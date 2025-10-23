Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vyras mirė nuo musės įkandimo: šeima sukrėsta

2025-10-23 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 12:25

31 metų Andrew Kane mirė ligoninėje praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai jam įkando musė. Šeima, netekusi jauno, sveiko ir tvirto vyro, iki šiol negali patikėti šia netektimi.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)
4

31 metų Andrew Kane mirė ligoninėje praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai jam įkando musė. Šeima, netekusi jauno, sveiko ir tvirto vyro, iki šiol negali patikėti šia netektimi.

REKLAMA
0

Andrew mama, Rachel Kane, pasakoja, kad sūnus darbe susižalojo ranką – musės įkandimas atsirado ant alkūnės. Gydytojas išrašė antibiotikų, o iš pradžių atrodė, kad nieko rimto nevyksta. Tačiau maždaug po dviejų savaičių Andrew netikėtai sukniubo leidžiant laiką su draugais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrew Kane
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrew Kane

Jį skubiai nugabeno į ligoninę, kur medikai nustatė sepsį – gyvybei pavojingą infekciją. Po kelių savaičių komos ir kovos dėl gyvybės Andrew mirė rugsėjo 18-ąją, motinai budint šalia.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis buvo didelis, stiprus vaikinas. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad paprastas musės įkandimas gali taip baigtis. Tai – siaubinga“, – sako 52 metų Rachel.

REKLAMA

„Jis labai greitai ėmė silpti. Buvau su juo iki pat pabaigos. Esu sugniuždyta. Vis pergalvoju viską mintyse, bet vis dar atrodo, kad tai – ne tikra. Jaučiuosi visiškai pasimetusi“, – pasakojo mama.

Vaikinas buvo iš ūkininkų šeimos

Andrew užaugo ūkininkų šeimoje, kuri daug keliavo po šalį dirbdama sezoninius darbus. Nors gimė Widdrington Station, daugiausia metų praleido Ashington ir Morpeth miesteliuose. Baigęs mokslus, jis pasekė šeimos pėdomis ir dirbo samdomu ūkininku, daugiausia pieno ūkiuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Per avininkystės sezoną dirbo kartu su tėvu, bet dažniausiai buvo pieno fermose,“ – pasakoja Rachel. „Vienu metu buvo nusprendęs keisti veiklą – išmoko dažytojo-dekoratoriaus amatą.“

Andrew gyveno su mama Morpeth mieste. Ji sako, kad jų ryšys buvo ne tik motinos ir sūnaus – jie buvo geriausi draugai:

„Buvome labai artimi, jis buvo labai rūpestingas ir saugantis. Kartu eidavome į renginius, net atostogaudavome. Kai kurie žmonės net manydavo, kad esu jo partnerė, o ne mama.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tragedijai užteko vos vieno įkandimo

Tragedija prasidėjo, kai Andrew, dirbdamas su seserimi fermoje Shrewsbury (Šropšyre), pajuto įgėlimą alkūnėje. Grįžęs namo pamatė paraudimą – mama įkalbėjo nueiti pas gydytoją.

„Jis nesijaudino. Galvojo, kad tiesiog niežti ir praeis. Bet žaizdelė niekada iki galo neužgijo,“ – prisimena Rachel.

REKLAMA

Vartojant antibiotikus atrodė, kad viskas gerėja, tačiau po dviejų savaičių Andrew sukniubo bare Morpeth mieste. Jis buvo skubiai nuvežtas į Northumbria Specialist Emergency Care Hospital, kur gydytojai nustatė sepsinį šoką, rašo dailystar.co.uk.

Penkių savaičių kova ligoninėje buvo be galo sunki. Vyras buvo perkeltas į Newcastle Freeman Hospital, kur medikai jį dirbtinai migdė. Kurį laiką atrodė, kad būklė gerėja – šeima turėjo vilties.

REKLAMA

„Buvo tiek daug vilčių, kad jis sveiksta... Bet infekcija sugrįžo. Ji plito neįtikėtinu greičiu, o organai vienas po kito ėmė nebefunkcionuoti,“ – sako mama.

Rachel beveik neišėjo iš sūnaus palatos: „Buvo labai sunku palikti jį net nakčiai. Kai tik leisdavo, likdavau kartu.“

Ji tiki, kad Andrew jautė, jog jo laikas artėja prie pabaigos. Nepaisant silpnos būklės, jis vis galvojo apie kitus – prašė mamą nupirkti dovanų slaugytojoms, kurios juo rūpinosi.„Jis klausė, ar pasakiau draugams, kad jis ligoninėje. Sakė: Jei jiems nepasakysi, jie net nežinos, kad turi ateiti į mano laidotuves. Jis prašė manęs nunešti šokoladų seselėms, kurios jį prausė. Jis žinojo. Jis tiesiog norėjo joms padėkoti,“ – sako Rachel.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po sūnaus mirties moteris sužinojo, kiek daug žmonių jį mylėjo.

„Jis turėjo begalę draugų – kai kurių aš net nežinojau. Žmonės man rašo ir sako, koks jis buvo linksmas, nuoširdus, geros širdies žmogus. Jis buvo labai šiltas, rūpestingas, visada pirmas ištiesdavo pagalbos ranką,“ – priduria ji.

Andrew paliko dukrą Skylar, seseris Antoinette ir Ellesse, bei sūnėną Hunterį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų