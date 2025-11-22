 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Kuris vaikas yra katės šeimininkas? Atsako tik patys pastabiausi

2025-11-22 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 10:00

Galvosūkiai puikiai lavina logiką, atmintį ir problemų sprendimo įgūdžius. Vizualiniai mįslių iššūkiai stiprina pažintinius gebėjimus ir moko greitai bei kūrybiškai mąstyti.

Galvosūkis: kas yra katės šeimininkas? (nuotr. stop kadras)

Galvosūkiai puikiai lavina logiką, atmintį ir problemų sprendimo įgūdžius. Vizualiniai mįslių iššūkiai stiprina pažintinius gebėjimus ir moko greitai bei kūrybiškai mąstyti.

REKLAMA
2

Šiandien siūlome galvosūkį, kuris patikrins jūsų įgūdžius: ar galite pasakyti, kuris iš vaikų yra šios katės šeimininkas?

Kuo galvosūkiai naudingi smegenims

Galvosūkiai stimuliuoja abi smegenų puses vienu metu, o juos sprendžiant išsiskiria dopaminas – neurotransmiteris, susijęs su laime ir motyvacija. Be to, vizualiniai galvosūkiai padeda trumpam pabėgti nuo kasdienio streso, rašoma jagranjosh.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimai rodo, kad reguliariai sprendžiant galvosūkius gali formuotis naujos nervinės jungtys ir net lėtėti protinis senėjimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tokie iššūkiai didina produktyvumą, koncentraciją ir yra puiki alternatyva beprasmiam naršymui telefone.

REKLAMA

Šiandienos iššūkis: kas šios katės savininkas?

Prieš jus esančiame paveikslėlyje – trys vaikai ir katė.

Užduotis – nustatyti, kuris vaikas yra katės šeimininkas. Turėsite 18 sekundžių išspręsti šį testą.

Atidžiai apžiūrėkite paveikslėlį. Pastebėkite kiekvieną vaiką: jų kūno kalbą, laikyseną, emocijas. 

Šeimininkas tikriausiai džiaugiasi matydamas savo katę, tuo tarpu kiti vaikai gali būti mažiau susidomėję ar susijaudinę.

REKLAMA
REKLAMA

Kačių mylėtojams šis iššūkis turėtų būti lengvai įveikiamas per mažiau nei 5 sekundes. Jei pastebite smulkias detales ir gebate skaityti aplinką, tai irgi didelis privalumas.

Atsakymas

Ar pavyko atspėti katės savininką? Jei ne – nesijaudinkite, žemiau pateikiame atsakymą.

Pažiūrėkite į mergaitę, kurios plaukuose maži rožiniai kaspinėliai. Ant katės kaklo taip pat užrištas identiškas kaspinas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pagal elgesį
Pagal elgesį
2025-11-22 10:11
Turėtu buti vidurinė ,nes ji žiuri su pasitenkinimu į katina , o kiti nori jį pačiupinieti lyg pirma karta jį pamate
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų