Bendraamžį nužudęs 13-metis suvalgė dalį jo kūno: bendruomenė sukrėsta

Šokiruojantis nusikaltimas, įvykdytas Ismailijoje, Egipte, tapo pagrindu viešoms diskusijoms apie smurtinio turinio poveikį vaikų psichikai ir tėvų priežiūros svarbą vaikų veiklai internete, rašo nst.com.my.
Nužudęs bendraamžį 13-metis suvalgė dalį jo kūno
Pasak vietos žiniasklaidos, 13-metis įtariamas mirtinai sumušęs savo nieko nenuotuokųsį bendraklasį medine lazda, o vėliau panaudojęs elektrinį pjūklą kūnui supjaustyti. Spėjama, kad jis iš anksto atsiviliojo auką į savo namus, kur ir įvykdė žiaurų nusikaltimą.
Dalis kūno dalių buvo rastos įvairiose miesto vietose – šalia prekybos centro, po tiltu ir atviroje teritorijoje, pranešė tyrėjai.
Sulaikytasis policijos apklausos metu prisipažino, kad suvalgė dalį aukos kūno, pridėdamas, kad „skonis buvo panašus į keptą vištieną su prieskoniais“.
Policijos pareigūnų teigimu, 13-metis teigė buvęs paveiktas smurtinių filmų ir vaizdo žaidimų, kurie, kaip manoma, galėjo sužadinti jo smalsumą ir iškreiptą realybės suvokimą.
Įtariamasis buvo paprašytas atkurti savo veiksmų eigą, kad padėtų tyrimui, taip pat buvo pavesta atlikti psichologinius ir toksikologinius tyrimus.
Bendruomenė sukrėsta kraupaus nusikaltimo
Aukos laidotuvės po pamaldų vyko Al-Matafi mečetėje, kuriose dalyvavo šimtai gyventojų, išreiškusių sielvartą ir pyktį.
Šis atvejis sukėlė plačias diskusijas Egipte, kur vis dažniau keliami klausimai apie smurtinio turinio poveikį vaikų psichikai ir tėvų atsakomybę stebint vaikų veiklą internete.
Psichologai įspėja, kad perteklinis žiaurių vaizdų vartojimas ankstyvame amžiuje gali nutrinti ribą tarp realybės ir fantazijos, o tai kai kuriais atvejais gali skatinti itin pavojingą elgesį.
