  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pasitikrinkite, ar prieš žiemą padarėte tai savo braškėms: auga daug geriau

2025-12-02 13:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-12-02 13:50

Šis būdas apsaugos krūmus nuo žiemos šalčio, išsaugos drėgmę, dirvos struktūrą ir šilumą.

Braškės (nuotr. Unsplash.com)

Šis būdas apsaugos krūmus nuo žiemos šalčio, išsaugos drėgmę, dirvos struktūrą ir šilumą.

0

Svarbu uždengti braškių krūmus žiemai.

Kaip uždengti braškes žiemai, kad išsaugotumėte krūmus sveikus ir derlingus?

Braškių krūmai nenukentės nuo šalčio ir kitą sezoną duos gausų derlių, jei bus uždengti mulčiu. Taip išlaikysite dirvą šiltą ir apsaugosite krūmų šaknis nuo staigių temperatūros svyravimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mulčiavimas taip pat gali padėti išlaikyti dirvos drėgmę, išvengti piktžolių augimo ir pagerinti dirvos struktūrą. Taip bus sudarytos geresnės sąlygos braškėms augti ir derėti.

Patyrę sodininkai paprastai braškių plotą uždengia šiaudais. Nes toks mulčias sulaiko šilumą ir neleidžia krūmams nušalti per dideles šalnas. Ekspertai taip pat pataria pridėti pjuvenų, jei šiaudų yra labai mažai. Taip padėsite krūmų šaknų sistemai išgyventi per didžiausius šalčius.

Mulčiuojant nereikėtų naudoti šieno. Mat jame yra piktžolių sėklų, kurios gali patekti į dirvą ir sudygti.

Pavasarį, kai oro temperatūra stabilizuojasi, mulčią reikėtų nuimti, kad krūmai galėtų visiškai užaugti ir duoti naują derlių.

Šaltinis: tsn.ua

