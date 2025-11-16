 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Intimi sveikata

Atsakė, ar kontraceptikai gali sukelti svorio augimą: išklojo visą tiesą

2025-11-16 19:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 19:00

Nors šiais laikais kontraceptinių vaistų vartojimas – itin dažnas reiškinys, visuomenėje vis dar sklando daugybė mitų, keliančių nerimą moterims ir merginoms. Kai kurios bijo priaugti svorio, kitos – tapti nevaisingomis ar susirgti vėžiu.

Kontracepsija, kontraceptikai (tv3.lt koliažas)

Nors šiais laikais kontraceptinių vaistų vartojimas – itin dažnas reiškinys, visuomenėje vis dar sklando daugybė mitų, keliančių nerimą moterims ir merginoms. Kai kurios bijo priaugti svorio, kitos – tapti nevaisingomis ar susirgti vėžiu.

1

Tačiau specialistai tvirtina, kad dauguma šių baimių – nepagrįstos. Apie dažniausiai pasitaikančius klaidingus įsitikinimus, baimes ir gėdos jausmą kalbėti apie kontracepciją pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mitai, kilę iš praeities

„Dažniausiai pacientės į vaistinę ateina su nerimu dėl kontraceptikų veikimo tada, kai juos vartoja pirmą kartą. Daugiausia baimių kyla dėl svorio pokyčių, nuotaikos svyravimų, vaisingumo ateityje ar netgi vėžio rizikos“, – komentuoja vaistininkė.

Pasak jos, šios baimės dažnai kyla ne iš asmeninės patirties, o iš girdėtų istorijų, kurios ne visada būna pagrįstos, ar klaidinančios informacijos internete.

„Tiesa ta, kad kai kurie dvejopus jausmus keliantys įsitikinimai kilę iš senesnių laikų, kai kontraceptikuose buvo didesnės hormonų dozės, dažniau pasireikšdavo šalutinis poveikis, o pasirinkimo galimybių buvo mažiau.

Dabartiniai kontraceptiniai preparatai yra daug švelnesni, saugesni ir pritaikomi individualiai pagal kiekvienos moters sveikatą bei poreikius“, – aiškina J. Aganauskaitė-Žukaitė.

Ar įsitikinimuose yra tiesos?

Vaistininkės teigimu, didžioji dalis paplitusių įsitikinimų yra visiškai klaidingi.

„Pavyzdžiui, hormoniniai kontraceptikai nesukelia vėžinių susirgimų, o netgi priešingai: kai kuriuos net padeda prevenciškai mažinti.

Taip pat klaidinga manyti, kad kontraceptinės tabletės sukelia nevaisingumą. Nutraukus jų vartojimą, vaisingumo lygis atsistato visai netrukus“, – ramina specialistė.

Kitas dažnai girdimas mitas – apie greitą svorio augimą pradėjus vartoti kontraceptinius vaistus.

„Moksliniais tyrimais įrodyta, kad hormonų vartojimas nekeičia riebalinės masės, o svorio pokyčius dažniau lemia amžius, mityba ar medžiagų apykaitos tempas.

Kai kurios moterys gali jausti pykinimą, krūtų jautrumą ar nuotaikų svyravimus, tačiau šie simptomai dažniausiai būna lengvi ir laikini, ypač pirmuosius vartojimo mėnesius“, – pažymi vaistininkė.

Dažnai jaučia gėdą kalbėti apie kontracepciją

Nepaisant vis didesnio informacijos prieinamumo internetinėje erdvėje ir atviresnių pokalbių visuomenėje, kalbėti apie kontraceptinius vaistus kai kurioms merginoms vis dar nedrąsu.

„Taip, vis dar pasitaiko nemažai gėdos ar nedrąsos kalbėti apie kontraceptines priemones. Dalis merginų bijo, kad bus nesuprastos, o kai kurios net baiminasi neigiamų aplinkinių vertinimų dėl tokio sprendimo“, – sako J. Aganauskaitė-Žukaitė.

Anot jos, tokia reakcija kyla dėl informacijos stokos ir nepakankamo lytinio švietimo, ypač mažesniuose miestuose.

„Vis dar gajus požiūris, kad kalbėti apie kontracepciją yra „nepadoru“. Tačiau svarbu suprasti, kad tai visų pirma susiję su moters sveikata, atsakomybe ir savijauta, o ne su moraliniais vertinimais“, – pabrėžia ji.

Kontraceptikai gali būti naudingi dėl daugelio priežasčių

Vaistininkė pabrėžia, kad šiuolaikiniai kontraceptiniai preparatai ne tik saugūs ir efektyvūs siekiant išvengti nėštumo, bet ir gali turėti teigiamų poveikių sveikatai.

„Be apsaugos nuo pastojimo, jie gali reguliuoti menstruacijų ciklą, mažinti kraujavimo gausumą ir skausmus, padėti gydyti endometriozę, aknę ar policistinių kiaušidžių sindromą.

Be to, kai kurie preparatai netgi sumažina kiaušidžių ir gimdos vėžio riziką“, – privalumus vardija J. Aganauskaitė-Žukaitė.

Kas dažniausiai tiki mitais

Anot vaistininkės klaidingais įsitikinimais dažniau vadovaujasi vyresnės moterys ir jaunos paauglės.

„Vyresnės moterys dažnai remiasi savo ankstesne patirtimi, kai vartoti preparatai buvo stipresni, o šalutinis poveikis – dažnesnis.

Jaunesnės merginos dažnai tiki tuo, ką pamato socialiniuose tinkluose ar išgirsta iš draugių, o tai ne visada būna patikima informacija“, – sako ji.

Svarbiausia – pasitarti su gydytoju

Vaistininkė primena, kad kontraceptiniai vaistai yra veiksmingi ir saugūs tik tada, kai jie parenkami tinkamai.

„Kai kurios priemonės, tokios kaip hormoninė spiralė, ne tik itin efektyviai (iki 99,8 %) apsaugo nuo nėštumo, bet ir padeda gydyti endometriozę, adenomiozę ar reguliuoti mėnesines.

Tuo tarpu sudėtinės kontraceptinės tabletės gali mažinti spuogų atsiradimą, kūno plaukuotumą ir saugoti nuo tam tikrų onkologinių ligų“, – pasakoja J. Aganauskaitė-Žukaitė.

Vis dėlto, kiekvienos moters organizmas yra skirtingas.

„Šie vaistai gali ne visoms tikti vienodai, todėl prieš pradedant vartoti kontraceptikus būtina pasitarti su gydytoju“, – akcentuoja vaistininkė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

