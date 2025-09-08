Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Astrologai įspėja: šiems Zodiako žeklams būtinas atsargumas

2025-09-08 06:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 06:52

Šiandien vertėtų vengti kelionių, skolinimosi ir skubotų finansinių sprendimų, nes tai gali sukelti nenumatytų problemų. Būkite atidūs su ugnimi, chemikalais ir technika – neatsargumas gali atnešti nelaimingų atsitikimų. Tinkamiausia kryptis skirti laiką paprastiems darbams, pavyzdžiui, gamtos priežiūrai ar nedideliems tvarkymo procesams. Pasitikėkite savo nuojauta, ji padės atpažinti apgaules ir išvengti klaidų.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

AVINAS

Šiandien galite jaustis labiau pavargę nei įprasta, todėl nepersistenkite darbais. Jūsų intuicija bus stipri, bet pasitikėkite ja tik ten, kur nėra skubotų sprendimų. Poilsis ir ramybė bus geriausias pasirinkimas.

JAUTIS

Draugų ar bendraminčių ratas gali atnešti ir džiugių akimirkų, ir nusivylimų. Venkite pasitikėti pažadais, kurie atrodo per gražūs, kad būtų tiesa. Geriausia rinktis laiką tik su artimiausiais žmonėmis.

DVYNIAI

Karjeros srityje gali pasirodyti netikėtų pasiūlymų, tačiau ne viskas bus taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Atsargumas padės išvengti klaidų. Nesistenkite skubėti, leiskite įvykiams išsigryninti.

VĖŽYS

Šiandien stiprės noras ieškoti gilesnių prasmių ir pažvelgti į gyvenimą plačiau. Būkite atsargūs kelionėse ar planuodami išvykas, nes jos gali kelti nesklandumų. Vidinis darbas šiuo metu daug naudingesnis už išorinį.

LIŪTAS

Finansų klausimai gali tapti jautresni, ypač kalbant apie bendrus resursus. Nepasitikėkite lengvais pelno pažadais. Atviras pokalbis su artimaisiais apie pinigus padės išvengti nesusipratimų.

MERGELĖ

Santykiai šiandien atrodys lyg veidrodis, atspindintis jūsų pačių emocijas. Jei kils nesutarimų, venkite kaltinimų ir ieškokite dialogo. Būkite atsargūs, nes ne visi žodžiai gali būti nuoširdūs.

SVARSTYKLĖS

Darbo diena gali pasirodyti chaotiška, tačiau jei susitelksite į detales, pavyks išvengti klaidų. Venkite pasikliauti nepatikrinta informacija. Rūpinkitės kūnu ir neleiskite, kad stresas jus išsekintų.

SKORPIONAS

Širdies reikalai gali iškilti į paviršių stipriau nei įprasta. Venkite idealizuoti situacijas, nes galite nusivilti. Kūrybinė veikla taps geriausiu būdu išreikšti emocijas.

ŠAULYS

Namų aplinkoje šiandien gali kilti nenumatytų iššūkių, todėl skirkite laiko tvarkai ir ramybei. Būkite atsargūs su ugnimi ar technika. Artimųjų palaikymas suteiks saugumo.

OŽIARAGIS

Bendravimas gali atnešti ir įkvėpimo, ir sumaišties, todėl geriau pasitikėti faktais, o ne gandais. Skirkite laiko tam, kas iš tiesų svarbu. Kuo aiškiau išsakysite mintis, tuo mažiau bus nesusipratimų.

VANDENIS

Finansiniai sprendimai šią dieną turėtų būti labai apgalvoti. Nesileiskite į avantiūras, kurios žada greitą naudą. Ramus požiūris padės išlaikyti stabilumą.

ŽUVYS

Ši diena padarys jus jautresnius, bet ir įžvalgesnius. Gali sustiprėti noras pasitraukti į vidinį pasaulį. Šiandien venkite skubotų sprendimų ir labiau klausykitės savo širdies.

