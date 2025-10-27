Kuo skubiau išmeskite tokius vaistus: įspėja visus Lietuvos gyventojus

Specialistė paaiškina, kada vaistai iš tiesų tampa pavojingi, kaip juos tinkamai laikyti ir kur priduoti pasibaigusio galiojimo preparatus.
Kada vaistai tampa pavojingi?
Pasak G. Stankevičienės, vaistų galiojimo laiką nustato jų gamintojai, atlikę kokybės tyrimus, todėl jo pasibaigimas reiškia, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nebėra garantuojami.
„Pasibaigus galiojimo laikui vaistas nebūtinai iš karto taps pavojingas, tačiau jo veiksmingumas ir saugumas nebėra užtikrinami, nes gali pakisti veikliosios medžiagos koncentracija“, – aiškina vaistininkė.
Ji priduria, kad kieto pavidalo vaistai, tokie kaip tabletės ar kapsulės, laikomi tinkamomis sąlygomis gali išlikti stabilūs ir po galiojimo termino. Tačiau skysti preparatai – sirupai, akių lašai ar injekcijos – gali tapti pavojingi labai greitai, nes juose sparčiai dauginasi bakterijos bei grybeliai.
„Tepalai bei kremai po galiojimo pabaigos gali prarasti veiksmingumą ar net pradėti dirginti odą, ypač jei jau pakito jų kvapas ar spalva“, – pabrėžia ji.
Nors dažnai manoma, kad pasibaigusio galiojimo vaistai tiesiog praranda savo poveikį, taip būna ne visada.
„Dauguma vaistų praranda veiksmingumą, tačiau jie nebūtinai tampa pavojingi. Visgi pasibaigus galiojimo laikui rizikos didėja – gali pasireikšti šalutiniai reiškiniai, alergijos ar kiti netikėti poveikiai“, – sako G. Stankevičienė.
Ji įspėja, kad kai kurių preparatų poveikis tampa neprognozuojamas, todėl jų vartoti nereikėtų, net jei nepageidaujami simptomai ir nepasireiškė iškart.
Vaistai, kurių galiojimas pasibaigęs – ypač pavojingi
Pasak vaistininkės, pavojingiausia vartoti pasibaigusio galiojimo antibiotikus, ypač senosios kartos, pavyzdžiui, tetracikliną.
„Kai kurie produktai, susidarę po cheminių medžiagų skilimo, gali būti toksiški inkstams. Taip pat nereikėtų vartoti ir pasibaigusio galiojimo sirupų ar akių lašų, nes juose dauginasi bakterijos, jie netenka sterilumo“, – aiškina specialistė.
Kodėl žmonės vartoja pasibaigusio galiojimo vaistus?
G. Stankevičienės teigimu, dažniausiai žmonės gaili išmesti brangiai kainavusius vaistus arba neįvertina jų vartojimo rizikos dėl paprasčiausio informacijos trūkumo.
„Daugelis yra girdėję, kad tabletės gali išlikti stabilios ir po galiojimo, bet tą klaidingai pritaiko visiems vaistams. Ypač pavojinga taip elgtis su antibiotikais ar skystomis vaistų formomis“, – įspėja vaistininkė.
Kur dėti pasibaigusio galiojimo vaistus?
Pasak vaistininkės, pasibaigusio galiojimo ar nebereikalingus vaistus reikia pristatyti į bet kurią vaistinę.
„Vaistinė surenka šiuos vaistus ir perduoda juos specializuotoms atliekų tvarkymo įmonėms. Jokiu būdu negalima vaistų mesti į šiukšliadėžę ar išpilti į klozetą“, – pabrėžia G. Stankevičienė.
Vaistų cheminės medžiagos ne visada suyra nuotekų valymo įrenginiuose ir gali patekti į vandens telkinius, skatindamos bakterijų atsparumą antibiotikams bei trikdydamos gamtos hormoninę pusiausvyrą.
Netinkamos laikymo sąlygos – trumpesnis galiojimas
Net ir nepasibaigus galiojimo terminui, netinkamai laikomi vaistai gali tapti neveiksmingi ar net pavojingi.
„Gamintojas garantuoja galiojimą tik laikant vaistus nurodytomis sąlygomis. Jei jie laikomi per karštai, drėgnoje vietoje ar tiesioginėje saulėje, gali pakisti veikliosios medžiagos kiekis ir stabilumas“, – teigia vaistininkė.
Kaip atpažinti, kad vaistas jau netinkamas?
Vaistininkė ragina prieš vartojimą visuomet apžiūrėti vaistą:
- Tabletės ar kapsulės: pakeitusi spalvą, turinti dėmių ar neįprastą kvapą.
- Sirupai: sudrumstėjimas, spalvos ar konsistencijos pokyčiai, nemalonus kvapas.
- Akių ir ausų lašai: nuosėdos, drumstumas, spalvos pokytis, pelėsis ant dangtelio.
- Tepalai ir kremai: pakitusi spalva, kvapas ar konsistencija.
- Injekcijos: drumstumas, nuosėdos, pažeista ampulė.
„Jei kyla bent menkiausių abejonių dėl vaisto išvaizdos ar kvapo – jo vartoti nereikėtų. Geriausia pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku“, – pataria G. Stankevičienė.
