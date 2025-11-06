Atvykę į grožio saloną galite išvykti su rimtomis ligomis: dermatovenerologas įspėja

Pasak gydytojo, nagų grybelis yra pati dažniausia nagų liga, ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių.
„Nagų grybelis priklausomai nuo amžiaus gali paveikti net iki 30 procentų visos populiacijos, ypač jeigu kalbame apie pensininkus. Tai pagrindinis skundas yra nagų grybelis. Čia gal tik norėčiau paminėti, dažniausiai jis atsiranda kojose“, – sakė T. Raudonis.
Jis pabrėžė, kad grybelis savaime nepraeina.
„Tai nėra problema, su kuria reikia susitaikyti ir gyventi, nes tikrai ji pati nepraeis. Išplitęs nagų grybelis tampa atvirais infekcijos vartais visoms kitoms problemoms“, – įspėjo specialistas.
Be to, ši infekcija yra užkrečiama.
„Jeigu sergate, tai ir jūsų šeimos aplinka gali užsikrėsti nagų grybeliu. Ir deja, bet gydymas nėra toks ir paprastas. Vaistus skiriame kartais ilgai, tai gali tekti juos vartoti 1-2 metus laiko. Jie yra skiriami tol, kol auga sveikas ir gražus nagas“, – aiškino gydytojas.
T. Raudonis atkreipė dėmesį, kad nagų pokyčiai pasireiškia ir sergant žvyneline (psoriaze).
„Iki pusės žvyneline sergančių pacientų turi nagų pažeidimus. Jie galimi dažnai tiek ant rankų, tiek ant kojų nagų, kurie gali būti pažeisti. Tai jie bus sustorėję, pageltę, nagas guolio bus atšokęs. Visų pirma, turime gydyti pagrindinę ligą – žvynelinę. Nes, deja, nagams retai kada pakanka tepamų vaistų. Jau čia kalbame apie sisteminius vaistus, kurie ir pačią žvynelinę gydo“, – komentavo jis.
Grožio procedūros kupinos infekcijų
Dermatovenerologas priminė, kad užsikrėsti galima ir darantis manikiūrą ar pedikiūrą.
„Viskas yra įmanoma, jeigu yra nesilaikoma higienos reikalavimų, kiekvieno kliento priemonės nėra tinkamai sterilizuojamos. Po manikiūro turbūt daugiau sulaukiame ir bakterinių komplikacijų, tai yra panagės, kai yra apkarpomos odelės ir, jeigu jos yra per daug pažeidžiamos, išsivysto taip vadinama paronichija.
Tai yra nago guolio, apynagės pažeidimas. Atsiranda toks skausmingas, vienpusis patinimas ir po to išbėgantis pulingas sekretas. Taip pat gali prisidėti pelėsis – turime tokį pamėlynavusį, pažaliavusį nagą“, – sakė gydytojas.
