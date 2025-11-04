 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Atrask duoną iš naujo: nuo nostalgija kvepiančių pusryčių pas mamą iki Instagramo

REKLAMA / 2025-11-04 09:44 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ar galite įsivaizduoti lietuvišką stalą be duonos? Šiandien duona nebėra tik priedas prie patiekalo – gera duona tampa ne vienu svarbiausiu maistingų pusryčių ar užkandžio ingredientu, o neretai ir viso patiekalo pagrindu. Todėl šį rudenį „Klaipėdos duona“ pristato naujienas – plikytą sumuštinių duoną ir šviesią forminę duoną, skirtą kepimui.

Atrask duona iš naujo: nuo nostalgija kvepiančių pusryčių pas mamą iki Instagramo

0
„Mes duoną kepam jau daugiau nei šimtmetį ir vis dar su tokiu pačiu užsidegimu – nes duona yra mūsų aistra. Šie produktai gimė iš mūsų ilgametės meistrystės, meilės kokybiškai duonai ir noro suderinti tradiciją su šiuolaikinio gyvenimo tempu,“ – sako „Klaipėdos duonos“ rinkodaros vadovas Mantas Kanišauskas. – „Norime, kad duona ne tik patogiai įsipaišytų į kasdienybę, bet ir taptų įkvėpimu kulinariniams eksperimentams. Nes kas sakė, kad duona turi būti nuobodi?“

Jis pabrėžia, jog naujieji produktai įkūnija idėją „tavo moderni klasika“. Tai galimybė rinktis tarp senų, pažįstamų skonių ir naujų atradimų: „Norime, kad mūsų pirkėjai rastų duoną kiekvienai gyvenimo situacijai – pusryčiams su šeima, vaikų pietų dėžutei, užkandžiams prie televizoriaus, vakarėliui su draugais ar net tokiems receptams, kuriais norisi pasigirti Instagrame“

Plikyta sumuštinių duona – sukurta galvojant apie šiuolaikinę kasdienybę. Ji idealiai tinka visiems įmanomiems sumuštiniams, greitiems užkandžiams ar kaip sotus priedas prie sriubos, salotų ar kitų patiekalų. O forminė šviesi duona kepimui sukurta dėl vieno paprasto noro – kad kiekvienas galėtų pasigaminti legendinę visų taip mėgstamą keptą duoną namuose. Storesnės riekės ir speciali receptūra užtikrina, kad ji iškeps traški, kvapni ir dailiai apskrudusi.

„Mes ne tik kepame duoną – mes ją ragaujame, bandome, deriname ir, tiesą sakant, tiesiog dieviname. Todėl kartu su naujienomis norime parodyti, kaip kelios duonos riekės gali virsti tikrais skonio nuotykiais“, – sako M. Kanišauskas ir dalinasi keletu receptų, kurie padės duoną atrasti iš naujo.

Klasikinis sumuštinis su plikyta duona

Reikės: 

  • 2 riekelių „Klaipėdos duonos“ plikytos duonos
  • Šiek tiek sviesto
  • Kelių česnako daigų
  • 4 daktariškos dešros griežinėlių
  • Poros šoninės gabalėlių
  • 1 marinuoto agurko
  • 1 a.š. grūdėtų garstyčių
  • Šviežių krapų

Gaminame:

  1. Paimk legendinės „Klaipėdos duonos“ plikytos duonos riekelę, užtepk ją sviestu, pagardintu grūstais česnako daigais. 
  2. Ant viršaus suguldyk du daktariškos dešros griežinėlius, juos užklok traškiai apskrudusiais šoninės gabalėliais ir uždėk kelias marinuoto agurko juosteles – dėl gaivos ir pikantiškumo. 
  3. Uždėk šaukštelį grūdėtų garstyčių ir galiausiai viską papuošk šviežiais krapais. Paprasta, bet nenormaliai skanu – kaip tikras nostalgiškas comfort food.

