kauliniame audinyje bei arterijose.

Jei organizmui trūksta vitamino K2, kalcis nėra nunešamas į kaulus, o tiesiog nusėda minkštuosiuose audiniuose ir padaro daug žalos: gresia katarakta, inkstų akmenligė, aneurizma. Nuolatinis silpnumas, padidėjęs troškulys, įvairūs pilvo skausmai, širdies aritmija, niežulys, depresija – šie simptomai gali būti susiję su vitamino K2 trūkumu. Sveikatos specialistai pastebi, kad vitaminai D ir K2 puikiai papildo vienas kitą, tad juos reikia vartoti kartu.

Tad vaistinėse galima rasti daug skirtingų preparatų su vitaminu D, praturtintų papildančiais vitaminais, pavyzdžiui, maisto papildas „OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3“ yra papildytas vitaminu K2 ir omega - 3 rūgštimis. Atlikti tyrimai rodo, kad vitaminas D ir vitaminas K veikia sinergiškai tam, kad pagerėtų jų teikiamas teigiamas poveikis sveikatai. Vartojant papildus, praturtintus ir vitaminu D, ir vitaminu K yra maksimaliai padidinama vitamino D nauda, nes taip skatinama efektyvesnė kalcio absorbcija ir paskirstymas.

Šių vitaminų derinimas turi ir daugiau privalumų: padeda veiksmingiau stiprinti kaulus, palaiko subalansuotą nuotaiką, efektyviau sustiprina imuninę sistemą, prisideda prie geresnės širdies sveikatos, skatina sveikų raumenų funkcijas. Na, o kokia nauda mūsų bendrai organizmo savijautai iš omega-3 rūgščių, tikėtina, daugelis jau žino. Jos padeda palaikyti normalią smegenų, širdies veiklą, kas itin svarbu, kai jaučiame žemesnį darbingumo lygį, didesnį nuovargį. Vitaminų D, K, Omega – 3 rūgščių sinerginės sąveikos rezultate palaikomas budrus ir tolerantiškas imuninis atsakas.

Primename, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas.