Šiandien gali išryškėti anksčiau nepastebėtos problemos, prieštaringa informacija ir įvairūs nesklandumai, todėl svarbu neskubėti priimti sprendimų. Diena mažiau palanki svarbioms naujoms pradžioms, dideliems pirkiniams ir rizikingiems įsipareigojimams, tačiau tinkama tyrinėjimams, dokumentų tikrinimui, techninių gedimų šalinimui ir senų klaidų taisymui. Palankesnių galimybių kasdienėje veikloje gali atsiverti Jaučiams, Dvyniams, Liūtams, Svarstyklėms, Skorpionams ir Vandeniams. Daugiau atsargumo reikėtų Vėžiams, Mergelėms ir Ožiaragiams.
Jeigu naktį sapnavote užrakintas duris, sudužusį veidrodį, paslaptingą kambarį, gydytoją ar ieškojote pamesto rakto, tai gali simbolizuoti poreikį išsiaiškinti paslėptą problemą, atkurti tvarką arba rasti atsakymą į seniai neraminantį klausimą.
Palanku tikrinti dokumentus, analizuoti informaciją, taisyti techninius gedimus, peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir užbaigti darbus, kuriuose anksčiau buvo padaryta klaidų. Taip pat verta skirti laiko mokymuisi, tyrinėjimams, dvasinei praktikai ir ramiam problemų sprendimui, tačiau svarbias naujas pradžias bei neapgalvotus įsipareigojimus geriau atidėti.
Šiandien palanki spalva yra pilkai žydra.
Palankus aksesuaras – akiniai.
AVINAS
Šiandien galite sulaukti naujienų iš draugų, kolegų ar žmonių, su kuriais sieja bendri projektai. Vienas pasiūlymas gali pasirodyti ypač patrauklus, tačiau prieš sutikdami išsiaiškinkite, kokių rezultatų iš jūsų tikimasi. Profesinėje veikloje naudinga peržiūrėti ankstesnius planus ir ištaisyti organizacines klaidas. Finansiniuose reikaluose verta vengti rizikingų investicijų, ypač jeigu kas nors žada greitą ir lengvą pelną. Romantiniuose santykiuose gali išryškėti pavydas arba nesutarimai dėl asmeninės laisvės. Jeigu turite vaikų, šiandien geriau juos išklausyti, o ne skubėti vertinti jų pasirinkimus. Daugiausia naudos suteiks gebėjimas atsirinkti patikimus žmones ir nepasiduoti trumpalaikiam entuziazmui.
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