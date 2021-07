Atskleidė, kada poros mylisi dažniausiai

Naujas „LoveHoney“ tyrimas parodė, kad būtent taip ir yra – liepos mėnesį žmonės mylisi dažniausiai, rašoma metro.co.uk. Antroje vietoje – rugpjūtis. Galbūt todėl, kad rugpjūčio mėnesį tokiems dalykams jau per karšta? Liepa tinka geriausiai, o trečioje vietoje – birželis.

2000 žmonių apklausa, kurioje dalyvavo tiek vieniši, tiek poroje gyvenantys žmonės, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip dažnai jie mylisi kiekvieną metų mėnesį ir kurį mėnesį mylisi dažniausiai. Liepą kaip patį seksualiausią mėnesį pasirinko 22% porų.

Dažniausiai mylisi liepą

Pagrindinė jų pateikta priežastis – liepą žmonės jaučiasi labiau atsipalaidavę, dažnai atostogauja. Beveik du trečdaliai porų sakė, kad dažniau mylisi per atostogas. Maždaug 26% apklaustųjų teigė, kad atostogų metu ir noras kyla dažniau, nes turi daugiau laisvo laiko – visai logiška. Juk jei reikia anksti keltis ir eiti į darbą, ilgai naktinėti noro nedaug.

Tačiau kaltinti reikėtų ne tik praktinę reikalo pusę – panašu, kad šilti orai iš tiesų mus daro kiek žvitresnius. Porų teigimu, liepos mėnesį jos mylisi po keturis kartus per savaitę, vidutiniškai po 3,7 karto per savaitę rugpjūčio mėnesį, o birželio mėnesį – 3,2 karto per savaitę. Sausio ir lapkričio mėnesiais, kai žmonės mylisi mažiausiai, šis vidurkis nukrenta iki, atitinkamai, vos 2,3 ir 2,1 karto per savaitę.

Štai kokiu dažnumu vidutiniškai žmonės mylisi kiekvieną mėnesį:

Liepa – 4 kartai per savaitę

Rugpjūtis – 3,7 karto per savaitę

Birželis – 3,2 karto per savaitę

Gegužė – 3 kartai per savaitę

Gruodis – 2,9 karto per savaitę

Vasaris – 2,8 karto per savaitę

Rugsėjis – 2,7 karto per savaitę

Balandis – 2,6 karto per savaitę

Spalis – 2,6 karto per savaitę

Kovas – 2,5 karto per savaitę

Sausis – 2,3 karto per savaitę

Lapkritis – 2,1 karto per savaitę

Mažiausiai mylisi sekmadieniais

Nepaisant šalto oro, lytinis aktyvumas didesnis yra gruodžio mėnesį (2,9 kartų per savaitę vidurkis) ir vasario mėnesį (2,8 kartų per savaitę vidurkis). Gali būti, kad taip yra dėl ore sklandančios romantikos per Kalėdas ir šv. Valentino dieną.

„Lovehoney“ atstovas sakė: „Lytinio aktyvumo pikas būna vasaros mėnesiais, ypač liepą. Taip yra todėl, kad esame linkę jaustis laimingesni ir optimistiškesni, kai oras šiltas, o vakarai – ilgi. Šiais metais toks pojūtis bus dar stipresnis, nes baigiasi karantinai ir švenčiame laisvę. Tai teigiamai veikia ir miegamojo reikalus – poros yra labiau linkusios eksperimentuoti ir išbandyti naujus dalykus.“

Liepos mėnesį sekso ne tik būna daugiau, bet jis taip pat ir geresnis – saulės šviesos dėka gaminasi daugiau tam reikalingų hormonų.

„Saulės šviesa skatina gausesnį serotonino ir dopamino išsiskyrimą.“ – sako psichologas dr. Cliffas Arnallas. – „Tai du daugiausiai energijos ir pozityvumo suteikiantys hormonai žmogaus smegenyse. Sveikam libido reikalingi abu šie hormonai, reikiamomis proporcijomis. Taip pat reikia trupučio linksmumo ir atsipalaidavimo.“

Bet tai visai nereiškia, kad šaltuoju metų laiku seksas negali būti geras. Viskas priklauso nuo nusiteikimo. Žinoma, lauke gal ir nėra taip šilta, bet vis tiek pasiruošimui aistrai galima skirti daugiau laiko ir prioritetą teikti atsipalaidavimui. Mažai kas taip sugadina norą mylėtis, kaip mintys apie streso kupiną darbo savaitę. Tokiu atveju susiplanuokite seksą šeštadienį – tyrimas rodo, kad tai – pati populiariausia diena mylėtis.

Šeštadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais žmonės mylisi dažniausiai, o pirmadienį ir antradienį rečiausiai.