Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į astrologę Gretą Aurorą Stanislavičiūtę („Instagram“ – @aurora.astro.coach), kuri teikia šias paslaugas tėvams. Ji papasakojo, ar daug užsakymų sulaukia bei kaip žinoti, kurią dieną gimti palanku, o kurią – ne?
Primename, kad astrologija – tai nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslas. Straipsnyje pateikiamos įžvalgos yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.
Astrologija – kaip ji atsirado Gretos gyvenime?
Iki pradedant kalbėtis apie analizuojamą temą, pasiteiravome Gretos, kaip ji apskritai pradėjo dirbti su astrologija. Pašnekovė dalijosi, kad savo ryšį su žvaigždėmis atrado dar vaikystėje.
Prisimindama ankstesnį laiką pašnekovė sakė, kad kas vakarą žiūrėdavo į žvaigždes ir su jomis kalbėdavosi. Taip pat nuo vaikystės ji viduje nešiojosi svarbų klausimą – „Kas aš esu?“
„Mane šis klausimas lydėjo daug metų ir skatino ieškoti. Taip ankstyvame amžiuje susidomėjau filosofija, psichologija, įvairiomis saviugdos temomis, tradicinio krikščioniško bei budistinio ir moderniojo „new age“ dvasingumo temomis“, – dalijosi ji.
Pasak pašnekovės, svarbus klausimas viduje nutilo tik 2016 metais, kuomet ji gavo dovanų garsios amerikiečių astrologės, psichoterapeutės knygą apie astrologiją.
Greta dalijosi, kad vartant knygos puslapius ir analizuojant turinį nejučia kaupėsi ašaros – ji buvo tik ką grįžusi iš po 11 dienų trukusios tylos stovyklos, tad suaštrėjęs sąmoningumas leido kur kas aiškiau suvokti, kad pasiektas svarbus gyvenimo momentas.
„Skaitant šią astrologijos knygą, jutau tarsi prisilietusi prie kažko iki sielos gelmių pažįstamo ir savo. Baigusi skaityti ir nusivaliusi ašaras, knygos gale pamačiau kvietimą mokytis autorės astrologijos mokykloje Havajuose, Amerikoje.
Pilnų studijų kaina tuo metu, 2016-aisiais, buvo 10 tūkstančių eurų, o mano biudžetas buvo labai toli nuo galėjimo tai sau leisti.
Nežinojau, kaip tai nutiks, bet pasakiau: „Nežinau kaip ir nežinau kada, bet esu tikra, jog ši astrologė taps mano mokytoja ir aš baigsiu šią mokyklą.“ Taip atradau astrologiją“, – pasakojo ji.
Anksčiau dirbo šeimos versle
Nors apie save kalbėdama Greta pabrėžė, kad ji nuolat ieškojo savo pašaukimo, vis tik didžiąją gyvenimo dalį dirbo svetingumo ir rekreacijos srityje – šeimos versle Skandinavijoje.
Šiame versle pašnekovei teko dirbti tiek valytoja, tiek prestižinio istorinio viešbučio restorano komandos vadove.
„Dinamiškas, vadovaujamas darbas multikultūrinėje aplinkoje, kvapą gniaužiančioje lokacijoje man labai patiko. Dirbant šį darbą jau studijavau astrologiją, ir ji man leido suprasti savo kolegas giliau.
Taip pat astrologija man suformavo įprotį visus žmones matyti per sielos filtrą. Tai reiškia – jų neteisiant, nevertinant, nesureikšminant. Darbe sutikus pramogų pasaulio įžymybes, garsius pasaulinio lygio politikus ar karališkųjų šeimų narius, visada su jais bendravau paprastai ir nuoširdžiai“, – nurodė ji.
Pasak jos, turbūt dėl to tiek senojo darbo veikloje, tiek dabartinėje ją lydi įtakingi, žymūs, daug pasiekę žmones.
Ji dalijosi, kad daugelis šų žmonių pavargsta nuo savo pačių sureikšminimo, noro įsiteikti kitiems arba gauti naudos, dėl to pašnekovė dalijosi, kad svetingumo srities „su visam“ neatsisakė, vis tik dabar dėmesį skiria astrologinei veiklai.
Vaikelio gimimo datos parinkimas – vis labiau populiarėjanti paslauga
Perėjus prie analizuojamos temos ir pasiteiravus, kaip dažnai pašnekovė sulaukia iš tėvų prašymų padėti išrinkti vaikelio gimimo datą, Greta dalijosi, kad dar studijuodama pas mokytoją Debrą Silverman buvo įspėta, kad reguliariai sulauks tokių užklausų.
Pasak jos, žvelgiant į situaciją Lietuvoje, ši paslauga ima vis labiau populiarėti, o ją renkasi daug gyvenime pasiekę žmonės, tie, kurie gali sau leisti negyventi išgyvenimo režime ir mąsto plačiau.
„Gimimo data ir laikas gali lemti emocinį temperamentą, talentus ir iššūkius žmogaus asmenybėje ir gyvenimo kelyje“, – dalijosi ji.
