  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Atskleidė, kaip užsiauginti didelius česnakus: užsirašykite kitiems metams

2025-12-03 15:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-12-03 15:50

Didžiulis česnakas savo darže – tai realu. Žieminis česnakas ypač vertinamas dėl didelio derlingumo, atsparumo šalčiui ir gebėjimo ilgai laikytis.

Česnakai (nuotr. 123rf.com)

Didžiulis česnakas savo darže – tai realu. Žieminis česnakas ypač vertinamas dėl didelio derlingumo, atsparumo šalčiui ir gebėjimo ilgai laikytis.

0

Tačiau norint užauginti tikrai dideles galvutes, svarbu laikytis kelių taisyklių. Ekspertai pataria tinkamai paruošti sklypą, pasirinkti kokybišką sodinamo medžiagą ir vengti klaidų, kurios gali lemti mažas ar sergančias galvutes.

Toliau pateikiame patikrintas rekomendacijas, kurios padės užauginti didelį žieminį česnaką.

Dirvos paruošimas – raktas į dideles galvutes

Norint užauginti didelį česnaką, svarbu iš anksto paruošti lysvę.

Patyrę sodininkai pažymi, kad česnako negalima sodinti iškart po dirvos purenimo – tokiomis sąlygomis dažniau užauga smulkios galvutės, netinkami ilgam laikymui. Žemę žieminiam česnakui rekomenduojama perkasti dvi savaites prieš sodinimą, kad ji spėtų nusėsti ir sutankėti.

Tinkama sėjomaina – apsauga nuo ligų

Česnako negalima sodinti toje pačioje vietoje dvejus metus iš eilės, taip pat po svogūnų. Tokioje dirvoje kaupiasi bakterijos, sukeliančios grybelines ligas, dėl kurių didelės galvutės tiesiog nesusiformuoja.

Geriausi žieminių česnakų pirmtakai yra cukinijos, agurkai ir kopūstai. Šios kultūros palieka dirvą švaresnę ir mažiau užkrėstą kenkėjais.

Kokios dirvos reikia dideliam česnakui?

Norėdami užauginti didelį česnaką, rinkitės lengvą ir purią dirvą. Šviežias mėšlas yra griežtai draudžiamas – jis sukelia lapų augimą ir padidina ligų riziką.

Dirvos struktūrai pagerinti galima pridėti:

  • smėlį,
  • durpes,
  • kompostą.

Tai užtikrins gerą aeraciją ir aktyvų didelių galvučių formavimąsi.

Sodinimo medžiagos – derliaus garantija

Dideliems svogūnėliams reikia didelių skiltelių. Jei svogūnėlį sudaro tik 2–3 skiltelės, tai yra išsigimusios veislės požymis. Tokia medžiaga duos prastą derlių.

Prieš sodinant česnaką galima apdoroti nuo bakterijų:

25 minutes mirkyti 1 proc. vario sulfato tirpale

arba apdoroti pelenų tirpalu (1 stiklinė į 2 litrus vandens, virinti 30 minučių; mirkyti 1,5–2 valandas).

Tai dezinfekuos skilteles ir leis gauti galingesnius augalus.

Tinkamas sodinimo planas

Kad česnakas užaugtų didelis, laikykitės šių normų:

atstumas tarp eilių – 20–25 cm,

tarp skiltelių – 10 cm ir daugiau,

sodinimo gylis – taip, kad viršuje būtų ne mažiau kaip 5 cm žemės.

Nespauskite skiltelės jėga – tai sulėtina šaknų vystymąsi.

Apsauga žiemą

Šaltame klimate rekomenduojama lysves uždengti šiaudais, šienu arba pjuvenomis. Tai apsaugos sodinukus nuo iššalimo ir padės išauginti tikrai dideles galvutes.

Šaltinis: glavred.info

