Astrologas iš Indijos ragina tai padaryti sutinkant Naujus metus: sulauksite neregėtos sėkmės

Kiekvienų metų sandūra žmonėms – ypatingas laikas. Tai metas, kai apmąstome praeitį, dėkojame už tai, kas buvo gera, ir pasiryžtame naujai pradžiai.
Astrologai teigia, kad šiuo laikotarpiu itin svarbios mintys, veiksmai ir net mūsų emocijos, nes jos gali daryti įtaką visiems ateinantiems metams.
Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo astrologas, pasitinkant šventes nepamirškite ne tik pasipuošti sėkmę nešančiomis spalvomis, bet ir padaryti gerą darbą – tai atsipirks ne tik tiems, kuriems padėsite, bet ir praturtins jus kaip žmogų.
3 sėkmingiausios spalvos lietuviams
A. Chakraborty – žinomas astrologas iš Indijos, jau daugelį metų dalijantis patarimus žmonėms visame pasaulyje. Jis sako, kad kiekviena šalis turi savitą energinį lauką, todėl ir spalvos, simboliai ar veiksmai, nešantys sėkmę, gali skirtis.
Paklaustas, kaip sutikti Naujuosius metus, A. Chakraborty pamini vieną svarbų aspektą – kokias spalvas rinktis ir įtraukti jas į savo aprangą.
„Šiuo laikotarpiu geriausios spalvos lietuviams bus geltona, žalia ir raudona. Tai labai palankios spalvos ateinantiems metams – jas reikėtų naudoti per Kalėdas ir ypač per Naujųjų metų šventes“, – patarė astrologas.
Pasak jo, spalvos nėra tik estetinis pasirinkimas – jos simbolizuoja tam tikrą energiją. Net mažas akcentas gali tapti tarsi talismanu visiems metams.
Nesvarbu, ar tai būtų drabužis, ar aksesuaras, ar tiesiog nedidelė detalė – nepamirškite rasti vietos šioms spalvoms:
„Galite vilkėti bet ką, bet per svarbius susitikimus, šventes ar renginius stenkitės dėvėti daugiau šių spalvų – tai būtų labai naudinga.“
Pasitikdami Naujus metus dalinkitės gerumu
Kalbėdamas apie 2026 metus, astrologas pažymi, kad viskas priklauso nuo to, kurios planetos palankiai išsidėsčiusios Lietuvos atžvilgiu – lydės Jupiterio, Merkurijaus ir Marso planetų derinys.
„Jupiteris simbolizuoja stiprėjimą per išsilavinimą, tad žmonės turėtų siekti daugiau žinių, daugiau dėmesio skirti mokslams, o Merkurijus rodo jaunatvišką energiją“, – pridūrė jis.
Astrologas pabrėžia, kad Naujuosius metus reikėtų sutikti įprastai, geriausia – su šeima, artimiausiųjų rate, tačiau ragina nepamiršti ir kitų. Juk šventinis laikotarpis – puiki proga dalintis gėriu.
„Jei įmanoma, padarykite ką nors labdaringo – paremkite našlaičius ar vargingiau gyvenančius vaikus, kurie negali švęsti Naujųjų metų taip, kaip kiti.
Galima paaukoti, jei įmanoma, taip pat skirti jiems laiko, padovanoti gražių drabužių ar skanaus maisto. Tokie dalykai iš tiesų labai geri ir naudingi“, – patarė A. Chakraborty.
Palankus metas atsikratyti žalingų įpročių
Pasakodamas apie 2026-ųjų sutikimą, astrologas turi vieną įspėjimą pasisaugoti ir būti atidesniems vienai sričiai, o geriausia – imtis veiksmų, kad atsikratytumėte to.
Anot jo, bus jaučiamas vienos planetos, kuri siejama su priklausomybėmis, poveikis, tad „šiuo laikotarpiu reikia būti atsargesniems“.
Kaip pažymi astrologas iš Indijos A. Chakraborty, geriausia 2026 metais skirti dėmesį to, kas mums neduoda jokios naudos, atsisakymui.
„Tad jeigu kuris nors mano bičiulis iš Lietuvos turi tokių žalingų įpročių, šie metai gali būti labai tinkamas laikas jų atsikratyti. Šie metai tam bus palankūs ir sėkmingi, todėl pasistenkite tai padaryti“, – patarė pašnekovas.