Tokiais atvejais, kai reikia parinkti gimimo datą, Greta pasakojo, kad įprastai yra pasirenkamas tam tikras savaitės trukmės laiko intervalas, kuriame yra padedama išsirinkti konkretų laiką vaikelio gimimui.
„Papasakoju apie skirtingus asmenybės ir gyvenimo kelio scenarijus gimus skirtingomis datomis ir tada pateikiu savo rekomendacijas, kokią datą pasirinkti, norint augančiam žmogui turėti kuo mažiau sudėtingų charakterio ir gyvenimo kelio iššūkių“, – nurodė ji.
Pasidomėjus, kodėl apskritai tėvai renkasi tokias paslaugas, Greta nurodė, kad apsilankymams pas ją argumentai nėra reikalingi.
Anot jos, susidomėjimas, registracija astrologinei sesijai parodo, kad žmogui reikia palaikymo iš kažko didesnio nei žmogus ir tikslesnio nei visiems pritaikomi abstraktūs patarimai:
„Dažniausiai tai žmonės, turintys asmeniškos patirties su astrologija ir įsitikinę jos tikslumu.“
Vaikelio gimimo datą parinko Jazzu ir Tado Gryn dukrai
Greta pasakojo, kad lemiamą laiko pasirinkimą parenkant datą vaikelio gimimui padaro paslaugos užsakovas.
Ji dalijosi, kad Lietuvoje į ją buvo kreipęsi atlikėja Jazzu ir Tadas Gryn dėl savo dukrai Umai Ayai parenkamos gimimo datos.
„Man pasakojant apie charakterį dukrai gimstant tam tikrą konkrečią datą ir laiką – jie abu susižvalgė ir pajutę džiaugsmingai pasidalino: „Skamba kaip mūsų dukra“, – patirtimi dalijosi astrologė.
Pasiteiravus, į ką labiausiai atsižvelgiama parenkant gimimo datą, Greta nurodė, kad tai – laikas.
Pasak jos, stengiamasi parinkti tokį laiką, kuriuo galima išvengti astrologinių aspektų, galinčių lemti polinkį į destrukciją, depresiją, nuolatines krizes, traumines patirtis gyvenime, sunkumus mąstant ir priimant sprendimus.
„Atsižvelgiu į vaiko pagrindinę gyvenimo aikštelę, kur jam bus lemta šviesti ryškiausiai, ir paklausiu būsimų tėvų, kurioje gyvenimo srityje norėtų, kad žibėtų jų vaikas.
Žinoma, galutinį sprendimą šiuo klausimu visada priima tėvai kartu su gydytojais, o astrologija čia – kaip pagalba renkantis palankiausią langą iš mediciniškai galimų variantų“, – paaiškino ji.
„Sėkminga“ ir „nesėkminga“ gimimo data – kokia ji?
Astrologė dalijosi, kad žvelgiant iš modernios astrologijos perspektyvos, absoliučiai „nesėkmingų“ gimimo datų nėra, nes kiekviena iš jų atneša unikalius talentus tam tikrose srityse.
Pasak jos, reiktų į reiškinį žvelgti kitaip – žmogaus likimo atsiskleidimą formuoja ne tik gimimo data, bet ir gimusio žmogaus sielos sąmoningumas ir iš to kylantys atitinkami pasirinkimai.
„Vis tik renkantis datą planinei operacijai ar Cezario pjūviui, tam tikrų įtemptų dangaus kūnų konfigūracijų rinkdama datą stengiuosi vengti, nes jos gimusiam žmogui sukuria iššūkius – sunkumus, įtampas, vidinius konfliktus.
Tad ieškodama datos žiūriu, kad būtų išvengta ekstremalių, krizes rodančių konfigūracijų, o visi kiti gyvenimo sunkumai vėliau taps vaiko augimo, charakterio stiprinimo ir evoliucijos pamokomis“, – pasakojo ji.
Tuo tarpu kalbėdama apie „sėkmingą“ laiką gimti, pašnekovė nurodė, kad tai laikas, kuriame vyrauja darnūs, palaikantys astrologiniai aspektai.
„Pavyzdžiui, galima drąsiai sakyti, jog Jazzu gimė sėkmingu laiku. Ezoterinėje astrologijoje tai yra laikoma geros karmos nuopelnu.
Jos astro žemėlapyje yra rodmuo, rodantis, jog ji gimė po laiminga žvaigžde. Tai jos potencialas tapti žymiai, sėkmingai, atpažįstamai už savo išskirtinumą ir būti visada saugomai „iš aukščiau“.
Taip pat jos astrologiniame žemėlapyje yra rodmenys, jog ji yra brandi, atsakinga, turinti aukštus standartus sau ir kitiems asmenybė, kuriai lemta daug pasiekti.
Kiti aspektai kalba apie jos stiprų prigimtinį ryšį su tuo, kas akimis nematoma. Tas pats ryšys su tuo, kas nematoma, suteikia potencialą save išreikšti per kūrybą – muziką, meną, poeziją.
Ir tas pats ryšys davė trauką dvasingumui, kuria ji drąsiai dalinasi, viešai pasakodama apie savo dvasines patirtis, įskaitant ir tarimąsi su astrologe pasirenkant datą savo dukrelės gimimui“, – išsamiu pavyzdžiu dalijosi ji.
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