TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Burnos vėžį išduoda šie ženklai: pasitikrinkite, ar nejaučiate

2025-09-29 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-29 07:45

Praėjusiais metais burnos vėžiu susirgo tūkstančiai žmonių. Laiku pastebėjus simptomus, gydymas dažniausiai būna efektyvus, todėl svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius neįprastus pokyčius burnos ertmėje.

Burnos vėžys (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Praėjusiais metais burnos vėžiu susirgo tūkstančiai žmonių. Laiku pastebėjus simptomus, gydymas dažniausiai būna efektyvus, todėl svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius neįprastus pokyčius burnos ertmėje.

0

Onkologai įspėja, kad ilgiau nei tris savaites negyjančios burnos opos ar kiti neįprasti simptomai gali būti pirmieji vėžio požymiai.

Šeimos gydytojo ar odontologo konsultacija gali padėti laiku nustatyti problemą ir išvengti rimtesnių pasekmių, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Burnos vėžio simptomai

Spindulinės terapijos onkologas dr. Jiris Kubesas pataria: „Burnos opos yra labai dažnos ir retai kada rodo ką nors rimto, tačiau nuolatinės opos, kurios neišnyksta per tris savaites, turėtų būti patikrintos. Tai gali padaryti gydytojas arba odontologas.“

Be opų, kiti burnos vėžio simptomai gali būti neįprasti, nuolatiniai gumbai ir iškilimai burnoje ar kakle, nepaaiškinamas skausmas, rijimo sunkumai, svorio kritimas, užkimęs balsas, raudonos arba baltos dėmės burnoje.

Ragina stebėti burnos būklę

Dr. J. Kubesas, dirbantis Protonų terapijos centre Prahoje, Čekijoje, pataria: „Idealiu atveju jūsų burnos vidus turėtų būti rausvas ir sveikas.

Gera idėja – reguliariai apžiūrėti burnos vidų ir atkreipti dėmesį į bet kokius neįprastus pokyčius, ypač jei rūkote.“

Jis taip pat rekomenduoja tikrinti liežuvį ir viršutinės bei apatinės lūpos vidinę pusę: „Ieškokite gumbų ar spalvos pakitimų. Šie simptomai gali būti sukelti kitų ligų, tačiau visada geriausia patikrinti.“

Burnos vėžio gydymas gali apimti chirurgiją, chemoterapiją ir radioterapiją. Protonų terapija yra pažangi radioterapijos forma, kuri tiksliai paveikia vėžines ląsteles.

Svarbiausia stebėti save, rūpintis sveikata ir pastebėjus ar pajutus neįprastus simptomus – nedelsti ir apsilankyti pas gydytoją, nes anksti diagnozuota liga lengviau gydoma.

