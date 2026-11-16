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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Pirmadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-11-16 06:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-16 06:08
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Lapkričio 16 d. horoskopas: šiandien gali atsiverti naujos galimybės, tačiau svarbu nepervertinti savo jėgų.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 16 d. horoskopas: šiandien gali atsiverti naujos galimybės, tačiau svarbu nepervertinti savo jėgų.

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Šiandien gali sustiprėti noras judėti pirmyn, siekti geresnių rezultatų ir išspręsti klausimus, kurie pastaruoju metu trukdė įgyvendinti svarbius planus. Diena palanki mokymuisi, konsultacijoms, profesiniam tobulėjimui ir anksčiau pradėtų darbų vystymui, tačiau skubėjimas bei noras bet kokia kaina įrodyti savo teisumą gali sukelti nereikalingų nesutarimų. Palankesnės galimybės gali atsiverti Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms, Svarstyklėms ir Ožiaragiams, o daugiau atsargumo vertėtų Dvyniams, Liūtams ir Šauliams. Po 16 val. gali pradėti ryškėti naujos temos, susijusios su atsakomybe, finansais, santykiais ir ilgalaikiais gyvenimo pokyčiais, todėl svarbu neskubėti priimti galutinių sprendimų.

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Jeigu naktį sapnavote tekančią upę, atverstą knygą, mokytoją, atviras duris ar kelią į nepažįstamą vietą, tai gali simbolizuoti naujas galimybes, norą mokytis arba pasirengimą žengti į kitą gyvenimo etapą.

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Palanku mokytis, dalyvauti paskaitose, konsultuotis su patyrusiais žmonėmis, tvarkyti dokumentus ir tęsti anksčiau pradėtus projektus, kuriems reikia nuoseklaus darbo. Taip pat verta peržiūrėti ilgalaikius tikslus, aptarti bendradarbiavimo galimybes ir skirti laiko dvasinei praktikai, tačiau svarbius sprendimus reikėtų priimti įvertinus visas aplinkybes.

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Šiandien palanki spalva yra šviesiai žalia.

Palankus aksesuaras – nedidelis sidabrinis pakabukas.

AVINAS

Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti profesiniai tikslai, atsakomybė ir santykiai su vadovais. Gali atsirasti galimybė užbaigti seniai pradėtą darbą arba aiškiau įvertinti savo karjeros kryptį. Jūsų iniciatyvumas gali būti pastebėtas, tačiau svarbu nebandyti visko spręsti vien savo nuožiūra. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti rizikingus pasiūlymus ir išlaidas asmeniniams pomėgiams. Santykiuose su artimaisiais gali išryškėti skirtingas požiūris į darbą, laisvalaikį ar šeimos įsipareigojimus. Po pietų gali kilti poreikis peržiūrėti bendrus finansinius susitarimus arba išsiaiškinti anksčiau neaptartą klausimą. Daugiau pasitenkinimo suteiks aiškiai atliktos pareigos ir gebėjimas suderinti ambicijas su artimųjų poreikiais.

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