Kuris vaikas yra katės šeimininkas? Atsako tik patys pastabiausi

Šiandien siūlome galvosūkį, kuris patikrins jūsų įgūdžius: ar galite pasakyti, kuris iš vaikų yra šios katės šeimininkas?
Kuo galvosūkiai naudingi smegenims
Galvosūkiai stimuliuoja abi smegenų puses vienu metu, o juos sprendžiant išsiskiria dopaminas – neurotransmiteris, susijęs su laime ir motyvacija. Be to, vizualiniai galvosūkiai padeda trumpam pabėgti nuo kasdienio streso, rašoma jagranjosh.com.
Tyrimai rodo, kad reguliariai sprendžiant galvosūkius gali formuotis naujos nervinės jungtys ir net lėtėti protinis senėjimas.
Tokie iššūkiai didina produktyvumą, koncentraciją ir yra puiki alternatyva beprasmiam naršymui telefone.
Šiandienos iššūkis: kas šios katės savininkas?
Prieš jus esančiame paveikslėlyje – trys vaikai ir katė.
Užduotis – nustatyti, kuris vaikas yra katės šeimininkas. Turėsite 18 sekundžių išspręsti šį testą.
Atidžiai apžiūrėkite paveikslėlį. Pastebėkite kiekvieną vaiką: jų kūno kalbą, laikyseną, emocijas.
Šeimininkas tikriausiai džiaugiasi matydamas savo katę, tuo tarpu kiti vaikai gali būti mažiau susidomėję ar susijaudinę.
Kačių mylėtojams šis iššūkis turėtų būti lengvai įveikiamas per mažiau nei 5 sekundes. Jei pastebite smulkias detales ir gebate skaityti aplinką, tai irgi didelis privalumas.
Atsakymas
Ar pavyko atspėti katės savininką? Jei ne – nesijaudinkite, žemiau pateikiame atsakymą.
Pažiūrėkite į mergaitę, kurios plaukuose maži rožiniai kaspinėliai. Ant katės kaklo taip pat užrištas identiškas kaspinas.
