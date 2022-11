Daug lietuvių daro šią klaidą: gydytoja pasakė, kiek vandens reikėtų suvartoti per parą

Natūralaus mineralinio vandens „Uniqa“ užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, daugiau vandens per dieną išgeria aukštojo išsilavinimo, didesnes nei vidutines pajamas gaunantys, didmiesčių ir rajonų centrų respondentai. Ketvirtadalis apklaustųjų, arba 24 procentai, nurodė per dieną išgeriantys tris stiklines, 22 procentai – vieną dvi stiklines. 19 proc. nežino, kiek išgeria vandens per dieną, rašoma pranešime spaudai.

Per dieną suvartojamo vandens kiekio neskaičiuoja dažniau vyrai, mažesnių pajamų, kaimuose gyvenantys apklaustieji.

Ne visi supranta vandens svarbą

Šeimos gydytoja Vida Uzelienė pastebi, kad gyventojų apklausos rezultatai akivaizdžiai rodo, kad tik daugiau nei trečdalis gyventojų supranta vandens reikšmę organizmui, tačiau toks skaičius nėra džiuginantis. Be to, kaip rodo tyrimo duomenys, su amžiumi vandens vartojimas mažėja.

REKLAMA

Medikė įsitikinusi, kad tai lemia įvairios priežastys. Jaunesni asmenys yra fiziškai aktyvesni, jie daugiau juda, sportuoja, prakaituoja, todėl ir jų troškulio pojūtis yra stipresnis.

„Vyresniame amžiuje vandens prarandama dėl įvairių ligų, o suvartojama mažiau dėl išaugusio abejingumu savo poreikiams, be to, silpnėja troškulio jausmas. Mano praktikoje akivaizdžiai tai pasitvirtina. Ir ne visada pacientai rimtai priima informaciją apie vandens svarbą organizmui. Dažnai tenka palyginti, kad gyvybė egzistuoja dėl vandens, o ten, kur vandens trūkumas, ji skurdi ir negyvybinga. Taip ir su mūsų organizmu.

REKLAMA

REKLAMA

Logiška, kad aukštesnį išsilavinimą turintys jaunesnio amžiaus asmenys labiau domisi savo sveikata ir vandens suvartoja daugiau. Be to, didesniuose miestuose, centruose gyvenančius žmones pasiekia daugiau informacijos apie sveiką gyvenimo būdą, kolegų pavyzdžių, apie tai kalbama sporto klubuose, laisvalaikio praleidimo vietose“, – pastebi V. Uzelienė.

Kiek vandens suvartoti?

Labiausiai medikei nerimą kelia tai, kad vyrai vartoja mažai vandens. Tokią tendenciją rodo ir apklausos duomenys, ir kasdien gydytojos kabinete apsilankę pacientai.

„Matyt, vyrai yra labiau užimti, mažiau galvoja apie savo sveikatą, o vandenį dažniau keičia skanesniais saldintais gėrimais, kurie suteikia ir sotumo jausmo. Sotumo jausmą reguliuojatis centras smegenyse yra šalia troškulį reguliuojančio centro, todėl kartais žmonės yra sunku atskirti, ar jie alkani, ar ištroškę“, – pastebi V. Uzelienė.

Kiekvienam suaugusiam žmogui per parą rekomenduojama išgerti maždaug du litrus vandens. Kiek vandens reikia suvartoti priklauso nuo žmogaus kūno svorio, amžiaus, aplinkos temperatūros, fizinio aktyvumo, valgomo maisto.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas iš būdų paskaičiuoti individualų vandens poreikį – savo kūno svorį kilogramais padauginti iš 30 ml arba iš 0,03. Pagal šią formulę, 60 kg sveriančiam žmogui rekomenduojama per parą išgerti 1,8 litro vandens.

Vanduo ne tik atgaivina, bet ir suteikia organizmui būtinų mineralų: kalcio, magnio, natrio ar kalio. Tuo metu jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją, normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią odos būklę ir normalią skydliaukės hormonų gamybą bei normalią skydliaukės veiklą.

Gyventojų nuomonės tyrimą „Spinter“ atliko 2022 metų rugsėjo 20–30 dienomis. Jo metu buvo apklausti 1010 respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų.