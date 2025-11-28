Atskleidė, kaip katės mato ir girdi žmones: nustebsite sužinoję

Milijonai žmonių visame pasaulyje turi augintinį, o mūsų pūkuoti draugai neabejotinai yra vieni geriausių bičiulių, kokių tik galima norėti, rašo unilad.com.
Kai kurie žmonės savo augintinius myli taip stipriai, kad, kaip atskleidė vienas tyrimas, mieliau kalbėtųsi su jais nei su kitais žmonėmis.
Be to, beveik pusė augintinių šeimininkų (43 procentai) pareiškė tikintys, kad jų gyvūnas juos supranta – ir kai kurie būtų linkę su jumis sutikti.
Atskleidė, kaip katės mato ir girdi žmones
Daugelis mūsų pripažįsta mėgstantys pasišnekučiuoti su keturkojais draugais, tačiau ar kada susimąstėte, kaip jie mus girdi?
Jei taip, „YouTube“ kūrėjas Bennas Jordanas sukūrė išmanias simuliacijas, parodančias, kaip augintiniai mus mato ir girdi.
Pavyzdžiui, manoma, kad šunys laiką suvokia maždaug 33 procentais lėčiau nei mes, todėl mūsų judesiai ir balsai jiems atrodo lėtesni ir žemesni.
Katės, priešingai, mato greičiau nei žmonės. Jordanas aiškino:
„Katės nemato daugiau spalvų nei šunys, tačiau jų regėjimo aštrumas yra kur kas geresnis nei šunų ir žmonių.“
Jis pridūrė: „Vis dėlto įspūdinga, kad jos visada šokdamos ar krisdamos nusileidžia ant kojų, turint omenyje, kad turi mažiau laiko apdoroti šį procesą.“
Iš esmės katės mato 100 kadrų per sekundę (FPS), o dauguma mūsų mato tarp 30 ir 60 kadrų per sekundę, tad jų akimis viskas vyksta greičiau. Be to, garsus jos girdi aukštesniu dažniu.
Žmonės dalijosi savo mintimis apie šią simuliaciją ir drąsiai galima teigti, kad nemažą dalį jų tai nustebino. Vienas žmogus „YouTube“ komentavo:
„Katės turi itin greitus refleksus, todėl joms, regis, viskas turėtų atrodyti lėčiau. Ir kaip jos gali taip greitai vaikščioti šachmatų lenta nieko nenugriaudamos? Stebina.“
Kitas rašė: „Visada maniau, kad kačių laiko suvokimas yra tarsi sulėtintas (palyginti su mūsų), todėl jos tokios miklios ir todėl joms reikia tiek daug miegoti (tiek daug informacijos apdoroti). Įdomu, kad klydau visiškai.“
Trečias kačių mylėtojas pridūrė: „Tai norite pasakyti, kad mano katė daro tuos beprotiškus nindzės judesius greitesnėje laiko juostoje, nei aš juos matau? Tai privertė mane kates gerbti dar labiau.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!