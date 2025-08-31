Danutės nebeįleidžia į vaikystės namus: „Atėjau, išvijo mane“

Dviejų moterų konfliktu dėl palikimo laidoje „TV Pagalba“ domėjosi gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Prieš daug metų namą, dėl kurio dabar kilo konfliktas, statė tėvas ir sūnus, o Danutė anksti susituokė ir šiuos namus paliko bei išvyko gyventi į kitą miestą.
„Tėvams priklausė tas namas, bet tėvukas numirė, liko mama, tai ji broliui užrašė“, – istoriją, kaip namas atiteko brolio šeimai, pasakojo sesuo.
Po mirties namas atiteko brolio žmonai
Moteris tikino, kad po tėvo mirties mama ketino visą namą persirašyti savo vardu. Ji jau ieškojo advokato, tačiau likimas taip lėmė, kad neliko nei brolio, nei mamos, o namas taip ir liko neperrašytas, todėl teisėtais namo šeimininkais tapo brolio žmona Aurelija (vardas pakeistas) ir jo vaikai.
Dabar name, kuriame prabėgo visa Danutės vaikystė, net pakeistos spynos, tad moteris tikina negalinti net užeiti į savo tėvų namus.
„Atėjau, išvijo mane. Sakė, kad čia nevaikščiojama, policiją iškviesim. O ten šunys, katės likę, einu jų rytą ir vakarą šerti“, – pasakojo Danutė.
Gelbėtoja Gerda susitiko su brolio žmona, kuri papasakojo kitokią istorijos versiją. Esą ji talkininkaudavo ūkyje, rūpindavosi vyro tėvais, veždavo juos pas gydytojus.
„Užrašė dėl to mums, kad mes visą gyvenimą tėvams padėjome, kai jie ūkį turėjo, gyvulius. Jeigu susirgo ar ką, mes visą laiką padėdavome, mes į ligoninę nuveždavome ir prižiūrėdavome. Pačius gyvulius prižiūrėdavome kai mama sirgdavo“, – pasakojo Aurelija.
Brolienės teigimu, Danutė pas tėvus lankydavosi itin retai, o čia grįžo tik paskutinėmis mamos gyvenimo dienomis ir ją slaugė.
„Kaip ji prižiūrėjo? Jos gyvenime niekas nepažinojo čia. Kokius daržus tu čia ravėdavai? Tau čia atvažiavus niekas tavęs nepažinojo, visi manęs klausdavo, kas ji tokia tuose namuose... Tada, kai tu grįžai, manęs neįleisdavai, koliodavai visokiais žodžiais, galime ir pas kaimyną nueiti, jie girdėdavo. Neįleisdavo, nes buvo toks principas užkariauti namus“, – dėkingumo už ankstesnę mamos priežiūrą iš Danutės tikino pasigendanti brolienė.
Gauti namo dalies nepavyko
Aurelija teigė, kad, jeigu ne pykčiai ir konfliktai, ji mielai būtų leidusi Danutei gyventi namuose, tačiau tada, kai prasidėjo teismai, viskas pasikeitė.
„Jeigu nebūtų teismai, ji ten ir būtų gyvenusi, bet po teismo, aišku, atsirado piktumas. Jeigu ji taip mums padarė, tai kodėl mes turėtume leisti?“ – atkirto brolienė.
Teismo procesas jau baigtas ir dabar namas teisiškai priklauso brolio žmonai. Tad Danutei teks susitaikyti, kad jos svajonė gyventi savo vaikystės namuose neišsipildys.
Nors Danutė namo jau neatgaus, tačiau paprašė, kad brolienė dar sykį įsileistu ją į namus susirinkti jos mamai ir jai priklausančių daiktų.
Įleista į namus moteris piktinosi, kad daug mamos daiktų jau nebėra, juos neva išnešė brolienė su savo sūnumi.
