 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Astrologas iš Indijos ragina tai padaryti sutinkant Naujus metus: sulauksite neregėtos sėkmės

2025-11-25 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 19:25

Jau pradedame skaičiuoti dienas iki žiemos švenčių, o kalendoriui persiverčiant iš gruodžio 31-osios į sausio 1-ąją, trankiai ir džiaugsmingai įžengiame į naujus metus. Sakoma, kaip juos pasitiksime – tokie bus visi metai, tad astrologas iš Indijos Arjunas Chakraborty pataria, ko nepamiršti padaryti sutinkant 2026 metus.

Astrologas Arjunas Chakraborty patarė, ką padaryti sutinkant 2026-uosius (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Jau pradedame skaičiuoti dienas iki žiemos švenčių, o kalendoriui persiverčiant iš gruodžio 31-osios į sausio 1-ąją, trankiai ir džiaugsmingai įžengiame į naujus metus. Sakoma, kaip juos pasitiksime – tokie bus visi metai, tad astrologas iš Indijos Arjunas Chakraborty pataria, ko nepamiršti padaryti sutinkant 2026 metus.

REKLAMA
2

Kiekvienų metų sandūra žmonėms – ypatingas laikas. Tai metas, kai apmąstome praeitį, dėkojame už tai, kas buvo gera, ir pasiryžtame naujai pradžiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Astrologai teigia, kad šiuo laikotarpiu itin svarbios mintys, veiksmai ir net mūsų emocijos, nes jos gali daryti įtaką visiems ateinantiems metams.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo astrologas, pasitinkant šventes nepamirškite ne tik pasipuošti sėkmę nešančiomis spalvomis, bet ir padaryti gerą darbą – tai atsipirks ne tik tiems, kuriems padėsite, bet ir praturtins jus kaip žmogų.

REKLAMA

3 sėkmingiausios spalvos lietuviams

A. Chakraborty – žinomas astrologas iš Indijos, jau daugelį metų dalijantis patarimus žmonėms visame pasaulyje. Jis sako, kad kiekviena šalis turi savitą energinį lauką, todėl ir spalvos, simboliai ar veiksmai, nešantys sėkmę, gali skirtis.

Paklaustas, kaip sutikti Naujuosius metus, A. Chakraborty pamini vieną svarbų aspektą – kokias spalvas rinktis ir įtraukti jas į savo aprangą.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo laikotarpiu geriausios spalvos lietuviams bus geltona, žalia ir raudona. Tai labai palankios spalvos ateinantiems metams – jas reikėtų naudoti per Kalėdas ir ypač per Naujųjų metų šventes“, – patarė astrologas.

Pasak jo, spalvos nėra tik estetinis pasirinkimas – jos simbolizuoja tam tikrą energiją. Net mažas akcentas gali tapti tarsi talismanu visiems metams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nesvarbu, ar tai būtų drabužis, ar aksesuaras, ar tiesiog nedidelė detalė – nepamirškite rasti vietos šioms spalvoms:

„Galite vilkėti bet ką, bet per svarbius susitikimus, šventes ar renginius stenkitės dėvėti daugiau šių spalvų – tai būtų labai naudinga.“

Pasitikdami Naujus metus dalinkitės gerumu

Kalbėdamas apie 2026 metus, astrologas pažymi, kad viskas priklauso nuo to, kurios planetos palankiai išsidėsčiusios Lietuvos atžvilgiu – lydės Jupiterio, Merkurijaus ir Marso planetų derinys.

REKLAMA

„Jupiteris simbolizuoja stiprėjimą per išsilavinimą, tad žmonės turėtų siekti daugiau žinių, daugiau dėmesio skirti mokslams, o Merkurijus rodo jaunatvišką energiją“, – pridūrė jis.

Astrologas pabrėžia, kad Naujuosius metus reikėtų sutikti įprastai, geriausia – su šeima, artimiausiųjų rate, tačiau ragina nepamiršti ir kitų. Juk šventinis laikotarpis – puiki proga dalintis gėriu.

REKLAMA

„Jei įmanoma, padarykite ką nors labdaringo – paremkite našlaičius ar vargingiau gyvenančius vaikus, kurie negali švęsti Naujųjų metų taip, kaip kiti.

Galima paaukoti, jei įmanoma, taip pat skirti jiems laiko, padovanoti gražių drabužių ar skanaus maisto. Tokie dalykai iš tiesų labai geri ir naudingi“, – patarė A. Chakraborty.

Palankus metas atsikratyti žalingų įpročių

Pasakodamas apie 2026-ųjų sutikimą, astrologas turi vieną įspėjimą pasisaugoti ir būti atidesniems vienai sričiai, o geriausia – imtis veiksmų, kad atsikratytumėte to.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, bus jaučiamas vienos planetos, kuri siejama su priklausomybėmis, poveikis, tad „šiuo laikotarpiu reikia būti atsargesniems“. 

Kaip pažymi astrologas iš Indijos A. Chakraborty, geriausia 2026 metais skirti dėmesį to, kas mums neduoda jokios naudos, atsisakymui.

„Tad jeigu kuris nors mano bičiulis iš Lietuvos turi tokių žalingų įpročių, šie metai gali būti labai tinkamas laikas jų atsikratyti. Šie metai tam bus palankūs ir sėkmingi, todėl pasistenkite tai padaryti“, – patarė pašnekovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Delčia Vaiva Budraitytė, delčia (nuotr. Šarūnas Mažeika/BNS, 123rf.com)
4 Zodiako ženklams prasideda sudėtingas laikas: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo (10)
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)
TOP3 Zodiako ženklai, kuriems kiti metai atneš turtus: pasitikrinkite, ar tai jūs
Lapkričio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.24-11.30: svečiuose – dainininkas Arvydas Martinėnas-Vudis
Lapkričio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.17-11.23: svečiuose – dainininkas Sasha Song
Lapkričio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.10-11.16: svečiuose – Donalda Meiželytė
Lapkričio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.03-11.09: svečiuose – radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis
Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų