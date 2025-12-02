Pasitikrinkite, ar prieš žiemą padarėte tai savo braškėms: auga daug geriau

Svarbu uždengti braškių krūmus žiemai.
Kaip uždengti braškes žiemai, kad išsaugotumėte krūmus sveikus ir derlingus?
Braškių krūmai nenukentės nuo šalčio ir kitą sezoną duos gausų derlių, jei bus uždengti mulčiu. Taip išlaikysite dirvą šiltą ir apsaugosite krūmų šaknis nuo staigių temperatūros svyravimų.
Mulčiavimas taip pat gali padėti išlaikyti dirvos drėgmę, išvengti piktžolių augimo ir pagerinti dirvos struktūrą. Taip bus sudarytos geresnės sąlygos braškėms augti ir derėti.
Patyrę sodininkai paprastai braškių plotą uždengia šiaudais. Nes toks mulčias sulaiko šilumą ir neleidžia krūmams nušalti per dideles šalnas. Ekspertai taip pat pataria pridėti pjuvenų, jei šiaudų yra labai mažai. Taip padėsite krūmų šaknų sistemai išgyventi per didžiausius šalčius.
Mulčiuojant nereikėtų naudoti šieno. Mat jame yra piktžolių sėklų, kurios gali patekti į dirvą ir sudygti.
Pavasarį, kai oro temperatūra stabilizuojasi, mulčią reikėtų nuimti, kad krūmai galėtų visiškai užaugti ir duoti naują derlių.
Šaltinis: tsn.ua
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.