Trikampis sumuštinis pietų dėžutei

Reikės: 

  • 2 riekelių plikytos sumuštinių duonos
  • 2 v.š. graikiško jogurto
  • Džiovintų pomidorų ir prieskonių padažui
  • Saujelės rukolos arba špinatų
  • 100 g plėšytos vištienos ar kalakutienos
  • ½ avokado
  • Kietojo sūrio drožlių

Gaminame: 

  1. Iš jogurto, prieskonių ir džiovintų pomidorų paruošk lengvą padažą. 
  2. Aptepk juo duones riekeles. 
  3. Ant vienos duonos riekės suguldyk rukolą arba špinatus, ant viršaus sudėk plėšytą vištieną ar kalakutieną, avokado riekeles ir užberk kietojo sūrio drožlių. 
  4. Kitą duonos riekę taip pat aptepk padažu, uždėk ant viršaus ir perpjauk sumuštinį į trikampius. Tobulas pasirinkimas į darbą ar kelionę.

Avokado skrebutis

Reikės: 

  • 1 riekės plikytos sumuštinių duonos
  • ½ avokado
  • Kelių rūkytos šoninės gabalėlių
  • ½ persiko
  • Sezamo sėklų
  • Šlakelio čili aliejaus
  • Šviežių daigų

Gaminame: 

  1. Paskrudink plikytos sumuštinių duonos riekę iki traškumo.
  2. Užtepk sutrinto avokado. 
  3. Ant viršaus dėk rūkytos šoninės gabalėlius, o tada tikrasis skrebučio akcentas – plonai pjaustytos persiko skiltelės (trumpai apkepink keptuvėje, kol pradeda karamelizuotis).
  4. Pabarstyk sezamo sėklomis, užlašink čili aliejaus ir papuošk daigais. Tai vienas iš tų derinių, kurį ragaujant norėsis sakyti: „O kodėl aš taip nedariau anksčiau?!“

Kepta duona su sūriu ir padažu

Reikės: 

  • 4 riekelių forminės plikytos duonos
  • Alyvuogių aliejaus
  • Mėgstamų prieskonių
  • 1 skiltelės česnako
  • 50 g kietojo sūrio
  • 50 g mocarelos
  • 2 v.š. majonezo
  • 2 v.š. grietinėlės
  • Šviežių krapų

Gaminame: 

  1. Supjaustyk forminę plikytą duoną šiaudeliais, aptepk alyvuogių aliejumi, pabarstyk prieskoniais.
  2. Kepk orkaitėje, keptuvėje ar net gruzdintuvėje, kol duona taps traški. 
  3. Dar karštas duonos lazdeles patrink šviežiu česnaku.
  4. Padažui sumaišyk tarkuotą sūrį, mocarelą, majonezą, grietinėlę ir smulkintus krapus. 
  5. Patiekiant mirkyk karštą duoną į sūrų kremišką padažą. Tai patiekalas, kuris dings nuo stalo greičiau, nei spėsi sumirksėti.

Saldus skrebutis desertui

Reikės: 

  • 1 riekės plikytos sumuštinių duonos
  • 2 v.š. tepamo varškės sūrio
  • 1 figos
  • 1 a.š. medaus
  • Žiupsnelio čili dribsnių
  • Kelių rozmarino lapelių

Gaminame: 

  1. Paskrudink plikytos sumuštinių duonos riekę.
  2. Užtepk tepamo varškės sūrio ir uždėk plonai pjaustytus figos griežinėlius.
  3. Ant viršaus užlašink medaus, pagardinto žiupsneliu čili dribsnių. 
  4. Viską papuošk rozmarino lapeliais. Paprastas, bet gurmaniškas desertinis skrebutis, kuris atrodo lyg iš kavinės meniu, o pasigaminti – vienas juokas.

 „Klaipėdos duonos“ klasikinių plikytos duonos gaminių bei naujienų ieškokite visose Lietuvos prekybos vietose.

Straipsnį parengė: „UAB Klaipėdos duona“.

